Редомицилирование компании с БВО на Сейшелы и наоборот Материал редакции

Вопросы редомицилирования компаний из одних стран в другие продолжают сохранять свою актуальность. В данной статье мы рассмотрим общие моменты, связанные с процедурой редомициляции, и основные шаги, которые нужно пройти при редомицилировании компании как с Британских Виргинских островов (БВО) на Сейшельские острова (Сейшелы), так и с Сейшельских островов на Британские Виргинские острова, а также остановимся на ключевых характеристиках данных юрисдикций.

Что такое редомицилирование и в каких случаях к нему стоит прибегнуть?

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Говоря простыми словами, редомицилирование (редомициль) – это процедура изменения страны «проживания» компании, то есть страны, в которой компания зарегистрирована (по сути, «переезд» компании в другую юрисдикцию). При этом у компании сохраняются все существующие деловые связи (контрагенты, контракты), а в идеале – еще и банковские счета.

Нужно учитывать, что не все государства поддерживают идею редомицилирования бизнеса, поэтому, прежде чем всерьез задуматься об этой процедуре, необходимо проверить, допускает ли текущая страна регистрации компании перевод своих юридических лиц в другие юрисдикции, а также разрешен ли прием компаний из других государств в той стране, в которую планируется редомицилировать компанию.

Имеет смысл рассматривать вариант с редомицилированием компании, к примеру, в таких случаях:

если законодательство в стране регистрации юридического лица изменилось, сделав поддержание компании слишком сложным и/или дорогостоящим (например, когда на Британских Виргинских островах ввели законодательство об экономическом присутствии, наблюдался рост числа редомицилирований с БВО компаний с теми видами деятельности, которые подпадали под требование об организации фактического присутствия в данной юрисдикции);

если, наоборот, под влиянием банков и/или контрагентов нужно вывести компанию «из тени» оффшорного регулирования (например, перевести с БВО, Белиза или Сейшел на Кипр, где юридические лица готовят отчетность по международным стандартам (МСФО), подают ее в государственные органы, а также платят налоги);



если банки, в которых у компании открыты счета, начали вводить какие-либо ограничения или усиленные меры контроля, существенно замедляющие операционную деятельность, в отношении компаний, зарегистрированных в определенной юрисдикции (например, если такая юрисдикция попала в «черные списки» ФАТФ или, скажем, ЕС);



если изменился рынок, на котором функционирует компания (например, акцент в деятельности сместился на Ближний Восток, соответственно, принимается решение редомицилировать компанию в ОАЭ).



Может возникнуть закономерный вопрос: а не проще ли в таких случаях регистрировать новые компании в нужных юрисдикциях? Да, в каких-то ситуациях это действительно проще (и всегда – дешевле). НО:

у компании могут быть важные контракты, которые сложно будет перезаключить с новым юридическим лицом;

на балансе компании могут находиться существенные активы, которые непросто будет переоформить на другую компанию;



у компании могут быть счета в банках, которые целесообразно сохранить (тенденции в банковской сфере сейчас таковы, что открывать счета в целом стало достаточно трудно, а сделать это для новой компании, которая пока не вела никакую деятельность – еще сложнее; к тому же, есть ситуации, когда банк продолжает обслуживать ранее открытые счета, но при этом не принимает новых клиентов или требует для них поддержания на счетах очень высоких остатков).



Так или иначе, порой возникают ситуации, при которых редомицилирование компании является самым лучшим вариантом.

Какова процедура редомицилирования компании с Сейшел на Британские Виргинские Острова?

Последовательность действий как при редомицилировании с Британских Виргинских на Сейшельские острова, так и при редомицилировании «в обратном направлении» будет примерно одинаковой. Можно выделить следующие важные шаги:

Шаг 1

Необходимо убедиться, что компания, которую планируется «переселить» в другую юрисдикцию, не имеет никаких задолженностей перед государственными органами в стране своей регистрации (оплачены все пошлины, а также штрафы – если они были начислены) и находится в хорошем состоянии («in good standing»). Это подтверждается специальным сертификатом (свидетельством) – Certificate of Good Standing. Такой документ обычно выдает тот же орган, который ведет Реестр компаний. На БВО эти функции выполняет Регистратор компаний (Registrar of Corporate Affairs), а на Сейшелах – Регистратор международных коммерческих компаний (Registrar of International Business Companies). В профессиональной среде для обозначения таких органов используется слово «Регистрар» (транслитерация английского слова «Registrar»).

