Ранее сертификат хорошего состояния можно было получить в случае, если компания оплатила все государственные пошлины и не имела штрафов. На текущий момент в отдельных юрисдикциях вводятся дополнительные условия для получения такого сертификата: например, на Британских Виргинских островах уже в течение нескольких лет сертификат выдается, только если компания, помимо оплаты пошлин и штрафов, подала в Регистрар (Регистратор компаний) реестр директоров (и в тексте самого сертификата появился дополнительный пункт о том, что компания «представила Регистратору реестр директоров, который является полным»). Кроме того, в соответствии с изменениями, вступившими в силу с 1 января 2023 года, БВО-компания должна направлять своему регистрационному агенту ежегодный отчет, содержащий определенную финансовую информацию (Annual Financial Return), а регистрационный агент, в свою очередь, обязан уведомлять Финансовую комиссию (BVI Financial Services Commission)*, если такой финансовый отчет не был получен. Соблюдение компанией данной обязанности становится одним из условий поддержания ее «хорошего состояния», а значит, и получения соответствующего сертификата. Однако на текущий момент в тексте Certificate of Good Standing на БВО пока не появился пункт с информацией о том, что Annual Financial Return за соответствующий финансовый год подан. Это связано с тем, что подобный отчет должен быть подан в течение 9 месяцев с даты окончания финансового года компании, а регулирующие данный вопрос нормы вступили в силу 1 января 2023 года (и, по умолчанию, первый отчетный период начался тоже 1 января 2023 года). Следовательно, первые отчеты должны быть поданы до конца сентября 2024 года, так что дополнительный пункт может появиться в сертификате хорошего состояния в 2025 году.*Регистраторкомпаний ( Registrar of Corporate Affairs ) являетсяподразделением Финансовой комиссии ( British Virgin Islands Financial Services Commission / BVI FSC