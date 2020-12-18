Восстанавливаем утерянные регистрационные документы

Материал опубликован в издании "Арсенал предпринимателя"

Подлинники регистрационных документов лучше всего хранить отдельно от другой документации в папке и держать «под рукой» или в сейфе. Так обеспечится их сохранность. Но, к сожалению, никто из нас не застрахован от пожара или затопления в офисе, а также от элементарной забывчивости. Что делать, если регистрационные документы все же утеряны?

Восстанавливаем утерянные регистрационные документы

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Основные документы, которые сопровождают деятельность индивидуального предпринимателя и содержат его регистрационные данные, это:

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма № Р61001) - содержит основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) и дату регистрации.

Согласно п. 5 Постановления Правительства РФ от 19.06.2002 № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей», именно этот документ подтверждает факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

При внесении изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРИП, предпринимателю выдается «Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей» (форма № Р60004);

свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ и присвоении идентификационного номер налогоплательщика (ИНН). ИНН присваивается налоговым органом по месту жительства физического лица;

выписка из ЕГРИП - в ней отражены содержащиеся в государственном реестре сведения об индивидуальном предпринимателе;

информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (Коды Мосгоркомстата) – содержит присвоенные предпринимателю коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя (в территориальном органе Пенсионного фонда РФ, в исполнительном органе Фонда социального страхования РФ, в территориальном фонде обязательного медицинского страхования) содержатся в соответствующих уведомлениях и извещениях из данных органов, а также в ЕГРИП. Регистрационный номер в ПФР, ФСС и ФОМС предприниматель должен указывать во всех документах, которые касаются расчетов с этими фондами.

Если какой-либо из вышеозначенных документов или все были утрачены, то нужно зафиксировать причины утраты. Например, если документы украдены – обратиться в отделение милиции с заявлением об утере документов и получить справку об обращении с перечнем всех указанных в заявлении документов. При пожаре следует получить справку из пожарного надзора, при затоплении помещения - акт о затоплении помещения от собственника, справку из ЖЭКа. В случае утраты по небрежности сотрудника – подготовить соответствующий Акт и объяснительное письмо. Наличие подобных оправдательных документов поможет получить дубликаты, а в случае судебного разбирательства отведет от предпринимателя подозрения в умышленном уничтожении документов.

После получения/подготовки оправдательных документов приступаем непосредственно к получению дубликатов.

Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма N Р61001)

Дубликат данного свидетельства получается в соответствующем налоговом органе по месту жительства предпринимателя. Для Москвы это Межрайонная инспекция ФНС РФ № 46 по г. Москве, расположенная по адресу: Москва, Походный проезд, владение 3, корпус 1.

Как указано в Письме ФНС РФ от 13.01.2005 № ШС-6-09/5@ регистрирующие (налоговые) органы не изготавливают дубликатов свидетельств о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, что означает, что нельзя получить копию ранее выданного свидетельства с проставлением штампа «Дубликат». Пунктом 31 «Правил ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 (далее – Правила ведения ЕГРИП) установлено, что по запросу физического лица в регистрирующий (налоговый) орган ему может быть повторно выдан документ, подтверждающий факт внесения записи в государственный реестр.

Таким образом, под выдачей дубликатов свидетельств понимается повторная выдача свидетельств, аналогичных по содержанию, но отличающихся от ранее выданных серией и номером бланка.

Запрос на получение такого повторного свидетельства подается в произвольной форме с приложением квитанции об оплате государственной пошлины. Сдать запрос и получить повторное свидетельство может только сам предприниматель.

Размер пошлины за повторную выдачу свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя составляет 20 процентов размера государственной пошлины, уплаченной за государственную регистрацию (п. 8 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации), т.е. 160 рублей.

Срок выдачи повторного свидетельства составляет 5 рабочих дней со дня получения запроса.

Оплата пошлины осуществляется через Сбербанк. Точные реквизиты для платежа содержатся на сайте Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве.

Дубликат свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)

В этом случае также выдается повторное свидетельство, с тем же ИНН, отличающееся от ранее выданного серией и номером бланка.

Повторное свидетельство получается в территориальной инспекции ФНС РФ по г. Москве (по месту регистрации физического лица) Индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в ином субъекте Российской Федерации, следует обращаться в соответствующие государственные органы по месту своего жительства.

Подается запрос в свободной форме, с приложением квитанции об оплате. Именно в территориальной налоговой, в отличие от межрайонной инспекции, у вас могут попросить подтвердить причины утраты документа. Сдать запрос и получить повторное свидетельство может как сам предприниматель, так и иное лицо на основании надлежащим образом оформленной доверенности.

Согласно п. 14 «Правил ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков», утверждены Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № 110 (далее – Правила ведения ЕГРН) сведения, содержащиеся в реестре, предоставляются на платной основе, при условии представления одновременно с запросом документа, подтверждающего оплату.

При обращении в налоговый орган за повторной выдачей свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в случае его утраты размер платы составляет 200 рублей, а размер платы за срочную выдачу указанного свидетельства - 400 рублей (см. Таблицу 1).

Срок выдачи повторного свидетельства составляет 5 рабочих дней со дня получения запроса. Срочная выдача повторного свидетельства осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса.

КБК Основание платежа Тариф КБК 182 1 13 01020 01 0000 130 Плата организаций и физических лиц при обращении в налоговый орган за повторной выдачей свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в случае его утраты. 200 руб. (за срочную выдачу - 400 руб.) КБК 182 1 13 01020 01 0000 130 Плата организаций и физических лиц при обращении с запросом об идентификационном номере налогоплательщика и коде причины постановки на учет. 100 руб. (за срочную выдачу - 200 руб.)

Оплата осуществляется через Сбербанк. Точные реквизиты для платежа содержаться на сайте налоговой.

Выписка из ЕГРИП

Если необходима выписка из ЕГРИП, которая содержит полную актуальную информацию об индивидуальном предпринимателе, то ее получаем в Межрайонной инспекции ФНС РФ № 46 по г. Москве. Без актуальной выписки из ЕГРИП нельзя будет восстановить коды Москомстата. Предприниматели, зарегистрированные в ином субъекте Российской Федерации, могут обратиться в соответствующие государственные органы по месту своего жительства.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Федеральный закон № 129-ФЗ), пунктами 25, 31 Правил ведения ЕГРИП, сведения из ЕГРИП в виде выписки из государственного реестра предоставляются регистрирующим органом любому лицу по запросу за плату, при условии представления одновременно с запросом оригинала документа, подтверждающего оплату.

Таким образом, сдать запрос и получить выписку из ЕГРИП может как сам предприниматель, так и иное лицо на основании надлежащим образом оформленной доверенности.

Подается запрос в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, заявителя, реквизитов документа, удостоверяющего личность с приложением квитанции об оплате.

Плата за получение выписки, согласно п. 31 Правил ведения ЕГРИП, составляет 200 рублей при выдаче в течение 5 рабочих дней и 400 рублей при срочной выдаче, т.е. на следующий рабочий день (см. таблицу 2).

Таблица 2 Величина государственной пошлины при получении выписки из ЕГРИП

КБК Основание платежа Тариф КБК 182 1 13 01030 01 0000 130 Плата индивидуального предпринимателя за сведения о нем при обращении в регистрирующий орган за повторной выдачей документа, подтверждающего внесение записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, а также при обращении за срочным предоставлением сведений о нем в виде выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 200 рублей за каждый документ (за срочное предоставление - 400 рублей за каждый документ

Оплата осуществляется через Сбербанк. Точные реквизиты для платежа содержатся на сайте налоговой.

В соответствии с письмом Федеральной налоговой службы от 30.12.2010 № ПА-37-6/19020@ «О предоставлении содержащихся в государственных реестрах сведений и документов», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, сведения предоставляются уполномоченными на предоставление таких сведений налоговыми органами (п. 1.1). При получении уполномоченным налоговым органом запроса о предоставлении сведений из ЕГРИП в отношении индивидуального предпринимателя, место жительства которого находится вне территории, подведомственной этому налоговому органу, выписка предоставляется из базы данных ЕГРИП федерального уровня (п. 1.3).

Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (Коды Мосгоркомстата)

Данный документ можно восстановить сразу, если остались ксерокопии ОГРНИП, ИНН, самого информационного письма и есть оригинал выписки из ЕГРИП, давностью не более 30 дней.

Он получается в Территориальном Органе Федеральной Службы Государственной Статистики по г. Москве в Отделе ведения статрегистра г. Москвы по адресу: Москва, ул. Кирпичная, д. 33, каб. №319. Индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в ином субъекте Российской Федерации, следует обращаться в соответствующие государственные органы по месту своего жительства.

Сдать запрос и получить Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (Коды Мосгоркомстата) с текущей датой может как сам предприниматель, так и любое иное лицо на основании надлежащим образом оформленной доверенности. Плата за получение составляет 420 рублей. Оплачивается через Сбербанк. Выдают Информационное письмо сразу же.

Извещения из внебюджетных фондов

Как уже упоминалось, регистрационные номера индивидуального предпринимателя в качестве страхователя в ПФР, ФСС и ФОМС содержатся в ЕГРИП, соответственно, они будут указаны в Выписке из ЕГРИП. Подлинники самих извещений из фондов понадобятся индивидуальному предпринимателю лишь при ликвидации, причем и тогда будет достаточно письма об утере.

Печать

И последнее, на чем хотелось бы остановиться – печать индивидуального предпринимателя.

Какого либо реестра, в котором должны обязательно учитываться все печати юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в настоящее время не существует. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ не обязывает ни юридические лица, ни предпринимателей представлять в регистрирующие органы эскиз печати организации и вообще где-либо его регистрировать. На уровне субъекта, например, в Москве, до сих пор существует Реестр печатей, действующий на основании «Положения по ведению городского реестра печатей», утвержденного Приказом Московской регистрационной палаты от 18.06.2003 № 61. Московская регистрационная палата ныне ликвидирована. Зарегистрировать печать в этом реестре можно, но это добровольная процедура.