В СНГ тоже будет автоматический обмен

1 марта президент подписал закон, ратифицирующий соответствующий Протокол.

В СНГ тоже будет автоматический обмен

"Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового администрирования" вместе с требованиями к составу и структуре информации об отдельных видах доходов юридических, физических лиц, об отдельных видах имущества и его собственниках (владельцах) был принят Госдумой 18 февраля и утвержден Советом Федерации 26 февраля 2020 года.

По Закону, информация, которой будут обмениваться страны-участницы, будет использована для контроля соблюдения налогового законодательства, а также для привлечения к ответственности в случае его нарушения.

Страны будут получать сведения в электронной форме по открытому каналу связи, защищенному криптографической защитой информации "Криптон-Анкад".

Под действие документа попадают следующие сведения:

отдельные виды доходов юрлиц (дивиденды, роялти, доходы от аренды и пр.);

отдельные виды доходов физлиц (от работы по найму, дивиденды, операции с ценными бумагами и пр.);

отдельные виды имущества и информация о его собственниках (виды имущества, дата постановки на учет, адрес местонахождения и пр.).