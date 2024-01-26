Корпоративный налог и аудит в Панаме Материал редакции

Панама – страна в Центральной Америке, расположенная на Панамском перешейке, соединяющем Северную и Южную Америку. Она обладает выгодным географическим положением, стабильным политическим климатом и благоприятными условиями для ведения бизнеса, что делает ее привлекательной для международных корпораций. Экономика Панамы основывается на сфере услуг, торговле и финансовых услугах, что обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Ниже рассмотрим требования к ведению финансовой отчетности и аудиту панамских компаний.

Общие требования к финансовой отчетности компаний в Панаме

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Компании, зарегистрированные в Панаме и ведущие деятельность на ее территории, обязаны хранить бухгалтерские записи. Это распространяется на все виды компаний, включая акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и другие.

Аудит финансовой отчетности, равно как и подача ее в государственные органы вместе с налоговой декларацией являются обязательными только для определенного вида компаний. Общие требования для компаний-резидентов Панамы описаны в Законе №52 от 27 октября 2016 года.

Компании в Панаме обязаны придерживаться определенных стандартов при подготовке своих финансовых отчетностей. Такими стандартами являются Международные стандарты финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) – общепринятые нормы составления и представления финансовой информации.

Панамские компании обязаны вести и хранить записи на испанском языке.

В соответствии с МСФО финансовая отчетность панамских компаний состоит из:

Отчет о финансовом положении (The balance sheet)

Отчет о прибылях и убытках (The income statement)



Отчет об изменении капитала (Statement of changes in equity)



Отчет о движении денежных средств (Cash flow statement)



Примечания к финансовой отчетности (Notes to financial statements)



В примечаниях к финансовой отчетности обязательно должна быть раскрыта информация о критериях подготовки финансовой отчетности, используемой учетной политике компании, а также о дополнениях к отчетам, указанным выше.

Финансовый год компаний, зарегистрированных на территории Панамы, длится 12 месяцев, однако компании по их усмотрению могут выбрать и другой период, но не более 12 месяцев, согласовав это с государственными органами. Налоговый период также может быть изменен по договоренности с налоговым органом.

Хотя все панамские компании обязаны вести и хранить документы, обязательства по подаче финансовой отчетности и налоговой декларации в государственные органы лежит только на компаниях, ведущих деятельность в Панаме и получающих от нее доход. Компании, получившие от деятельности в Панаме убыток в отчетном периоде, также обязаны подавать налоговую декларацию.

Освобождаются от подачи только компании, не ведущие деятельность на территории Панамы.

Корпоративный налог в Панаме

Стандартная ставка налога на прибыль для компаний-резидентов Панамы составляет 25%. Налогоплательщики с годовой налогооблагаемой прибылью более чем 1,500,000 PAB (1 PAB=1 USD) подвергаются расчету налога, используя альтернативные методы.

На территории Панамы с 2004 года создана специальная экономическая зона, предоставляющая ведущим на ее территории деятельность компаниям определенные льготы в сфере налогообложения. Такая зона была утверждена Законом №41 от 2004 года и была названа Panama-Pacifico (PP) Special Economic Zone.

Компании, желающие зарегистрироваться в особой зоне, обязаны попадать под соответствующие критерии, такие как:

вести определенный вид деятельности (радио, теле, аудио и видео оборудование);

офисные административные центры;



колл-центры;



логистические услуги;



НИОКР в сфере цифровых технологий;



и т.д.



Данная особая экономическая зона позволяет использовать ставку корпоративного налога 5% на доход от соответствующей деятельности.

Также на территории Панамы действует специальный режим для представительств и ТНК, предоставляющих услуги в сфере производства (Special Regime for the Establishment and Operation of Multinational Enterprises that Render Manufacturing Services), позволяющий применить аналогичную ставку 5% на налогооблагаемый доход.

Требования к аудиту и хранению документов в Панаме

Только определенные компании в Панаме попадают под обязанность проводить ежегодный аудит своей финансовой отчетности.

Это компании, которые занимаются определенным видом деятельности:

лицензируемые организации;

банки (коммерческие и государственные);



страховые компании;



компании, чьи акции котируются на бирже.



Либо компании, которые удовлетворяют одновременно двум критериям:

уставный капитал превышает 100 000 USD; годовой доход превышает 50 000 USD.



К компаниям-нерезидентам правило обязательного аудита не применяется.

Компании, подающие финансовую отчетность и налоговую декларацию в государственные органы Панамы, обязаны предоставить:

финансовую отчетность - в течение 6 месяцев после окончания отчетного периода;

налоговую декларацию - в течение 90 дней после окончания отчетного периода.



Закон №52 обязует все панамские компании вести бухгалтерскую документацию и хранить ее в течение 5 предыдущих лет по своему регистрационному адресу в пределах или за пределами страны. Данные записи должны отражать полную и достоверную информацию о деятельности компании, включая все операции, договоры и счета-фактуры.

Консолидированная отчетность

В Панаме отсутствуют требования к составлению и представлению консолидированной финансовой отчетности.

Штрафы за позднюю подачу финансовой отчетности в Панаме

Для юридических лиц, нарушивших законодательство в сфере предоставления необходимых документов и сведений в государственные органы Панамы, накладывается штраф в размере от 100 PAB до 1,000 PAB (включая подачу финансовой отчетности и налоговой декларации).