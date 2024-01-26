Панама – страна в Центральной Америке, расположенная на Панамском перешейке, соединяющем Северную и Южную Америку. Она обладает выгодным географическим положением, стабильным политическим климатом и благоприятными условиями для ведения бизнеса, что делает ее привлекательной для международных корпораций. Экономика Панамы основывается на сфере услуг, торговле и финансовых услугах, что обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Ниже рассмотрим требования к ведению финансовой отчетности и аудиту панамских компаний.
Компании, зарегистрированные в Панаме и ведущие деятельность на ее территории, обязаны хранить бухгалтерские записи. Это распространяется на все виды компаний, включая акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и другие.
Аудит финансовой отчетности, равно как и подача ее в государственные органы вместе с налоговой декларацией являются обязательными только для определенного вида компаний. Общие требования для компаний-резидентов Панамы описаны в Законе №52 от 27 октября 2016 года.
Компании в Панаме обязаны придерживаться определенных стандартов при подготовке своих финансовых отчетностей. Такими стандартами являются Международные стандарты финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards – IFRS) – общепринятые нормы составления и представления финансовой информации.
Панамские компании обязаны вести и хранить записи на испанском языке.
В соответствии с МСФО финансовая отчетность панамских компаний состоит из:
В примечаниях к финансовой отчетности обязательно должна быть раскрыта информация о критериях подготовки финансовой отчетности, используемой учетной политике компании, а также о дополнениях к отчетам, указанным выше.
Финансовый год компаний, зарегистрированных на территории Панамы, длится 12 месяцев, однако компании по их усмотрению могут выбрать и другой период, но не более 12 месяцев, согласовав это с государственными органами. Налоговый период также может быть изменен по договоренности с налоговым органом.
Хотя все панамские компании обязаны вести и хранить документы, обязательства по подаче финансовой отчетности и налоговой декларации в государственные органы лежит только на компаниях, ведущих деятельность в Панаме и получающих от нее доход. Компании, получившие от деятельности в Панаме убыток в отчетном периоде, также обязаны подавать налоговую декларацию.
Освобождаются от подачи только компании, не ведущие деятельность на территории Панамы.
Стандартная ставка налога на прибыль для компаний-резидентов Панамы составляет 25%. Налогоплательщики с годовой налогооблагаемой прибылью более чем 1,500,000 PAB (1 PAB=1 USD) подвергаются расчету налога, используя альтернативные методы.
На территории Панамы с 2004 года создана специальная экономическая зона, предоставляющая ведущим на ее территории деятельность компаниям определенные льготы в сфере налогообложения. Такая зона была утверждена Законом №41 от 2004 года и была названа Panama-Pacifico (PP) Special Economic Zone.
Компании, желающие зарегистрироваться в особой зоне, обязаны попадать под соответствующие критерии, такие как:
Данная особая экономическая зона позволяет использовать ставку корпоративного налога 5% на доход от соответствующей деятельности.
Также на территории Панамы действует специальный режим для представительств и ТНК, предоставляющих услуги в сфере производства (Special Regime for the Establishment and Operation of Multinational Enterprises that Render Manufacturing Services), позволяющий применить аналогичную ставку 5% на налогооблагаемый доход.
Только определенные компании в Панаме попадают под обязанность проводить ежегодный аудит своей финансовой отчетности.
Это компании, которые занимаются определенным видом деятельности:
Либо компании, которые удовлетворяют одновременно двум критериям:
К компаниям-нерезидентам правило обязательного аудита не применяется.
Компании, подающие финансовую отчетность и налоговую декларацию в государственные органы Панамы, обязаны предоставить:
Закон №52 обязует все панамские компании вести бухгалтерскую документацию и хранить ее в течение 5 предыдущих лет по своему регистрационному адресу в пределах или за пределами страны. Данные записи должны отражать полную и достоверную информацию о деятельности компании, включая все операции, договоры и счета-фактуры.
В Панаме отсутствуют требования к составлению и представлению консолидированной финансовой отчетности.
Для юридических лиц, нарушивших законодательство в сфере предоставления необходимых документов и сведений в государственные органы Панамы, накладывается штраф в размере от 100 PAB до 1,000 PAB (включая подачу финансовой отчетности и налоговой декларации).
За позднюю оплату налога начисляется определенный процент (от суммы налога), который равняется стандартной банковской ставке для коммерческих предприятий + 2%.
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