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Зарубежные налоги
Иван Кузнецов
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Парламент Греции утвердил налоговые изменения на 2020 год

Греческий парламент одобрил налоговые изменения на 2020 год, которые, в первую очередь, коснутся корпоративного налога, налога у источника, а также налога на доходы физических лиц.

Иван Кузнецов
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Парламент Греции утвердил налоговые изменения на 2020 год
Парламент Греции утвердил налоговые изменения на 2020 год

Парламент Греции одобрил налоговые изменения на 2020 год. Изменения включают, в частности:

Корпоративный налог:

  • снижение ставки корпоративного налога с 28% до 24%, введение 10% ставки для сельскохозяйственных производителей, для кредитных учреждений ставка налога сохраняется на уровне 29%;
  • освобождение от налога на прирост капитала, освобождением можно будет воспользоваться только в случае владения не менее 10% акций юридического лица, резидента ЕС, в течение 24 месяцев, предшествующих продаже акций.

Налог у источника:

  • снижение ставки налога на дивиденды с 10% до 5%;
  • введение освобождения от уплаты налога у источника на проценты по корпоративным облигациям, допущенным к организованным торгам в ЕС или на регулируемом рынке за пределами ЕС. Кроме того, освобождение будет распространяться на облигации, выпущенные кредитными кооперативами.

Изменятся правила списания безнадежных долгов - теперь обращение в суд не нужно при условии:

  • дебиторская задолженность не превышает 300 евро (включая НДС) на одного контрагента при условии годового лимита в 5% от общей суммы требований компании;
  • если задолженность списывается в результате мирового соглашения или в судебном порядке.

Налогообложение физических лиц:

Шкала налогообложения будет выглядеть следующим образом:

  • до 10 000 евро - 9%
  • от 10 001 до 20 000 евро - 22%
  • от 20 001 до 30 000 евро - 28%
  • от 30 001 до 40 000 евро - 36%
  • от 40 001 евро и более - 44%

Изменения начнут применяться с 1 января 2020 года.

"Очевидно, что данными мерами в области налогообложения, в частности в виде снижения ставок налога на прибыль, правительство Греции стремится стимулировать экономику страны", - комментирует данные изменения Марина Харитиди, ведущий налоговый консультант GSL Law & Consulting.

#Греция#дивиденды#налог на прирост капитала (Capital Gains Tax)
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Иван Кузнецов (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Греция#дивиденды#налог на прирост капитала (Capital Gains Tax)