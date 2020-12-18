Восстанавливаем утерянные регистрационные документы

Подлинники регистрационных документов лучше всего хранить отдельно от другой документации в папке и держать «под рукой» или в сейфе. Так обеспечится их сохранность. Но, к сожалению, никто из нас не застрахован от пожара или затопления в офисе, а также от элементарной забывчивости. Что делать, если регистрационные документы все же утеряны?
Основные документы, которые сопровождают деятельность индивидуального предпринимателя и содержат его регистрационные данные, это:
Согласно п. 5 Постановления Правительства РФ от 19.06.2002 № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей», именно этот документ подтверждает факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
При внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРИП, предпринимателю выдается «Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей» (форма № Р60004);
Если какой-либо из вышеозначенных документов или все были утрачены, то нужно зафиксировать причины утраты. Например, если документы украдены – обратиться в отделение милиции с заявлением об утере документов и получить справку об обращении с перечнем всех указанных в заявлении документов. При пожаре следует получить справку из пожарного надзора, при затоплении помещения - акт о затоплении помещения от собственника, справку из ЖЭКа. В случае утраты по небрежности сотрудника – подготовить соответствующий Акт и объяснительное письмо. Наличие подобных оправдательных документов поможет получить дубликаты, а в случае судебного разбирательства отведет от предпринимателя подозрения в умышленном уничтожении документов.
После получения/подготовки оправдательных документов приступаем непосредственно к получению дубликатов.
Дубликат данного свидетельства получается в соответствующем налоговом органе по месту жительства предпринимателя. Для Москвы это Межрайонная инспекция ФНС РФ № 46 по г. Москве, расположенная по адресу: Москва, Походный проезд, владение 3, корпус 1.
Как указано в Письме ФНС РФ от 13.01.2005 № ШС-6-09/5@ регистрирующие (налоговые) органы не изготавливают дубликатов свидетельств о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, что означает, что нельзя получить копию ранее выданного свидетельства с проставлением штампа «Дубликат». Пунктом 31 «Правил ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 (далее – Правила ведения ЕГРИП) установлено, что по запросу физического лица в регистрирующий (налоговый) орган ему может быть повторно выдан документ, подтверждающий факт внесения записи в государственный реестр.
Таким образом, под выдачей дубликатов свидетельств понимается повторная выдача свидетельств, аналогичных по содержанию, но отличающихся от ранее выданных серией и номером бланка.
Запрос на получение такого повторного свидетельства подается в произвольной форме с приложением квитанции об оплате государственной пошлины. Сдать запрос и получить повторное свидетельство может только сам предприниматель.
Размер пошлины за повторную выдачу свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя составляет 20 процентов размера государственной пошлины, уплаченной за государственную регистрацию (п. 8 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации), т.е. 160 рублей.
Срок выдачи повторного свидетельства составляет 5 рабочих дней со дня получения запроса.
Оплата пошлины осуществляется через Сбербанк. Точные реквизиты для платежа содержатся на сайте Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве.
В этом случае также выдается повторное свидетельство, с тем же ИНН, отличающееся от ранее выданного серией и номером бланка.
Повторное свидетельство получается в территориальной инспекции ФНС РФ по г. Москве (по месту регистрации физического лица) Индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в ином субъекте Российской Федерации, следует обращаться в соответствующие государственные органы по месту своего жительства.
Подается запрос в свободной форме, с приложением квитанции об оплате. Именно в территориальной налоговой, в отличие от межрайонной инспекции, у вас могут попросить подтвердить причины утраты документа. Сдать запрос и получить повторное свидетельство может как сам предприниматель, так и иное лицо на основании надлежащим образом оформленной доверенности.
Согласно п. 14 «Правил ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков», утверждены Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № 110 (далее – Правила ведения ЕГРН) сведения, содержащиеся в реестре, предоставляются на платной основе, при условии представления одновременно с запросом документа, подтверждающего оплату.
