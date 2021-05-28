Договорились о ретроскидке по электронной почте

Налоговики снимут вычет НДС?

Договорились о ретроскидке по электронной почте

Комментарий Руководителя практики сопровождения налоговых споров GSL Антона Труфанова в рубрике газеты «Учет. Налоги. Право» - «Спрашивают сейчас».

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Ситуация: компания предоставила контрагенту ретроскидку. Соглашение на бумаге не подписывали, о скидке договорились по электронной почте.

Бухгалтер на удаленке в мае выставила корректировочный счет-фактуру, который попадет в декларацию за II квартал.

Чиновники

Виталий Крицкий Советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса.Да, вычеты у компании могут снять.Изменить цену договора можно, если стороны скорректируют условия о стоимости товаров, работ или услуг дополнительным соглашением. Причем оно должно быть в той же форме, что и сам контракт, то есть письменной [ст. 452 ГК].Вычеты по корректировочному счету-фактуре возможны, если заключено соглашение об изменении цены [п. 10 ст. 172 НК]. Поскольку в данном случае договорились через электронную почту, соглашение о скидке не заключено должным образом. В связи с чем счет-фактуру могут признать недействительным. Значит, такой документ не подтверждает вычет.На проверке инспекторы могут запросить соглашение. Если его не представить, то в вычетах вам откажут. отвечает

Виталий Крицкий Советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса.

Советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса.

Да, вычеты у компании могут снять. Изменить цену договора можно, если стороны скорректируют условия о стоимости товаров, работ или услуг дополнительным соглашением. Причем оно должно быть в той же форме, что и сам контракт, то есть письменной [ст. 452 ГК]. Вычеты по корректировочному счету-фактуре возможны, если заключено соглашение об изменении цены [п. 10 ст. 172 НК]. Поскольку в данном случае договорились через электронную почту, соглашение о скидке не заключено должным образом. В связи с чем счет-фактуру могут признать недействительным. Значит, такой документ не подтверждает вычет. На проверке инспекторы могут запросить соглашение. Если его не представить, то в вычетах вам откажут.

Да, вычеты у компании могут снять.

Изменить цену договора можно, если стороны скорректируют условия о стоимости товаров, работ или услуг дополнительным соглашением. Причем оно должно быть в той же форме, что и сам контракт, то есть письменной [ст. 452 ГК].

Вычеты по корректировочному счету-фактуре возможны, если заключено соглашение об изменении цены [п. 10 ст. 172 НК]. Поскольку в данном случае договорились через электронную почту, соглашение о скидке не заключено должным образом. В связи с чем счет-фактуру могут признать недействительным. Значит, такой документ не подтверждает вычет.

На проверке инспекторы могут запросить соглашение. Если его не представить, то в вычетах вам откажут.

Лариса Семина Советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса.Для вычета НДС необходим счет-фактура, но в вашем случае нужно и дополнительное соглашение к договору.Вычет по НДС предоставляется на основании правильно составленного счета-фактуры [п. 1 ст. 169 НК]. Корректировочный счет-фактуру на снижение стоимости отгруженных товаров составляют на основании соглашения о скидке. Если у вас договор на бумаге, то и соглашение о смене цены должно быть бумажным.Соглашение нужно не только для НДС, но и для налога на прибыль. Без документа не сможете обосновать причину, по которой корректируете выручку на сумму скидки. отвечает

Лариса Семина Советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса.

Советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса.

Для вычета НДС необходим счет-фактура, но в вашем случае нужно и дополнительное соглашение к договору. Вычет по НДС предоставляется на основании правильно составленного счета-фактуры [п. 1 ст. 169 НК]. Корректировочный счет-фактуру на снижение стоимости отгруженных товаров составляют на основании соглашения о скидке. Если у вас договор на бумаге, то и соглашение о смене цены должно быть бумажным. Соглашение нужно не только для НДС, но и для налога на прибыль. Без документа не сможете обосновать причину, по которой корректируете выручку на сумму скидки.

Для вычета НДС необходим счет-фактура, но в вашем случае нужно и дополнительное соглашение к договору.

Вычет по НДС предоставляется на основании правильно составленного счета-фактуры [п. 1 ст. 169 НК]. Корректировочный счет-фактуру на снижение стоимости отгруженных товаров составляют на основании соглашения о скидке. Если у вас договор на бумаге, то и соглашение о смене цены должно быть бумажным.

Соглашение нужно не только для НДС, но и для налога на прибыль. Без документа не сможете обосновать причину, по которой корректируете выручку на сумму скидки.

Виктория Пелевина Советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса.Да, со стороны инспекторов будут претензии, причем обоснованные.

