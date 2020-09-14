Александр Гуськов — руководитель международной налоговой практики GSL Law and Consulting

Новые эксперты: ряды GSL пополнились опытным профессионалом

Александр Гуськов - руководитель международной налоговой практики GSL Law and Consulting

Александр Гуськов теперь является руководителем Налоговой практики нашей компании, а также выступает независимым советником топ-менеджеров крупных корпораций по вопросам налогообложения и управления частным капиталом и имуществом.

Высокий уровень компетенции и авторитет Александра в профессиональном сообществе подтвержден многолетним опытом работы, а также активным участием в подготовке законодательных инициатив в составе рабочих групп крупнейших российских ассоциаций, представляющих интересы бизнеса.

Наряду с представителями ФНС, Минфина и других государственных органов Александр регулярно выступает в качестве эксперта на конференциях и конгрессах по налогообложению и трансфертному ценообразованию в РФ и СНГ. Участники подобных тематических мероприятий неоднократно признавали Александра лучшим лектором и модератором дискуссионных секций и отмечали его неординарный подход к решению сложных налоговых задач.