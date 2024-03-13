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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Парламент Бельгии рассматривает реформу инвестиционного вычета

Парламент Бельгии рассматривает законопроект о положениях различных налогов, представленный 29 февраля 2024 года.

Ксения Шилкина
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Ключевые положения законопроекта касаются реформы инвестиционного вычета, который в целом упрощен за счет трех типов вычетов, или «треков», включая «общий налоговый вычет», «доступный трек: базовый отчисление», «целевой трек: тематические увеличенные отчисления» и «конкретный трек: технологическое отчисление». Ставки инвестиционных вычетов по трем направлениям следующие:

базовый вычет составляет 10% для физических лиц и малых компаний (20% для цифровых основных средств) и 0% для остальных компаний;

тематический повышенный вычет составляет 40% для физических лиц и малых предприятий и 30% для остальных предприятий; и

технологический вычет составляет 13,5% для единого инвестиционного вычета и 20,5% для спредового вычета.

По материалам orbitax.com

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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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