Права, обязанности и ответственность директора иностранной компании

Когда мы говорим о создании нового юридического лица, одним из самых важных вопросов является вопрос формирования органов управления, а также полномочия таких органов. Чем больше становится компания, тем сложнее выглядит структура исполнительных органов. А если к этому добавить еще и иностранный элемент, то разобраться становится непросто. Мы постараемся показать, из каких основных элементов состоят полномочия и обязанности директора иностранной компании на примере стран общего права. Это поможет лучше выстроить взаимодействие с директором и оценить, какие положения могут дополнить устав компании для более эффективной работы.

Основные полномочия директора

Обычно в законодательстве нет четкого списка полномочий директора компании.

Как правило, такие полномочия формируются по следующему принципу: все, что законом и уставом компании не отнесено к полномочиям общего собрания акционеров, относится к полномочиям директора или совета директоров.

Основное полномочие директора – управление операционной деятельностью компании. Сюда же можно отнести подписание договоров, совершение сделок и управление счетом компании.

Это полномочие не должно быть существенно ограничено. Скорее всего, у вас не получится написать в уставе, что директор обязан согласовывать все сделки с акционерами, так как это будет явным ограничением полномочия по управлению.

Но в уставе можно предусмотреть понятие крупных сделок (свыше определённой суммы), которые требуют получения согласия акционеров. Или добавить условие о согласовании сделок с определенными активами компании, которые представляют для акционеров особый интерес.

Также к основным полномочиям директора можно отнести:

выпуск доверенностей;

распоряжением имуществом компании;



представление интересов компании перед государственными органами и любыми третьими лицами;



созыв общего собрания акционеров;



выпуск новых акций и долей (если такое полномочие предусмотрено уставом и применимым законодательством).



Совет директоров

Если в компании есть несколько акционеров, и они хотят активно участвовать в управлении, то можно рассмотреть вариант с формированием совета директоров, в который каждый из акционеров назначит своего кандидата.

Для совета директоров можно установить необходимый кворум для принятия решений и определить, какие полномочия директора могут осуществлять единолично, а какие только после решения на уровне совета.

Основные обязанности директора иностранной компании

Перейдем к основным обязанностям директора, которые вполне логично следуют из обширных полномочий. Очень наглядно список таких обязанностей представлен в английском Companies Act 2006, из которого он был в той или иной степени заимствован и другими странами общей системы права.

Рассмотрим этот список подробнее:

1) ст. 171 Duty to act within powers – директор, при исполнении своих полномочий, обязан следовать положениям устава компании.

Если директор при заключении сделки превысил свои полномочия, например сделка не была одобрена акционерами, хотя такое одобрение требовалось согласно уставу компании, то признать такую сделку недействительной будет очень сложно. Как правило, признать недействительной можно только сделки с заинтересованностью, если директор предварительно не уведомил акционеров о наличии своего интереса, и сделки, заключенные путем мошенничества.

Но в случае, если нарушение со стороны директора повлекло за собой ущерб для компании, то акционеры могут потребовать через суд возмещение такого ущерба. И в ряде стран директор будет отвечать по таким требованиям всем своим имуществом.

Поэтому очень важно изучать вопрос о пределах ответственности директора и в ряде случаях задуматься о страховании профессиональных рисков.

2) ст. 172 Duty to promote the success of the company – при исполнении своих полномочий директор должен стремиться к получению различных выгод для компании, ее акционеров и сотрудников.

К примеру, директор должен способствовать установлению долговременных и взаимовыгодных отношений с партнерами и клиентами компании, заботиться и деловой репутации и т.д.

3) ст. 173.Duty to exercise independent judgment – за исключением случаев, предусмотренных в уставе компании, директор обязан самостоятельно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Это не значит, что директор не может привлекать консультантов или различных экспертов для оценки комплексных вопросов. Но итоговое решение остается именно за директором, и он будет нести ответственность.

4) ст. 174.Duty to exercise reasonable care, skill and diligence – буквально это обязанность директора проявлять разумную заботу, умение и усердие.

Традиционно английские суды не требовали от директора проявления большего умения, чем можно было обоснованно ожидать от лица с его знаниями и опытом (субъективный критерий). В последнее время суды стали заявлять, что стандарт общего права теперь отражает критерии, изложенные в ст. 214 Insolvency Act 1986, которая включает объективную оценку действий директора.

Так, Insolvency Act 1986 предусматривает, что директор обязан в отношении своей компании проявлять такую ​​же заботу, умение и усердие, которые проявляло бы добросовестное лицо, обладающее:

общими знаниями, умениями и опытом, которые можно обоснованно ожидать от лица, выполняющего те же функции, что и директор, в отношении этой компании (объективный критерий); и общими знаниями, умениями и опытом, которыми директор фактически обладает (субъективный критерий).



На основании оценки объективного и субъективного критериев можно оценить, насколько хорошо директор исполняет данную обязанность.

5) ст. 175.Duty to avoid conflicts of interest и ст.177 Duty to declare interest in proposed transaction or arrangement – очень важные обязанности директора: избегать конфликта интересов при выполнении своих обязанностей и уведомлять акционеров и/или совет директоров о сделках с заинтересованностью в уставленном порядке.

Так директор не может заключить сделку с заинтересованностью (например, контрагентом в такой сделке является компания, принадлежащая директору), если такую сделку заранее не одобрит общее собрание акционеров или совет директоров.

6) ст. 176.Duty not to accept benefits from third parties – директор не имеет права принимать вознаграждение от третьих лиц (помимо самой компании) за совершение или не совершение каких-либо действий в качестве директора или за сам факт своего назначения на должность директора.

Важно отметить, что положения об обязанностях директора распространяются на так называемых «теневых директоров», то есть лиц, которые не были назначены на должность директора компании, но фактически выполняли функции директора.

В странах общего права одной из основных обязанностей директора в отношении компании является фидуциарная обязанность. То есть директор выступает как доверительный собственник (трасти в трасте) в отношении имущества компании и обязан распоряжаться этим имуществом разумно, добросовестно, а также следуя интересам компании и ее акционеров.

Этот список обязанностей не является исчерпывающим, существует множество специальных обязанностей. К примеру, это могут быть обязанности, связанные с подачей отчетов или налоговых деклараций, правильного ведения учета хозяйственных операций, оплатой налогов и штрафов.

Ответственность директора иностранной компании

Если переходить к мерам ответственности, к которым могут привлечь директора, то основные из них:

возмещение убытков, нанесенных компании умышленными действиями директора;

судебный запрет на совершение директором определенных действий;



признание договора, заключенного директором, недействительным;



дисквалификация директора на определенный срок;



штрафы, предусмотренные законодательством.



Также директор может быть привлечен и к уголовной ответственности, если его действия попадают в категорию преступлений. Чаще всего речь идет о нарушении налогового законодательства или о действиях, которые повлекли за собой банкротство компании.