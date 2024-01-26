News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Даниил Молостовский
1

Корпоративный налог и аудит в ПанамеМатериал редакции

Панама – страна в Центральной Америке, расположенная на Панамском перешейке, соединяющем Северную и Южную Америку. Она обладает выгодным географическим положением, стабильным политическим климатом и благоприятными условиями для ведения бизнеса, что делает ее привлекательной для международных корпораций. Экономика Панамы основывается на сфере услуг, торговле и финансовых услугах, что обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Ниже рассмотрим требования к ведению финансовой отчетности и аудиту панамских компаний.

Даниил Молостовский

Содержание

  1. Общие требования к финансовой отчетности компаний в Панаме
    1. Корпоративный налог в Панаме
      1. Требования к аудиту и хранению документов в Панаме
        1. Консолидированная отчетность
          1. Штрафы за позднюю подачу финансовой отчетности в Панаме
            Обсудить

            Общие требования к финансовой отчетности компаний в Панаме

            Все услуги по этой теме:
            Хотите провести обязательный аудит?
            Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
            Получить помощь
            Нужен инициативный аудит?
            Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
            Организовать
            Хотите задать вопрос офшорному юристу?
            Обратиться

            Компании, зарегистрированные в Панаме и ведущие деятельность на ее территории, обязаны хранить бухгалтерские записи. Это распространяется на все виды компаний, включая акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и другие.

            Аудит финансовой отчетности, равно как и подача ее в государственные органы вместе с налоговой декларацией являются обязательными только для определенного вида компаний. Общие требования для компаний-резидентов Панамы описаны в Законе №52 от 27 октября 2016 года.

            Компании в Панаме обязаны придерживаться определенных стандартов при подготовке своих финансовых отчетностей. Такими стандартами являются Международные стандарты финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) – общепринятые нормы составления и представления финансовой информации.

            Панамские компании обязаны вести и хранить записи на испанском языке.

            В соответствии с МСФО финансовая отчетность панамских компаний состоит из:

            • Отчет о финансовом положении (The balance sheet)
            • Отчет о прибылях и убытках (The income statement)
            • Отчет об изменении капитала (Statement of changes in equity)
            • Отчет о движении денежных средств (Cash flow statement)
            • Примечания к финансовой отчетности (Notes to financial statements)

            В примечаниях к финансовой отчетности обязательно должна быть раскрыта информация о критериях подготовки финансовой отчетности, используемой учетной политике компании, а также о дополнениях к отчетам, указанным выше.

            Финансовый год компаний, зарегистрированных на территории Панамы, длится 12 месяцев, однако компании по их усмотрению могут выбрать и другой период, но не более 12 месяцев, согласовав это с государственными органами. Налоговый период также может быть изменен по договоренности с налоговым органом.

            Хотя все панамские компании обязаны вести и хранить документы, обязательства по подаче финансовой отчетности и налоговой декларации в государственные органы лежит только на компаниях, ведущих деятельность в Панаме и получающих от нее доход. Компании, получившие от деятельности в Панаме убыток в отчетном периоде, также обязаны подавать налоговую декларацию.

            Освобождаются от подачи только компании, не ведущие деятельность на территории Панамы.

            Корпоративный налог в Панаме

            Стандартная ставка налога на прибыль для компаний-резидентов Панамы составляет 25%. Налогоплательщики с годовой налогооблагаемой прибылью более чем 1,500,000 PAB (1 PAB=1 USD) подвергаются расчету налога, используя альтернативные методы.

            На территории Панамы с 2004 года создана специальная экономическая зона, предоставляющая ведущим на ее территории деятельность компаниям определенные льготы в сфере налогообложения. Такая зона была утверждена Законом №41 от 2004 года и была названа Panama-Pacifico (PP) Special Economic Zone.

            Компании, желающие зарегистрироваться в особой зоне, обязаны попадать под соответствующие критерии, такие как:

            • вести определенный вид деятельности (радио, теле, аудио и видео оборудование);
            • офисные административные центры;
            • колл-центры;
            • логистические услуги;
            • НИОКР в сфере цифровых технологий;
            • и т.д.

            Данная особая экономическая зона позволяет использовать ставку корпоративного налога 5% на доход от соответствующей деятельности.

            Также на территории Панамы действует специальный режим для представительств и ТНК, предоставляющих услуги в сфере производства (Special Regime for the Establishment and Operation of Multinational Enterprises that Render Manufacturing Services), позволяющий применить аналогичную ставку 5% на налогооблагаемый доход.

            Налоговая система Панамы - налогообложение компаний и физлиц (VAT и налог на прибыль). Налоговые соглашения Панамы. | GSL

            Налоговая система Панамы - налогообложение компаний и физлиц (VAT и налог на прибыль). Соглашения об избежании двойного налогообложения Панамы.

            gsl.org

            Требования к аудиту и хранению документов в Панаме

            Только определенные компании в Панаме попадают под обязанность проводить ежегодный аудит своей финансовой отчетности.

            Это компании, которые занимаются определенным видом деятельности:

            • лицензируемые организации;
            • банки (коммерческие и государственные);
            • страховые компании;
            • компании, чьи акции котируются на бирже.

            Либо компании, которые удовлетворяют одновременно двум критериям:

            1. уставный капитал превышает 100 000 USD;
            2. годовой доход превышает 50 000 USD.

            К компаниям-нерезидентам правило обязательного аудита не применяется.

            Компании, подающие финансовую отчетность и налоговую декларацию в государственные органы Панамы, обязаны предоставить:

            • финансовую отчетность - в течение 6 месяцев после окончания отчетного периода;
            • налоговую декларацию - в течение 90 дней после окончания отчетного периода.

            Закон №52 обязует все панамские компании вести бухгалтерскую документацию и хранить ее в течение 5 предыдущих лет по своему регистрационному адресу в пределах или за пределами страны. Данные записи должны отражать полную и достоверную информацию о деятельности компании, включая все операции, договоры и счета-фактуры.

            Консолидированная отчетность

            В Панаме отсутствуют требования к составлению и представлению консолидированной финансовой отчетности.

            Штрафы за позднюю подачу финансовой отчетности в Панаме

            Для юридических лиц, нарушивших законодательство в сфере предоставления необходимых документов и сведений в государственные органы Панамы, накладывается штраф в размере от 100 PAB до 1,000 PAB (включая подачу финансовой отчетности и налоговой декларации).

            За позднюю оплату налога начисляется определенный процент (от суммы налога), который равняется стандартной банковской ставке для коммерческих предприятий + 2%.

            #аудит#корпоративный налог#Материал редакции#Панама
            Обсудить
            Даниил Молостовский (подробнее)
            Автор статьи
            +7 495 234 38 33
            Задать вопрос
            Комментариев нет
            Популярные
            По порядку

            Ваш комментарий отправлен на модерацию!

            После проверки администратором он появится здесь

            Написать комментарий...
            Написать комментарий...
            Отменить
            Отправить
            Даниил Молостовский (подробнее)
            Автор статьи
            +7 495 234 38 33
            Задать вопрос
            Еще по теме
            #аудит#корпоративный налог#Материал редакции#Панама