News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Ольга Кутяева
286

Шохин и Силуанов договорились насчет налогового резидентства

Президент РСПП Александр Шохин сообщил, что они с Минфином пришли согласию по вопросу изменений в определении статуса налогового резидента.

Ольга Кутяева
Обсудить
Шохин и Силуанов договорились насчет налогового резидентства
Шохин и Силуанов договорились насчет налогового резидентства

Президент РСПП Александр Шохин сообщил, что они с Минфином пришли согласию по вопросу изменений в определении статуса налогового резидента.

Месяц назад Минфин в проекте Основных направлений бюджетной и налоговой и таможенно-тарифной политики озвучил возможность введения довольно жестких критериев для определения налогового резидентства: сокращение срока нахождения лица на территории РФ до 90 дней (в настоящее время 183 дня) и введение критерия «центр жизненных интересов».

В дальнейшем министр финансов Антон Силуанов сообщил, что окончательного решения пока нет, и вопрос будет обсуждаться с представителями бизнеса.

И сегодня, по сообщениям СМИ, Александр Шохин сообщил, что им удалось договорилться с Минфином и лично с Силуановым по этим вопросам: бизнесмены предложили Минфину предоставить дополнительные возможности и облегченные режимы тем лицам, которые хотят получить статус российского налогового резидента, а не ужесточать условия для тех, кто в настоящее время уже им является. «Сейчас надо это технически это прописать. Понятно, что речь идет не о большом каком-то количестве налогоплательщиков, но если таковые есть, надо им дать возможность», - добавил президент РСПП.

#налоговый резидент
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#налоговый резидент