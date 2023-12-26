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Полина Мостепан
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Семь раз отмерь, один раз отрежь: планируем будущий отпуск с умом!

Приближается конец 2023 года, и пришла пора задуматься или даже запланировать свой отпуск на грядущий 2024 год. В момент планирования важно учитывать, что для вас важнее: получить более существенную сумму отпускных либо иметь больше дней для отдыха.

Полина Мостепан
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Чтобы денежная выплата отпускных вас порадовала, старайтесь выбирать такой месяц для отпуска, в котором больше рабочих дней, так как чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше стоимость рабочего дня.

Обычно размер среднего дневного заработка сотрудника меньше по сравнению со стоимостью рабочего дня. Таким образом, выгоднее отдыхать в месяц с низкой стоимостью рабочего дня, а вот работать, наоборот, в месяц с высокой стоимостью.

Важно уточнить, что в следующем году:

- июль, август и октябрь - имеют больше всего рабочих дней

- январь, февраль, март, май и июнь- меньше.

Ещё один важный нюанс: если в компании планируются выплаты премий или повышение заработной платы, то выгоднее взять отпуск после этих событий, так как сумма среднего заработка будет выше и тем самым сумма полученных отпускных будет больше.

Если все-таки важнее увеличить количество дней отдыха, то планируйте отпуск между выходными либо праздниками.

Всем приятного планирования!

По материалам: Телеграм канала "Госуслуги"

#отпуск
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#отпуск