По НК корректировочный счет-фактура выставляется, если продавец и покупатель договорились изменить стоимость уже отгруженного товара [п. 1 ст. 169 НК]. При этом такое изменение цены должно быть предусмотрено договором. А также должно быть заключено соглашение, которое подтверждает согласие покупателя на скидку [п. 10 ст. 172 НК].Принимать НДС к вычету по корректировочному счету-фактуре можно в течение трех лет. Но при этом счет-фактура должен быть верно оформлен. Поскольку у продавца нет соглашения о снижении цены отгруженного товара или оказанных услуг, для корректировочного счета-фактуры нет оснований. Компания не вправе предъявлять к вычету НДС с разницы в цене. отвечает

Виктория Пелевина Советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса.

Советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса.

Да, со стороны инспекторов будут претензии, причем обоснованные.

По НК корректировочный счет-фактура выставляется, если продавец и покупатель договорились изменить стоимость уже отгруженного товара [п. 1 ст. 169 НК]. При этом такое изменение цены должно быть предусмотрено договором. А также должно быть заключено соглашение, которое подтверждает согласие покупателя на скидку [п. 10 ст. 172 НК]. Принимать НДС к вычету по корректировочному счету-фактуре можно в течение трех лет. Но при этом счет-фактура должен быть верно оформлен. Поскольку у продавца нет соглашения о снижении цены отгруженного товара или оказанных услуг, для корректировочного счета-фактуры нет оснований. Компания не вправе предъявлять к вычету НДС с разницы в цене.

Да, со стороны инспекторов будут претензии, причем обоснованные.По НК корректировочный счет-фактура выставляется, если продавец и покупатель договорились изменить стоимость уже отгруженного товара [п. 1 ст. 169 НК]. При этом такое изменение цены должно быть предусмотрено договором. А также должно быть заключено соглашение, которое подтверждает согласие покупателя на скидку [п. 10 ст. 172 НК].

Принимать НДС к вычету по корректировочному счету-фактуре можно в течение трех лет. Но при этом счет-фактура должен быть верно оформлен. Поскольку у продавца нет соглашения о снижении цены отгруженного товара или оказанных услуг, для корректировочного счета-фактуры нет оснований. Компания не вправе предъявлять к вычету НДС с разницы в цене.

Независимые эксперты

Антон Труфанов Руководитель практики сопровождения налоговых споров компании GSL.Риски потерять вычет НДС, безусловно, есть.

Корректировка цены влечет налоговые последствия для обеих сторон сделки. Продавец должен выставить корректировочный счет-фактуру не позже пяти дней после того, как подписали соглашение о скидке [п. 3 ст. 168 НК].Изменять условие о цене необходимо в письменном виде [п. 1 ст. 452 ГК]. Соглашение или иной первичный документ, который подтверждает согласие и уведомление покупателя, – это условие для налогового вычета у продавца и основание для восстановления налога у покупателя.При снижении цены обе стороны должны располагать документами, предусмотренными пунктом 10 статьи 172 НК. Ситуация с пандемией не может служить причиной для нарушения законодательства. отвечает

Антон Труфанов Руководитель практики сопровождения налоговых споров компании GSL.

Руководитель практики сопровождения налоговых споров компании GSL.

Риски потерять вычет НДС, безусловно, есть.

Корректировка цены влечет налоговые последствия для обеих сторон сделки. Продавец должен выставить корректировочный счет-фактуру не позже пяти дней после того, как подписали соглашение о скидке [п. 3 ст. 168 НК]. Изменять условие о цене необходимо в письменном виде [п. 1 ст. 452 ГК]. Соглашение или иной первичный документ, который подтверждает согласие и уведомление покупателя, – это условие для налогового вычета у продавца и основание для восстановления налога у покупателя. При снижении цены обе стороны должны располагать документами, предусмотренными пунктом 10 статьи 172 НК. Ситуация с пандемией не может служить причиной для нарушения законодательства.

Риски потерять вычет НДС, безусловно, есть.Корректировка цены влечет налоговые последствия для обеих сторон сделки. Продавец должен выставить корректировочный счет-фактуру не позже пяти дней после того, как подписали соглашение о скидке [п. 3 ст. 168 НК].

Изменять условие о цене необходимо в письменном виде [п. 1 ст. 452 ГК]. Соглашение или иной первичный документ, который подтверждает согласие и уведомление покупателя, – это условие для налогового вычета у продавца и основание для восстановления налога у покупателя.

При снижении цены обе стороны должны располагать документами, предусмотренными пунктом 10 статьи 172 НК. Ситуация с пандемией не может служить причиной для нарушения законодательства.

Марина Тхашокова Директор консультационного центра «Гарантия успеха».Вычеты возможны, но у контролеров могут возникнуть вопросы о соглашении [п. 10 ст. 172 НК].Договориться о ретроскидке можно и через электронную почту. Это не противоречит нормам ГК, так как соглашение по существенным условиям договора и сам договор можно заключить путем обмена телеграммами, письмами, в том числе электронными [п. 2 ст. 434 ГК]. При этом необходимо, чтобы все юридически значимые сообщения позволяли достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору [п. 9 постановления Пленума Верховного суда от 25.12.2018 № 49]. