Парламент Греции утвердил налоговые изменения на 2020 год

Парламент Греции одобрил налоговые изменения на 2020 год. Изменения включают, в частности:
Корпоративный налог:
снижение ставки корпоративного налога с 28% до 24%, введение 10% ставки для сельскохозяйственных производителей, для кредитных учреждений ставка налога сохраняется на уровне 29%;
освобождение от налога на прирост капитала, освобождением можно будет воспользоваться только в случае владения не менее 10% акций юридического лица, резидента ЕС, в течение 24 месяцев, предшествующих продаже акций.
Налог у источника:
снижение ставки налога на дивиденды с 10% до 5%;
введение освобождения от уплаты налога у источника на проценты по корпоративным облигациям, допущенным к организованным торгам в ЕС или на регулируемом рынке за пределами ЕС. Кроме того, освобождение будет распространяться на облигации, выпущенные кредитными кооперативами.
Изменятся правила списания безнадежных долгов - теперь обращение в суд не нужно при условии:
дебиторская задолженность не превышает 300 евро (включая НДС) на одного контрагента при условии годового лимита в 5% от общей суммы требований компании;
если задолженность списывается в результате мирового соглашения или в судебном порядке.
Налогообложение физических лиц:
Шкала налогообложения будет выглядеть следующим образом:
до 10 000 евро - 9%
от 10 001 до 20 000 евро - 22%
от 20 001 до 30 000 евро - 28%
от 30 001 до 40 000 евро - 36%
от 40 001 евро и более - 44%
Изменения начнут применяться с 1 января 2020 года.
"Очевидно, что данными мерами в области налогообложения, в частности в виде снижения ставок налога на прибыль, правительство Греции стремится стимулировать экономику страны", - комментирует данные изменения Марина Харитиди, ведущий налоговый консультант GSL Law & Consulting.