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Российские налоги
Ольга Кутяева
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В СНГ тоже будет автоматический обмен

1 марта президент подписал закон, ратифицирующий соответствующий Протокол.

Ольга Кутяева
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В СНГ тоже будет автоматический обмен
В СНГ тоже будет автоматический обмен

"Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового администрирования" вместе с требованиями к составу и структуре информации об отдельных видах доходов юридических, физических лиц, об отдельных видах имущества и его собственниках (владельцах) был принят Госдумой 18 февраля и утвержден Советом Федерации 26 февраля 2020 года.

По Закону, информация, которой будут обмениваться страны-участницы, будет использована для контроля соблюдения налогового законодательства, а также для привлечения к ответственности в случае его нарушения.

Страны будут получать сведения в электронной форме по открытому каналу связи, защищенному криптографической защитой информации "Криптон-Анкад".

Под действие документа попадают следующие сведения:

  • отдельные виды доходов юрлиц (дивиденды, роялти, доходы от аренды и пр.);
  • отдельные виды доходов физлиц (от работы по найму, дивиденды, операции с ценными бумагами и пр.);
  • отдельные виды имущества и информация о его собственниках (виды имущества, дата постановки на учет, адрес местонахождения и пр.).

Протокол вступит в силу по истечении 30 дней после получения депозитарием отправленного по дипломатическим каналам 3-го уведомления (в письменном виде) о выполнении процедур, которые необходимы для вступления документа в силу.

#автоматический обмен#обмен налоговой информацией#СНГ
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#автоматический обмен#обмен налоговой информацией#СНГ