комментарий автора:



Ранее сертификат хорошего состояния можно было получить в случае, если компания оплатила все государственные пошлины и не имела штрафов. На текущий момент в отдельных юрисдикциях вводятся дополнительные условия для получения такого сертификата: например, на Британских Виргинских островах уже в течение нескольких лет сертификат выдается, только если компания, помимо оплаты пошлин и штрафов, подала в Регистрар (Регистратор компаний) реестр директоров (и в тексте самого сертификата появился дополнительный пункт о том, что компания «представила Регистратору реестр директоров, который является полным»). Кроме того, в соответствии с изменениями, вступившими в силу с 1 января 2023 года, БВО-компания должна направлять своему регистрационному агенту ежегодный отчет, содержащий определенную финансовую информацию (Annual Financial Return), а регистрационный агент, в свою очередь, обязан уведомлять Финансовую комиссию (BVI Financial Services Commission)*, если такой финансовый отчет не был получен. Соблюдение компанией данной обязанности становится одним из условий поддержания ее «хорошего состояния», а значит, и получения соответствующего сертификата. Однако на текущий момент в тексте Certificate of Good Standing на БВО пока не появился пункт с информацией о том, что Annual Financial Return за соответствующий финансовый год подан. Это связано с тем, что подобный отчет должен быть подан в течение 9 месяцев с даты окончания финансового года компании, а регулирующие данный вопрос нормы вступили в силу 1 января 2023 года (и, по умолчанию, первый отчетный период начался тоже 1 января 2023 года). Следовательно, первые отчеты должны быть поданы до конца сентября 2024 года, так что дополнительный пункт может появиться в сертификате хорошего состояния в 2025 году.

*Регистраторкомпаний (

подразделением Финансовой комиссии (

Ранее сертификат хорошего состояния можно было получить в случае, если компания оплатила все государственные пошлины и не имела штрафов. На текущий момент в отдельных юрисдикциях вводятся дополнительные условия для получения такого сертификата: например, на Британских Виргинских островах уже в течение нескольких лет сертификат выдается, только если компания, помимо оплаты пошлин и штрафов, подала в Регистрар (Регистратор компаний) реестр директоров (и в тексте самого сертификата появился дополнительный пункт о том, что компания «представила Регистратору реестр директоров, который является полным»). Кроме того, в соответствии с изменениями, вступившими в силу с 1 января 2023 года, БВО-компания должна направлять своему регистрационному агенту ежегодный отчет, содержащий определенную финансовую информацию (Annual Financial Return), а регистрационный агент, в свою очередь, обязан уведомлять Финансовую комиссию (BVI Financial Services Commission)*, если такой финансовый отчет не был получен. Соблюдение компанией данной обязанности становится одним из условий поддержания ее «хорошего состояния», а значит, и получения соответствующего сертификата. Однако на текущий момент в тексте Certificate of Good Standing на БВО пока не появился пункт с информацией о том, что Annual Financial Return за соответствующий финансовый год подан. Это связано с тем, что подобный отчет должен быть подан в течение 9 месяцев с даты окончания финансового года компании, а регулирующие данный вопрос нормы вступили в силу 1 января 2023 года (и, по умолчанию, первый отчетный период начался тоже 1 января 2023 года). Следовательно, первые отчеты должны быть поданы до конца сентября 2024 года, так что дополнительный пункт может появиться в сертификате хорошего состояния в 2025 году.*Регистраторкомпаний ( Registrar of Corporate Affairs ) являетсяподразделением Финансовой комиссии ( British Virgin Islands Financial Services Commission / BVI FSC

Также в рамках данного шага нужно убедиться, что у местного регистрационного (зарегистрированного) агента, у которого обслуживается компания, нет возражений по поводу ее перевода в другую юрисдикцию. Возражения могут быть связаны с задолженностью по предоставлению документов (например, в связи с обновлением файла компании в рамках процедуры «Know Your Client», более известной как KYC-процедура) или по оплате услуг (помимо предоставления компании юридического адреса, регистрационный агент может оказывать и дополнительные услуги – хранение бухгалтерской документации, почтовое обслуживание компании, предоставление номинального сервиса).

Файл компании должен быть составлен в полном соответствии с действующим законодательством страны регистрации компании, ведь после ее редомицилирования в другую страну (и даже в случае ликвидации компании) регистрационный агент в каждой юрисдикции обязан хранить определенную документацию по компании и должен предоставить ее, если поступит соответствующий запрос от местных государственных органов. Поэтому регистрационные агенты относятся к данному вопросу весьма серьезно. Ну и, конечно же, никто не захочет «отпускать» компанию при наличии неоплаченных счетов за услуги регистрационного агента или посредников, через которых ведется работа с компанией.

Шаг 2

Необходимо проверить на уникальность текущее наименование компании в Реестре компаний (БВО / Сейшел – в зависимости от того, куда планируется редомицилировать компанию). Это означает, что название компании не должно совпадать с наименованием компании, которая уже зарегистрирована в данной юрисдикции (такая проверка всегда проводится и при регистрации нового юридического лица – не только при смене юрисдикции). Если будет выявлено совпадение названий, компанию потребуется переименовать (предварительно осуществив проверку нового наименования).