При обращении в налоговый орган за повторной выдачей свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в случае его утраты размер платы составляет 200 рублей, а размер платы за срочную выдачу указанного свидетельства - 400 рублей (см. Таблицу 1).
Срок выдачи повторного свидетельства составляет 5 рабочих дней со дня получения запроса. Срочная выдача повторного свидетельства осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса.
КБК
Основание платежа
Тариф
КБК 182 1 13 01020 01 0000 130
Плата организаций и физических лиц при обращении в налоговый орган за повторной выдачей свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в случае его утраты.
200 руб. (за срочную выдачу - 400 руб.)
КБК 182 1 13 01020 01 0000 130
Плата организаций и физических лиц при обращении с запросом об идентификационном номере налогоплательщика и коде причины постановки на учет.
100 руб. (за срочную выдачу - 200 руб.)
Оплата осуществляется через Сбербанк. Точные реквизиты для платежа содержаться на сайте налоговой.
Если необходима выписка из ЕГРИП, которая содержит полную актуальную информацию об индивидуальном предпринимателе, то ее получаем в Межрайонной инспекции ФНС РФ № 46 по г. Москве. Без актуальной выписки из ЕГРИП нельзя будет восстановить коды Москомстата. Предприниматели, зарегистрированные в ином субъекте Российской Федерации, могут обратиться в соответствующие государственные органы по месту своего жительства.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Федеральный закон № 129-ФЗ), пунктами 25, 31 Правил ведения ЕГРИП, сведения из ЕГРИП в виде выписки из государственного реестра предоставляются регистрирующим органом любому лицу по запросу за плату, при условии представления одновременно с запросом оригинала документа, подтверждающего оплату.
Таким образом, сдать запрос и получить выписку из ЕГРИП может как сам предприниматель, так и иное лицо на основании надлежащим образом оформленной доверенности.
Подается запрос в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, заявителя, реквизитов документа, удостоверяющего личность с приложением квитанции об оплате.
Плата за получение выписки, согласно п. 31 Правил ведения ЕГРИП, составляет 200 рублей при выдаче в течение 5 рабочих дней и 400 рублей при срочной выдаче, т.е. на следующий рабочий день (см. таблицу 2).
Таблица 2 Величина государственной пошлины при получении выписки из ЕГРИП
КБК
Основание платежа
Тариф
КБК 182 1 13 01030 01 0000 130
Плата индивидуального предпринимателя за сведения о нем при обращении в регистрирующий орган за повторной выдачей документа, подтверждающего внесение записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, а также при обращении за срочным предоставлением сведений о нем в виде выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
200 рублей за каждый документ (за срочное предоставление - 400 рублей за каждый документ
Оплата осуществляется через Сбербанк. Точные реквизиты для платежа содержатся на сайте налоговой.
В соответствии с письмом Федеральной налоговой службы от 30.12.2010 № ПА-37-6/19020@ «О предоставлении содержащихся в государственных реестрах сведений и документов», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, сведения предоставляются уполномоченными на предоставление таких сведений налоговыми органами (п. 1.1). При получении уполномоченным налоговым органом запроса о предоставлении сведений из ЕГРИП в отношении индивидуального предпринимателя, место жительства которого находится вне территории, подведомственной этому налоговому органу, выписка предоставляется из базы данных ЕГРИП федерального уровня (п. 1.3).
Данный документ можно восстановить сразу, если остались ксерокопии ОГРНИП, ИНН, самого информационного письма и есть оригинал выписки из ЕГРИП, давностью не более 30 дней.
Он получается в Территориальном Органе Федеральной Службы Государственной Статистики по г. Москве в Отделе ведения статрегистра г. Москвы по адресу: Москва, ул. Кирпичная, д. 33, каб. №319. Индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в ином субъекте Российской Федерации, следует обращаться в соответствующие государственные органы по месту своего жительства.
Сдать запрос и получить Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (Коды Мосгоркомстата) с текущей датой может как сам предприниматель, так и любое иное лицо на основании надлежащим образом оформленной доверенности. Плата за получение составляет 420 рублей. Оплачивается через Сбербанк. Выдают Информационное письмо сразу же.
