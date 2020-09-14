News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Новости GSL
Ольга Кутяева
732

Александр Гуськов — руководитель международной налоговой практики GSL Law and Consulting

Новые эксперты: ряды GSL пополнились опытным профессионалом

Ольга Кутяева
Обсудить
Александр Гуськов - руководитель международной налоговой практики GSL Law and Consulting
Александр Гуськов - руководитель международной налоговой практики GSL Law and Consulting

Александр Гуськов теперь является руководителем Налоговой практики нашей компании, а также выступает независимым советником топ-менеджеров крупных корпораций по вопросам налогообложения и управления частным капиталом и имуществом.

Высокий уровень компетенции и авторитет Александра в профессиональном сообществе подтвержден многолетним опытом работы, а также активным участием в подготовке законодательных инициатив в составе рабочих групп крупнейших российских ассоциаций, представляющих интересы бизнеса.

Наряду с представителями ФНС, Минфина и других государственных органов Александр регулярно выступает в качестве эксперта на конференциях и конгрессах по налогообложению и трансфертному ценообразованию в РФ и СНГ. Участники подобных тематических мероприятий неоднократно признавали Александра лучшим лектором и модератором дискуссионных секций и отмечали его неординарный подход к решению сложных налоговых задач.

Также Александр является автором ряда статей и обзоров по налогообложению и трансфертному ценообразованию, опубликованных в ведущих российских СМИ, а также дает комментарии по актуальным налоговым вопросам на РБК, Business FM и в других медиа ресурсах.

Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме