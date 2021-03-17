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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Эмир Шарджи издал новый закон

Шейх д-р Султан бин Мухаммад аль-Касими, член Верховного Совета ОАЭ и правитель Шарджи, издал закон № 05 от 2020 года о создании Администрации морских портов, таможни и свободных экономических зон (Sharjah Seaports, Customs & Free Zones Authority, SSCFZA).

Ольга Кутяева
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Эмир Шарджи издал новый закон
Эмир Шарджи издал новый закон

Штаб-квартира администрации должна находиться в городе Шарджа и может открывать филиалы внутри и за пределами эмирата с одобрения Исполнительного совета Шарджи.

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В соответствии с новым законом, таможня Шарджи, таможенные центры, пограничные контрольно-пропускные пункты, СЭЗ Хамрия и СЭЗ Международного аэропорта Шарджа должны находиться в ведении администрации, как и любое другое образование, которое будет присоединено к ней на основании решения эмира Шарджи или Совета.

Председатель администрации назначается указом эмира при поддержке достаточного числа сотрудников и экспертов в соответствии с организационной структурой SSCFZA.

Председатель администрации при необходимости может запросить помощь полиции и сил безопасности для обеспечения безопасности морских портов, пограничных контрольно-пропускных пунктов, а также свободных зон по согласованию с соответствующими органами.

По предложению председателя администрации Исполнительный совет должен принимать решения, необходимые для выполнения положений закона и вопросов, касающихся сборов, административных правонарушений и штрафов.

Закон вступает в силу с даты его опубликования.

По материалам Emirates News Agency

#законодательство#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#СЭЗ ОАЭ
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)#СЭЗ ОАЭ