Как уже упоминалось, регистрационные номера индивидуального предпринимателя в качестве страхователя в ПФР, ФСС и ФОМС содержатся в ЕГРИП, соответственно, они будут указаны в Выписке из ЕГРИП. Подлинники самих извещений из фондов понадобятся индивидуальному предпринимателю лишь при ликвидации, причем и тогда будет достаточно письма об утере.
И последнее, на чем хотелось бы остановиться – печать индивидуального предпринимателя.
Какого либо реестра, в котором должны обязательно учитываться все печати юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в настоящее время не существует. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ не обязывает ни юридические лица, ни предпринимателей представлять в регистрирующие органы эскиз печати организации и вообще где-либо его регистрировать. На уровне субъекта, например, в Москве, до сих пор существует Реестр печатей, действующий на основании «Положения по ведению городского реестра печатей», утвержденного Приказом Московской регистрационной палаты от 18.06.2003 № 61. Московская регистрационная палата ныне ликвидирована. Зарегистрировать печать в этом реестре можно, но это добровольная процедура.
Таким образом, если утраченная печать не была реестровая, то достаточно составить Акт об утрате старой печати, желательно с приложением оттиска. После этого принимается решение об изготовлении новой печати, которую можно изготовить в любой из организаций, оказывающих данные услуги.
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Добрый день.
Подскажите, могу ли я восстановить ИП, закрытое налоговой «за отсутствие деятельности»?
Добрый день.
Вопрос также по теме: я являюсь одним из учредителей в ООО. Я планирую продать долю в данном ООО, но часть первоначальных документов отсутствует, доля сформирована: часть была изначально, и это прописано в учредительном договоре и протоколах, которые имеются в наличии, вторая часть доли: договор дарения доли отсутствует. Также в связи с тем, что второй учредитель также является генеральным директором данного ООО и пытается забрать по меньшей стоимости данную долю, то отказывается выдать документы, необходимые для регистрации сделки по продаже доли — справку об оплате доли и список учредителей на момент продажи доли.
Могу ли я продать долю без данных документов? (В выписке из ЕГРЮЛ данные изменения внесены, но в УФНС копии договоров дарения доли отсутствуют)
Добрый день, Александр!
Сделка купли-продажи доли подлежит нотариальному удостоверению. В перечень документов, которые необходимо в обязательном порядке представить нотариусу на сделке, помимо прочего, входят документы, подтверждающие полномочия лица на распоряжение долей (п. 13 ст. 21 Закона об ООО).
Договор дарения в данном случае является таким документом. Поиск решения по Вашему вопросу, с учетом осложняющих обстоятельств, осуществляется в рамках консультации. Вы можете отправить запрос на электронную почту: gsl@gsl.org или связаться со специалистом по тел.: 8 (495) 234 38 33. Будем рады сотрудничеству.
Добрый вечер!
Умер директор ООО, и с ним все документы пропали. Нет ничего. Есть второй учредитель. Возможно ли восстановить документы?
Важно восстановить ОГРН. Кто что говорит.
Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
Добрый день, Наталья!
С 01.01.2017 года повторная выдача свидетельства о государственной регистрации юридического лица в случае утраты не осуществляется.
На сегодняшний день документом, подтверждающим факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в том числе при государственной регистрации юридического лица при создании, является Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц. Повторная выдача регистрирующим органом данного документа осуществляется по письменному запросу юридического лица, подписанному лицом, действующим от имени общества без доверенности (Генеральным директором).
В соответствии с п. 8 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» до принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
А именно, до вступления в наследство обязанности умершего учредителя/руководителя исполняются лицом, указанным в завещании. При отсутствии такового вводится доверительное управление организацией (ст. 1173 ГК РФ).
Для выполнения функций доверительного управления в отношении долей хозяйственного общества важно, что в ЕГРЮЛ должна быть сделана отметка о доверительном управлении. При внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся учреждения доверительного управления в отношении доли в уставном капитале ООО, заявителем может быть участник общества.
Назначенное лицо должно быть зарегистрировано в качестве такого управляющего в регистрирующем органе как лицо, временно (не более 6 месяцев) замещающее должность умершего. Для этого необходимо оформить заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме Р14001 и подать в регистрирующий орган в трехдневный срок с даты принятия такого решения.
Получается замкнутый круг. Для того чтобы подать заявление на выдачу дубликата, нужна подпись Генерального директора, а чтобы внести изменения относительно состава Общества и Гендиректора, нужны оригиналы учредительных документов для удостоверения подписи на заявлении по форме Р14001.
Таким образом, поскольку ситуация нестандартная, для получения ответа требуется более детальное, подробное рассмотрение с обсуждением ряда моментов. Вы можете обратиться к нам с запросом на электронную почту: gsl@gsl.org или связаться со специалистом по тел.: 8 (495) 234 38 33.
Добрый день,
при переезде из Краснодара в Пермь были утеряны все документы на ИП. ИП открывалось в Краснодаре, сейчас я проживаю в Перми.
Как мне с минимальными издержками восстановить документы?
Добрый день, Алексей!
При смене места жительства (места пребывания) необходимо заявить об этом в территориальное Управление МВД. Далее Управление МВД по вопросам миграции самостоятельно информирует налоговую инспекцию о смене адреса ИП. Регистрирующий орган вносит изменения в ЕГРИП, снимает с учета в старой инспекции и ставит в новой.
С 01.01.2017 вместо Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя выдаётся Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Выдача Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей осуществляется бесплатно на основании запроса индивидуального предпринимателя, составленного в произвольной форме.
Таким образом, за Листом записи Вы обращаетесь в налоговую инспекцию по новому месту жительства по истечении сроков, необходимых для внесения соответствующих изменений регистрирующим органом.
Регистраторы также самостоятельно сообщают сведения о смене места жительства и постановке на учет в новой инспекции в ПФР, ФСС, Росстат.
Если ИП использовал в своей деятельности печать, то отмечу, что гражданское законодательство не обязывает предпринимателя иметь печать. Ни в ГК РФ, ни в Федеральном законе от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не говорится о том, что индивидуальный предприниматель должен иметь печать.
В разъяснениях УФНС России по г. Москве (Письмо от 28.02.2006 № 28-10/15239) указано, что обязанность индивидуального предпринимателя приобретать и использовать печать при осуществлении своей деятельности действующим налоговым законодательством не предусмотрена. Соответственно, вопрос восстановления печати остается на Ваше усмотрение.
Кроме этого, налогоплательщиком необходимо предпринять еще ряд действий в случае, если осуществляемая им деятельность требует подачи уведомления о начале ее осуществления в контролирующий орган, а также в случае осуществления лицензируемой деятельности.
Добрый день!
Утеряны полностью все документы по ИП, в том числе и печать. Предприниматель не проживает по прописке (возможности нет восстановить документы по прописке).
С чего вообще начинать? Можно как-то обойти город прописки и восстановить документы в месте проживания???
Добрый день, Мария!
При смене места жительства (места пребывания) необходимо заявить об этом в территориальное Управление МВД. Далее Управление МВД по вопросам миграции самостоятельно информирует налоговую инспекцию о смене адреса ИП. Регистрирующий орган вносит изменения в ЕГРИП, снимает с учета в старой инспекции и ставит в новой.
С 01.01.2017 вместо Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя выдаётся Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Выдача Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей осуществляется бесплатно на основании запроса индивидуального предпринимателя, составленного в произвольной форме.
Таким образом, за Листом записи Вы обращаетесь в налоговую инспекцию по новому месту жительства по истечении сроков, необходимых для внесения соответствующих изменений регистрирующим органом.
Если имеется такая необходимость, получить обновленную выписку Росстата о кодах статистики можно онлайн на интернет-портале Росстата (http://statreg.gks.ru/), выберите тип уведомления – «Уведомление для индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств», введите свой ИНН или ОГРНИП, сформируйте и распечатайте уведомление.
К вопросу о печати, обращаю внимание, что гражданское законодательство не обязывает предпринимателя иметь печать. Ни в ГК РФ, ни в Федеральном законе от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не говорится о том, что индивидуальный предприниматель должен иметь печать.
В разъяснениях УФНС России по г. Москве (Письмо от 28.02.2006 № 28-10/15239) указано, что обязанность индивидуального предпринимателя приобретать и использовать печать при осуществлении своей деятельности действующим налоговым законодательством не предусмотрена. Соответственно, вопрос восстановления печати остается на Ваше усмотрение.
Кроме этого, налогоплательщиком необходимо предпринять еще ряд действий в случае, если осуществляемая им деятельность требует подачи уведомления о начале ее осуществления в контролирующий орган, а также в случае осуществления лицензируемой деятельности.
Здравствуйте.
Восстанавливаю документы на ИП. Банк, в котором обслуживался, закрыл счет из-за неиспользовании счета и их услугами.
Могу ли я открыть счет в другом банке?
Добрый день, Дмитрий!
Сформулированные Вами обстоятельства (утрата документов ИП и закрытие прежнего банковского счета по причине неиспользования) не являются препятствием для открытия нового счета.
В соответствии со ст. 846 ГК РФ банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
Банк не вправе отказать в открытии счета, за исключением случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами.
Отказ банка должен быть обоснован. При необоснованном уклонении банка от заключения договора банковского счета клиент после истечения 30-дневного срока вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор (п. 4 ст. 445 ГК РФ).
В соответствии с законодательством РФ банки не вправе открывать счета:
• при наличии решения о приостановлении операций по счетам индивидуальных предпринимателей — налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов (п.12 ст. 76 Налогового кодекса);
• гражданину, в отношении которого введена процедура реализации имущества (абз. 3 п. 7 ст. 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»);
• по основаниям, указанным в п. 5 ст. 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• при наличии решения о приостановлении операций по счетам (счету) плательщика таможенных пошлин, налогов (организаций или индивидуальных предпринимателей) в банке (п. 21 «О таможенном регулировании в Российской Федерации»).
• в случае непредоставления заключающим договор клиентом, в отношении которого у кредитной организации имеется предположение, что клиент относится к категории клиентов — иностранных налогоплательщиков, информации, необходимой для его идентификации в качестве клиента — иностранного налогоплательщика, и (или) в случае непредоставления клиентом — иностранным налогоплательщиком в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления запроса кредитной организации согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в иностранный налоговый орган.
Более конкретными причинами для отказа являются проблемы с юридическим адресом, неполный перечень предоставленных документов клиентом, несоблюдение порядка открытия счета и др.
Компания потеряла Уведомления о регистрации в ФСС. Сам номер имеется.
Куда необходимо обратиться, чтобы его получить для участия в тендере? Можно ли его получить в онлайн режиме?
Добрый день, Луиза!
Вам необходимо подать заявление, составленное в произвольной форме, о выдаче дубликата в связи с утерей ранее выданного извещения в Клиентский центр Московского регионального отделения ФСС РФ по адресу: г. Москва, Триумфальная площадь, дом 1, стр. 1, 1 этаж. Плата не взимается.
Здравствуйте!
Как восстановить все документы по ООО?
Спасибо
Здравствуйте,
в январе я получила документы на ИП, по неосторожности документы были утеряны.
Как их можно восстановить?
Здравствуйте.
Утеряно свидетельство о закрытии ИП. Сейчас оно понадобилось.
Как быть? Выдадут ли его в налоговой, и если да, то какая госпошлина предусмотрена и сроки?
Здравствуйте,
я являюсь ребенком, оставшимся без попечения. Мне пришло письмо о том, что я поставлена на очередь по жилью. Я его потеряла. Имеется только копия.
Что мне делать? Можно ли востановить ?
Добрый день, Дарья!
