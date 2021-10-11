Парламент Греции утвердил налоговые изменения на 2020 год

Греческий парламент одобрил налоговые изменения на 2020 год, которые, в первую очередь, коснутся корпоративного налога, налога у источника, а также налога на доходы физических лиц.

Парламент Греции утвердил налоговые изменения на 2020 год

Парламент Греции одобрил налоговые изменения на 2020 год. Изменения включают, в частности:

Корпоративный налог:

снижение ставки корпоративного налога с 28% до 24%, введение 10% ставки для сельскохозяйственных производителей, для кредитных учреждений ставка налога сохраняется на уровне 29%;

освобождение от налога на прирост капитала, освобождением можно будет воспользоваться только в случае владения не менее 10% акций юридического лица, резидента ЕС, в течение 24 месяцев, предшествующих продаже акций.

Налог у источника:

снижение ставки налога на дивиденды с 10% до 5%;

введение освобождения от уплаты налога у источника на проценты по корпоративным облигациям, допущенным к организованным торгам в ЕС или на регулируемом рынке за пределами ЕС. Кроме того, освобождение будет распространяться на облигации, выпущенные кредитными кооперативами.

Изменятся правила списания безнадежных долгов - теперь обращение в суд не нужно при условии:

дебиторская задолженность не превышает 300 евро (включая НДС) на одного контрагента при условии годового лимита в 5% от общей суммы требований компании;

если задолженность списывается в результате мирового соглашения или в судебном порядке.

Налогообложение физических лиц:

Шкала налогообложения будет выглядеть следующим образом:

до 10 000 евро - 9%

от 10 001 до 20 000 евро - 22%

от 20 001 до 30 000 евро - 28%

от 30 001 до 40 000 евро - 36%

от 40 001 евро и более - 44%

Изменения начнут применяться с 1 января 2020 года.