Шаг 3

Необходимо убедиться, что учредительные документы компании не запрещают редомицилировать ее в другую юрисдикцию. В случае наличия такого запрета до запуска процедуры смены страны регистрации потребуется внести соответствующие изменения в устав компании и зафайлировать их.

комментарий автора:



Под словом «файлирование» регистрационные агенты и сервис-провайдеры подразумевают подачу самого документа или специальной формы о наличии каких-либо изменений в документе в государственные органы страны регистрации компании. В законодательных актах каждой страны указываются случаи, когда подача данных в государственные органы является обязательной. Также существует возможность файлировать какие-либо сведения в инициативном порядке. Однако надо понимать следующее: если Вы решили подать в Регистрар какие-либо данные, которые по закону подавать не требуется (скажем, информацию об акционерах своей БВО-компании), то в дальнейшем сообщать об изменениях в этих сведениях уже нужно будет в обязательном порядке, поскольку вся информация, содержащаяся в государственных реестрах и базах данных, должна своевременно обновляться. К тому же, то, что Вы подаете в Регистрар некую дополнительную информацию, означает, что Вам требуется официальный документ, содержащий данные сведения и заверенный государственным органом. И это еще один в аргумент в пользу необходимости своевременной актуализации данных.



Шаг 4

Необходимо подготовить комплект корпоративных документов в стране регистрации компании (включая документ от местного Регистратора компаний, подтверждающий его согласие на редомицилирование компании – сейчас получение такого документа не является обязательным для редомицилирования компании с БВО на Сейшелы, поскольку принимающей юрисдикции – Сейшелам – он не требуется).

Ниже приведен текст письма, которое готовится при редомицилировании с Сейшельских островов (письмо выпускается на бланке Financial Services Authority / FSA; Регистратор международных коммерческих компаний на Сейшелах – Регистрар – является подразделением FSA):

Шаг 5

Необходимо подготовить комплект документов в принимающей юрисдикции (с новым регистрационным агентом).

Шаг 6

Необходимо подать подготовленные документы Регистратору компаний в той юрисдикции, в которую планируется перевести компанию, для получения Certificate of Continuation (на данном этапе предполагается, что это временный документ, поскольку процедура редомицилирования еще не завершена, однако он уже подтверждает факт регистрации компании в новой юрисдикции).

Шаг 7

Необходимо подать комплект документов (включая заверенную копию Certificate of Continuation) Регистратору компаний в стране, в которой зарегистрирована компания, для прекращений данной регистрации (для вычеркивания компании из Реестра компаний). Итогом данного шага является получение Certificate of Discontinuance (это свидетельство о прекращении деятельности). Кроме того, местный Регистрар обычно публикует извещение о том, что такая-то компания была вычеркнута из Реестра компаний (с указанием даты вычеркивания), чтобы уведомить всех заинтересованных лиц о прекращении существования компании в данной юрисдикции.

Шаг 8

Для окончательного завершения процесса редомицилирования обычно требуется представить полученный Certificate of Discontinuance Регистратору компаний той страны, в которую был осуществлен перевод этой компании.

На указанные выше шаги можно ориентироваться при редомицилировании компаний из любых оффшорных юрисдикций в другие оффшорные юрисдикции (как в случае с БВО и Сейшелами) – процедура будет схожей.

Сколько по времени занимает процедура редомицилирования?

Общий срок редомицилирования компании как на Сейшельские, так и на Британские Виргинские острова обычно составляет примерно 2 месяца. Однако он может увеличиться, к примеру:

если клиент будет затягивать с предоставлением документов для прохождения процедуры комплаенс-проверки у регистрационного агента принимающей юрисдикции или если будут задержки с решением вопросов, связанных с задолженностями перед текущим регистрационным агентом (по документам или по оплате);

если структура компании очень сложная (владение компанией через цепочку других компаний).



комментарий автора:



Если у юридического лица простая структура (акционерами являются физические лица), то для подтверждения владения компанией достаточно будет подготовить свежие реестры акционеров и CertificateofIncumbency, а также, например, предоставить заверенные копии трастовых деклараций/соглашений, если акции компании держат номиналы. Если же структура владения сложная, «многоярусная» (например, акционером БВО-компании является компания, зарегистрированная в другой юрисдикции, а у нее в акционерах значится еще одна компания – из уже третьей юрисдикции), то нужно будет подготовить документы на все компании, задействованные в структуре, а также на всех физических лиц, участвующих в структурах этих компаний. И чтобы документы имели силу на территории других государств, их нужно будет апостилировать (или легализовать для конкретной страны, если государство не присоединилось к Гаагской конвенции 1961 года). К тому же, нужно понимать, что не во всех странах государственным языком является английский, соответственно, может понадобиться еще и заверенный перевод подготовленных документов на английский язык (если мы говорим о Сейшелах и БВО). На все это потребуется дополнительное время. И затраты на процедуру редомицилирования при такой структуре владения тоже заметно возрастут.



