Шохин и Силуанов договорились насчет налогового резидентства

Президент РСПП Александр Шохин сообщил, что они с Минфином пришли согласию по вопросу изменений в определении статуса налогового резидента.
Президент РСПП Александр Шохин сообщил, что они с Минфином пришли согласию по вопросу изменений в определении статуса налогового резидента.
Месяц назад Минфин в проекте Основных направлений бюджетной и налоговой и таможенно-тарифной политики озвучил возможность введения довольно жестких критериев для определения налогового резидентства: сокращение срока нахождения лица на территории РФ до 90 дней (в настоящее время 183 дня) и введение критерия «центр жизненных интересов».
В дальнейшем министр финансов Антон Силуанов сообщил, что окончательного решения пока нет, и вопрос будет обсуждаться с представителями бизнеса.
И сегодня, по сообщениям СМИ, Александр Шохин сообщил, что им удалось договорилться с Минфином и лично с Силуановым по этим вопросам: бизнесмены предложили Минфину предоставить дополнительные возможности и облегченные режимы тем лицам, которые хотят получить статус российского налогового резидента, а не ужесточать условия для тех, кто в настоящее время уже им является. «Сейчас надо это технически это прописать. Понятно, что речь идет не о большом каком-то количестве налогоплательщиков, но если таковые есть, надо им дать возможность», - добавил президент РСПП.
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь