В СНГ тоже будет автоматический обмен

1 марта президент подписал закон, ратифицирующий соответствующий Протокол.
"Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового администрирования" вместе с требованиями к составу и структуре информации об отдельных видах доходов юридических, физических лиц, об отдельных видах имущества и его собственниках (владельцах) был принят Госдумой 18 февраля и утвержден Советом Федерации 26 февраля 2020 года.
По Закону, информация, которой будут обмениваться страны-участницы, будет использована для контроля соблюдения налогового законодательства, а также для привлечения к ответственности в случае его нарушения.
Страны будут получать сведения в электронной форме по открытому каналу связи, защищенному криптографической защитой информации "Криптон-Анкад".
Под действие документа попадают следующие сведения:
Протокол вступит в силу по истечении 30 дней после получения депозитарием отправленного по дипломатическим каналам 3-го уведомления (в письменном виде) о выполнении процедур, которые необходимы для вступления документа в силу.
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