На срок редомицилирования могут повлиять и внешние факторы (например, в 2017 году ураган Ирма больше чем на месяц остановил работу всех государственных органов на БВО, соответственно, невозможно было подать в Регистрар какие-либо документы или, наоборот, получить документы, осуществить файлирования). Также могут иметь место и недобросовестные действия со стороны посредников (когда процедура намеренно затягивается). Однако чаще всего сроки зависят от сложности структуры компании и готовности клиента оперативно реагировать на все возникающие вопросы и решать их.

Чем на текущий момент отличаются друг от друга БВО и Сейшелы?

Давайте пройдемся по ключевым характеристикам обеих юрисдикций и посмотрим, насколько они отличаются (и отличаются ли) друг от друга на текущий момент.

Обратите внимание: в данной таблице мы рассматриваем компании, которые сохраняют «оффшорный статус» (не ведут деятельность в стране своей регистрации или с резидентами страны своей регистрации, хоть в настоящее время это и разрешено действующим законодательством как на БВО, так и на Сейшелах).

Критерии для сравнения Британские Виргинские острова Сейшельские острова Реестр директоров Предоставляется в Регистрар.Не является публичным (однако на текущий момент предусматривается возможность ограниченного доступа к данным о действующих директорах компаний). Предоставляется в Регистрар. Не является публичным. Реестр акционеров Хранится у регистрационного агента.Не является публичным. Хранится у регистрационного агента.Не является публичным. Реестр бенефициаров Хранится у регистрационного агента.Сведения о бенефициарах подаются в систему защищенного поиска информации о бенефициарах.Публичного доступа к данным нет (на текущий момент создана законодательная база для введения открытого реестра, но фактически публичного доступа к информации о бенефициарах нет и пока не ожидается). Хранится у регистрационного агента.Сведения о бенефициарах подаются в государственный Орган финансовой разведки (Financial Intelligence Unit / FIU). Публичного доступа к данным нет. Первичная бухгалтерская документация(обязанность по хранению) Компания обязана хранить бухгалтерские и первичные документы как минимум в течение 5 лет с момента завершения операции, к которой бухгалтерские и первичные документы относятся, или с момента прекращения компанией тех деловых отношений, к которым бухгалтерские и первичные документы относятся. Компания обязана хранить бухгалтерскую документацию в течение не менее 7 лет с момента завершения транзакций или операций, к которым такая документация относится. Первичная бухгалтерская документация(обязанность по предоставлению) ------ Если бухгалтерская документация хранится за пределами Сейшельских островов, компания обязана представлять ее не реже двух раз в год по адресу регистрационного офиса на Сейшелах. У компании существует обязанность незамедлительно предоставлять бухгалтерские и первичные документы по требованию регулятора (BVI FSC) или иных компетентных органов БВО, уполномоченных законом. У компании существует обязанность предоставлять бухгалтерскую документацию по запросу государственных органов. Финансовая отчетность Существует требование по подготовке и подаче регистрационному агенту упрощенной финансовой отчетности (отчетность не находится в публичном доступе).Данное требование распространяется на все компании (кроме тех, которые в соответствии с действующим законодательством уже обязаны готовить полноценную финансовую отчетность, например, лицензируемые компании или компании, акции которых торгуются на фондовой бирже). Существует требование по подготовке и подаче регистрационному агенту упрощенной финансовой отчетности (отчетность не находится в публичном доступе).Данное требование распространяется на все компании, за исключением холдинговых компаний малого бизнеса («small holding companies»). Годовой отчет (annual return) состоит из баланса и отчета о прибылях и убытках. Годовые сводные финансовые показатели (financial summary) состоят из баланса и отчета о прибылях и убытках. Упрощенная отчетность должна быть предоставлена регистрационному агенту в течение 9 месяцев с даты окончания финансового года компании. Упрощенная отчетность должна быть предоставлена регистрационному агенту в течение 6 месяцев с момента окончания финансового года и должна храниться в оригинале. Аудит отчетности Аудит упрощенной отчетности не требуется. Аудит упрощенной отчетности не требуется. Экономическое присутствие Требуется для всех зарегистрированных на БВО компаний и партнерств, являющихся самостоятельными юридическими лицами (LP), которые осуществляют «соответствующую деятельность», если только они не являются налоговыми резидентами юрисдикции за пределами БВО (при условии, что такая юрисдикция не включена в список несотрудничающих стран), а также на всех иностранных компаний и партнерств, ведущих деятельность на БВО. Не требуется (обязательное реальное присутствие на Сейшелах предусмотрено только для компаний, осуществляющих отдельные лицензируемые виды деятельности, но такие компании не относятся к категории «оффшорных»).