Договорились о ретроскидке по электронной почте

Налоговики снимут вычет НДС?
Комментарий Руководителя практики сопровождения налоговых споров GSL Антона Труфанова в рубрике газеты «Учет. Налоги. Право» - «Спрашивают сейчас».
Ситуация: компания предоставила контрагенту ретроскидку. Соглашение на бумаге не подписывали, о скидке договорились по электронной почте.
Бухгалтер на удаленке в мае выставила корректировочный счет-фактуру, который попадет в декларацию за II квартал.
Виталий Крицкий Советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса.Да, вычеты у компании могут снять.Изменить цену договора можно, если стороны скорректируют условия о стоимости товаров, работ или услуг дополнительным соглашением. Причем оно должно быть в той же форме, что и сам контракт, то есть письменной [ст. 452 ГК].Вычеты по корректировочному счету-фактуре возможны, если заключено соглашение об изменении цены [п. 10 ст. 172 НК]. Поскольку в данном случае договорились через электронную почту, соглашение о скидке не заключено должным образом. В связи с чем счет-фактуру могут признать недействительным. Значит, такой документ не подтверждает вычет.На проверке инспекторы могут запросить соглашение. Если его не представить, то в вычетах вам откажут.
Да, вычеты у компании могут снять.
Изменить цену договора можно, если стороны скорректируют условия о стоимости товаров, работ или услуг дополнительным соглашением. Причем оно должно быть в той же форме, что и сам контракт, то есть письменной [ст. 452 ГК].
Вычеты по корректировочному счету-фактуре возможны, если заключено соглашение об изменении цены [п. 10 ст. 172 НК]. Поскольку в данном случае договорились через электронную почту, соглашение о скидке не заключено должным образом. В связи с чем счет-фактуру могут признать недействительным. Значит, такой документ не подтверждает вычет.
На проверке инспекторы могут запросить соглашение. Если его не представить, то в вычетах вам откажут.
Да, вычеты у компании могут снять.
Изменить цену договора можно, если стороны скорректируют условия о стоимости товаров, работ или услуг дополнительным соглашением. Причем оно должно быть в той же форме, что и сам контракт, то есть письменной [ст. 452 ГК].
Вычеты по корректировочному счету-фактуре возможны, если заключено соглашение об изменении цены [п. 10 ст. 172 НК]. Поскольку в данном случае договорились через электронную почту, соглашение о скидке не заключено должным образом. В связи с чем счет-фактуру могут признать недействительным. Значит, такой документ не подтверждает вычет.
На проверке инспекторы могут запросить соглашение. Если его не представить, то в вычетах вам откажут.
Лариса Семина Советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса.Для вычета НДС необходим счет-фактура, но в вашем случае нужно и дополнительное соглашение к договору.Вычет по НДС предоставляется на основании правильно составленного счета-фактуры [п. 1 ст. 169 НК]. Корректировочный счет-фактуру на снижение стоимости отгруженных товаров составляют на основании соглашения о скидке. Если у вас договор на бумаге, то и соглашение о смене цены должно быть бумажным.Соглашение нужно не только для НДС, но и для налога на прибыль. Без документа не сможете обосновать причину, по которой корректируете выручку на сумму скидки.
Для вычета НДС необходим счет-фактура, но в вашем случае нужно и дополнительное соглашение к договору.
Вычет по НДС предоставляется на основании правильно составленного счета-фактуры [п. 1 ст. 169 НК]. Корректировочный счет-фактуру на снижение стоимости отгруженных товаров составляют на основании соглашения о скидке. Если у вас договор на бумаге, то и соглашение о смене цены должно быть бумажным.
Соглашение нужно не только для НДС, но и для налога на прибыль. Без документа не сможете обосновать причину, по которой корректируете выручку на сумму скидки.
Для вычета НДС необходим счет-фактура, но в вашем случае нужно и дополнительное соглашение к договору.
Вычет по НДС предоставляется на основании правильно составленного счета-фактуры [п. 1 ст. 169 НК]. Корректировочный счет-фактуру на снижение стоимости отгруженных товаров составляют на основании соглашения о скидке. Если у вас договор на бумаге, то и соглашение о смене цены должно быть бумажным.
Соглашение нужно не только для НДС, но и для налога на прибыль. Без документа не сможете обосновать причину, по которой корректируете выручку на сумму скидки.
Виктория Пелевина Советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса.Да, со стороны инспекторов будут претензии, причем обоснованные.
По НК корректировочный счет-фактура выставляется, если продавец и покупатель договорились изменить стоимость уже отгруженного товара [п. 1 ст. 169 НК]. При этом такое изменение цены должно быть предусмотрено договором. А также должно быть заключено соглашение, которое подтверждает согласие покупателя на скидку [п. 10 ст. 172 НК].Принимать НДС к вычету по корректировочному счету-фактуре можно в течение трех лет. Но при этом счет-фактура должен быть верно оформлен. Поскольку у продавца нет соглашения о снижении цены отгруженного товара или оказанных услуг, для корректировочного счета-фактуры нет оснований. Компания не вправе предъявлять к вычету НДС с разницы в цене.
Да, со стороны инспекторов будут претензии, причем обоснованные.
По НК корректировочный счет-фактура выставляется, если продавец и покупатель договорились изменить стоимость уже отгруженного товара [п. 1 ст. 169 НК]. При этом такое изменение цены должно быть предусмотрено договором. А также должно быть заключено соглашение, которое подтверждает согласие покупателя на скидку [п. 10 ст. 172 НК].
Принимать НДС к вычету по корректировочному счету-фактуре можно в течение трех лет. Но при этом счет-фактура должен быть верно оформлен. Поскольку у продавца нет соглашения о снижении цены отгруженного товара или оказанных услуг, для корректировочного счета-фактуры нет оснований. Компания не вправе предъявлять к вычету НДС с разницы в цене.
Да, со стороны инспекторов будут претензии, причем обоснованные.По НК корректировочный счет-фактура выставляется, если продавец и покупатель договорились изменить стоимость уже отгруженного товара [п. 1 ст. 169 НК]. При этом такое изменение цены должно быть предусмотрено договором. А также должно быть заключено соглашение, которое подтверждает согласие покупателя на скидку [п. 10 ст. 172 НК].
Принимать НДС к вычету по корректировочному счету-фактуре можно в течение трех лет. Но при этом счет-фактура должен быть верно оформлен. Поскольку у продавца нет соглашения о снижении цены отгруженного товара или оказанных услуг, для корректировочного счета-фактуры нет оснований. Компания не вправе предъявлять к вычету НДС с разницы в цене.
Антон Труфанов Руководитель практики сопровождения налоговых споров компании GSL.Риски потерять вычет НДС, безусловно, есть.
Корректировка цены влечет налоговые последствия для обеих сторон сделки. Продавец должен выставить корректировочный счет-фактуру не позже пяти дней после того, как подписали соглашение о скидке [п. 3 ст. 168 НК].Изменять условие о цене необходимо в письменном виде [п. 1 ст. 452 ГК]. Соглашение или иной первичный документ, который подтверждает согласие и уведомление покупателя, – это условие для налогового вычета у продавца и основание для восстановления налога у покупателя.При снижении цены обе стороны должны располагать документами, предусмотренными пунктом 10 статьи 172 НК. Ситуация с пандемией не может служить причиной для нарушения законодательства.
Риски потерять вычет НДС, безусловно, есть.
Корректировка цены влечет налоговые последствия для обеих сторон сделки. Продавец должен выставить корректировочный счет-фактуру не позже пяти дней после того, как подписали соглашение о скидке [п. 3 ст. 168 НК].
Изменять условие о цене необходимо в письменном виде [п. 1 ст. 452 ГК]. Соглашение или иной первичный документ, который подтверждает согласие и уведомление покупателя, – это условие для налогового вычета у продавца и основание для восстановления налога у покупателя.
При снижении цены обе стороны должны располагать документами, предусмотренными пунктом 10 статьи 172 НК. Ситуация с пандемией не может служить причиной для нарушения законодательства.
Риски потерять вычет НДС, безусловно, есть.Корректировка цены влечет налоговые последствия для обеих сторон сделки. Продавец должен выставить корректировочный счет-фактуру не позже пяти дней после того, как подписали соглашение о скидке [п. 3 ст. 168 НК].
Изменять условие о цене необходимо в письменном виде [п. 1 ст. 452 ГК]. Соглашение или иной первичный документ, который подтверждает согласие и уведомление покупателя, – это условие для налогового вычета у продавца и основание для восстановления налога у покупателя.
При снижении цены обе стороны должны располагать документами, предусмотренными пунктом 10 статьи 172 НК. Ситуация с пандемией не может служить причиной для нарушения законодательства.
Марина Тхашокова Директор консультационного центра «Гарантия успеха».Вычеты возможны, но у контролеров могут возникнуть вопросы о соглашении [п. 10 ст. 172 НК].Договориться о ретроскидке можно и через электронную почту. Это не противоречит нормам ГК, так как соглашение по существенным условиям договора и сам договор можно заключить путем обмена телеграммами, письмами, в том числе электронными [п. 2 ст. 434 ГК]. При этом необходимо, чтобы все юридически значимые сообщения позволяли достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору [п. 9 постановления Пленума Верховного суда от 25.12.2018 № 49]. Продавец составит корректировочный счет-фактуру и отразит его в книге покупок.Главное – сохраните электронную переписку. Распечатайте и представьте ее, если у налоговиков возникнут вопросы. Без нее доказать договоренности будет сложнее.
Вычеты возможны, но у контролеров могут возникнуть вопросы о соглашении [п. 10 ст. 172 НК].
Договориться о ретроскидке можно и через электронную почту. Это не противоречит нормам ГК, так как соглашение по существенным условиям договора и сам договор можно заключить путем обмена телеграммами, письмами, в том числе электронными [п. 2 ст. 434 ГК].
При этом необходимо, чтобы все юридически значимые сообщения позволяли достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору [п. 9 постановления Пленума Верховного суда от 25.12.2018 № 49]. Продавец составит корректировочный счет-фактуру и отразит его в книге покупок.
Главное – сохраните электронную переписку. Распечатайте и представьте ее, если у налоговиков возникнут вопросы. Без нее доказать договоренности будет сложнее.
Вычеты возможны, но у контролеров могут возникнуть вопросы о соглашении [п. 10 ст. 172 НК].
Договориться о ретроскидке можно и через электронную почту. Это не противоречит нормам ГК, так как соглашение по существенным условиям договора и сам договор можно заключить путем обмена телеграммами, письмами, в том числе электронными [п. 2 ст. 434 ГК].
При этом необходимо, чтобы все юридически значимые сообщения позволяли достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору [п. 9 постановления Пленума Верховного суда от 25.12.2018 № 49]. Продавец составит корректировочный счет-фактуру и отразит его в книге покупок.
Главное – сохраните электронную переписку. Распечатайте и представьте ее, если у налоговиков возникнут вопросы. Без нее доказать договоренности будет сложнее.
Мария Антонова Аудитор.Претензий не должно быть, если контрагент отразит корректировочный счет-фактуру у себя в учете.
Электронную переписку можно признать разновидностью письменных доказательств [п. 3 ст. 75 АПК]. Но лучше, чтобы адреса электронной почты контрагентов были прописаны в договоре. Это поможет доказать факт идентификации контрагента и его полномочий [постановление ФАС Дальневосточного округа от 05.08.2014 № Ф03-3226/2014]. Если в договоре они не указаны, то стоит обменяться сканами подписанного соглашения.Также следует обратить внимание, что декларацию по НДС за II квартал надо сдать 25 июля. А значит, требования начнут поступать не ранее августа. Вы успеете в июне подписать соглашение и избежать претензий проверяющих к вычетам за II квартал.
Претензий не должно быть, если контрагент отразит корректировочный счет-фактуру у себя в учете.
Электронную переписку можно признать разновидностью письменных доказательств [п. 3 ст. 75 АПК]. Но лучше, чтобы адреса электронной почты контрагентов были прописаны в договоре.
Это поможет доказать факт идентификации контрагента и его полномочий [постановление ФАС Дальневосточного округа от 05.08.2014 № Ф03-3226/2014]. Если в договоре они не указаны, то стоит обменяться сканами подписанного соглашения.
Также следует обратить внимание, что декларацию по НДС за II квартал надо сдать 25 июля. А значит, требования начнут поступать не ранее августа. Вы успеете в июне подписать соглашение и избежать претензий проверяющих к вычетам за II квартал.
Претензий не должно быть, если контрагент отразит корректировочный счет-фактуру у себя в учете.Электронную переписку можно признать разновидностью письменных доказательств [п. 3 ст. 75 АПК]. Но лучше, чтобы адреса электронной почты контрагентов были прописаны в договоре.
Это поможет доказать факт идентификации контрагента и его полномочий [постановление ФАС Дальневосточного округа от 05.08.2014 № Ф03-3226/2014]. Если в договоре они не указаны, то стоит обменяться сканами подписанного соглашения.
Также следует обратить внимание, что декларацию по НДС за II квартал надо сдать 25 июля. А значит, требования начнут поступать не ранее августа. Вы успеете в июне подписать соглашение и избежать претензий проверяющих к вычетам за II квартал.
Екатерина Панова Эксперт УНП.Безопаснее оформить соглашение на бумаге при первой же возможности.Для вычетов подтвердить договоренности о снижении цены можно не только соглашением, но и первичкой или иным документом (п. 10 ст. 172 НК). Также необходим корректировочный счет-фактура.На текущий момент сотрудники многих компаний продолжают работать удаленно. В таких исключительных случаях Минфин разрешил даже вести учет по скан-копиям первички, но с последующей заменой на оригиналы (п. 3 письма от 22.04.2020 № 03-01-10/32570).
Безопаснее оформить соглашение на бумаге при первой же возможности.
Для вычетов подтвердить договоренности о снижении цены можно не только соглашением, но и первичкой или иным документом (п. 10 ст. 172 НК). Также необходим корректировочный счет-фактура.
На текущий момент сотрудники многих компаний продолжают работать удаленно. В таких исключительных случаях Минфин разрешил даже вести учет по скан-копиям первички, но с последующей заменой на оригиналы (п. 3 письма от 22.04.2020 № 03-01-10/32570).
Безопаснее оформить соглашение на бумаге при первой же возможности.
Для вычетов подтвердить договоренности о снижении цены можно не только соглашением, но и первичкой или иным документом (п. 10 ст. 172 НК). Также необходим корректировочный счет-фактура.
На текущий момент сотрудники многих компаний продолжают работать удаленно. В таких исключительных случаях Минфин разрешил даже вести учет по скан-копиям первички, но с последующей заменой на оригиналы (п. 3 письма от 22.04.2020 № 03-01-10/32570).
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