К сожалению, наша компания не специализируется в вопросах такого характера. Исходя из того, что Вы имеете на руках копию письма о постановке в очередь, можем порекомендовать Вам обратиться в уполномоченный орган, который является отправителем письма, за подтверждением требуемых сведений. Как правило, письма из государственных органов и организаций высылаются на официальных бланках, содержащих контактную информацию отправившей его организации.
Здравствуйте!
Я хотела бы узнать, как нужно поступать, если утеряно уведомление об изменении местоположения юр лица. И есть ли образец заявления?
Спасибо
Добрый вечер.
Возможно не совсем по теме, но очень волнует! Утеряна флешка с копиями выставленных счетов за год, книгой доходов и расходов.
Насколько серьезной считается эта потеря в целом для владельца фирмы?
Здравствуйте, Марина!
Отсутствие первичных документов, или отсутствие счетов-фактур, или регистров бухгалтерского учета или налогового учета отнесена статьей 120 Налогового кодекса РФ к грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения. Согласно упомянутой статье, в случае совершения данного налогового правонарушения, нарушителю грозит штраф в размере от 10 тысяч рублей, а в случае, если данная утеря повлекла занижение налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов) – в размере 20 процентов суммы неуплаченного налога (неуплаченных страховых взносов), но не менее 40 тысяч рублей.
Поэтому в случае утраты оригиналы счетов и книги доходов и расходов Вам необходимо полностью их восстановить, для чего можно обратиться за копиями (дубликатами) к контрагентам. Кроме того, если утрата произошла без вины организации (например, по причине пожара или выхода из строя компьютерных систем) налоговикам потребуются веские доказательства добросовестности налогоплательщика. Как правило, в таких случаях составляется акт об утрате документов, а также подается заявление в МВД об утере, получается справка о том, что дело возбуждено, или справка из МЧС. При документально подтвержденной уважительной причине утраты документов суды при спорах с ФНС обычно встают на сторону налогоплательщика (см. например Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31.08.2009 по делу N А17-6799/2008).
В случае, если были утрачены только копии названных Вами документов без утери оригиналов, ничего критичного в данной ситуации нет.
Добрый день, Любовь!
В соответствии с п. 7 ст. 84 Налогового кодекса РФ каждому налогоплательщику присваивается единый на всей территории Российской Федерации по всем видам налогов и сборов идентификационный номер налогоплательщика.
Согласно п. 10 Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика, утвержденного Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/435@ (далее – Порядок), во избежание повторного присвоения ИНН физическому лицу при постановке на учет в налоговом органе по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговый орган обязан использовать документально подтвержденные сведения, содержащиеся в ЕГРН, о наличии (отсутствии) ИНН у указанного физического лица.
ИНН используется налоговым органом в качестве номера учетного дела организации или физического лица (п. 12. Порядка).
В п. 20 Порядка перечислены случаи, когда ИНН может быть признан недействительным, в частности в случае обнаружения у организации или физического лица более одного ИНН. При этом один из ИНН сохраняется, а остальные признаются недействительными.
Таким образом, Вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства с заявлением о признании одного из ИНН недействительным.
Что делать, если на свидетельстве о постановке на учет физического лица один номер ИНН, а на уведомлениях о имущественном налоге — другой номер ИНН?
Добрый день!
Утеряно свидетельство о госрегистрации ИП.
Свидетельство получено в г. Верещагино Пермского края, там же и прописка. Фактически проживаю в Москве.
Возможно ли восстановление свидетельства в Москве?
Добрый день, Альфира!
Дубликат свидетельства о регистрации ИП получается лично предпринимателем в соответствующем налоговом органе по месту жительства. Однако, Вы можете позвонить в Межрайонную инспекцию ФНС РФ № 46 по г. Москве и уточнить, можно ли Вам получить дубликат у них.
При оплате госпошлины Вы можете воспользоваться онлайн сервисом ФНС
Добрый день!
Потерял ИНН. Хотел восстановить.
Существует ли сейчас ускоренная процедура получения ИНН? В налоговой говорят, что эту процедуру 2 года назад отменили. Это так?
Добрый день, Станислав!
Вам тогда сначала следует восстановить свидетельство о регистрации ИП. При этом следует зафиксировать факты, которые послужили причиной утраты. Наличие таких документов поможет получить дубликаты. А также уплатить пошлину.
Дубликат данного свидетельства получается в соответствующем налоговом органе по месту жительства предпринимателя. Для Москвы это Межрайонная инспекция ФНС РФ № 46 по г. Москве.
И затем предоставить в налоговый орган Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности (форма N Р26001, утверждена Приказом ФНС N ММВ-7-6/25@ от 25 января 2012 года «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств) и документ, подтверждающий уплату госпошлины. Документы о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя представляются в регистрирующий налоговый орган (налоговый орган, которым выдано свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя).
Хочу закрыть ИП,но само свидетельство потерял. Что делать? Есть только ИНН и СНИЛС.
Добрый день, Галина!
В соответствии с п.63 Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту прибывания и по месту жительства в пределах РФ (утвержден Приказом ФМС №288 от 11 ноября 2012 года с последующими изменениями), гражданин в связи с утратой свидетельства о регистрации может обратиться в орган регистрационного учета (как по месту пребывания, так и по месту жительства) за дубликатом документа.
Добрый день!
Утеряна справка номер 8 (регистрация по месту жительства ребёнка). В паспортном столе (где получали) отказываются восстанавливать.
Правомерны ли их действия? Может быть есть закон на этот счёт?
Добрый день, Надежда!
За дубликатом свидетельства о государственной регистрации прекращения деятельности ИП Вам следует обратиться в налоговую
Добрый день!
Скажите, как можно восстановить уведомление о закрытии ИП, т.е. Дубликат Уведомления?
Добрый день, Анатолий!
В соответствии с Приказом ФНС России от 29.06.2012 №ММВ-7-6/435@ «Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика», физическое лицо может получить ИНН6
1) по месту жительства;
2) по месту пребывания (при отсутствии места жительства физического лица на территории РФ);
3) по месту нахождения недвижимого имущества или транспортного средства (при отсутствии у физического лица места жительства (места пребывания) на территории РФ) (п.9 Приказа).
Как можно получить ИНН НЕ по месту регистрации?
Добрый день, Ксения!
За копией утерянных документов Вы можете обратиться в Росреестр с запросом по установленной форме (утв. Приказом Минэкономразвития от 14.05.2010 № 180 «Об установлении предоставления сведения, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). При этом Вам понадобится паспорт и квитанция, подтверждающая оплату услуги за восстановление документов.
Если документов нет в Росреестре, Вам следует обратиться в Департамент городского имущества г. Москвы через МФЦ. Вам потребуется заполнить запрос (заявление) (форма которого утверждена Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2014 № 521-ПП «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг города Москвы Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы»), предоставить паспорт и, возможно, другие документы.
Добрый день.
Были потеряны документы на государственную регистрацию собственности на квартиру.
как можно восстановить документы?
Здравствуйте,
а если потерянно свидетельство о регистрации по месту жительства, форма номер 8.
Можно ли восстановить его? Только копия осталась
Добрый день, Милана!
За дубликатом свидетельства о регистрации по месту жительства Вы можете обратиться в территориальное отделение ФМС, где Вам оформляли регистрацию.
Спасибо!
Добрый день!
Потерял свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
Сколько будет стоить восстановить и в какие сроки?
Добрый день, Надир!
Для восстановления утерянного ИНН Вам следует обратиться в налоговый орган по месту жительства с предоставлением:
— заявления о постановке на учет по форме № 2-2-Учет (Приказ ФНС России от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@);
— документа, удостоверяющего личность физического лица и подтверждающего его регистрацию по месту жительства;
— документа, подтверждающего уплату государственной пошлины, которая составляет 300 рублей (п.п.132 п.1 ст.333.33 НК РФ ).