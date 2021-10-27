Шохин и Силуанов договорились насчет налогового резидентства

Месяц назад Минфин в проекте Основных направлений бюджетной и налоговой и таможенно-тарифной политики озвучил возможность введения довольно жестких критериев для определения налогового резидентства: сокращение срока нахождения лица на территории РФ до 90 дней (в настоящее время 183 дня) и введение критерия «центр жизненных интересов».

И сегодня, по сообщениям СМИ, Александр Шохин сообщил, что им удалось договорилться с Минфином и лично с Силуановым по этим вопросам: бизнесмены предложили Минфину предоставить дополнительные возможности и облегченные режимы тем лицам, которые хотят получить статус российского налогового резидента, а не ужесточать условия для тех, кто в настоящее время уже им является. «Сейчас надо это технически это прописать. Понятно, что речь идет не о большом каком-то количестве налогоплательщиков, но если таковые есть, надо им дать возможность», - добавил президент РСПП.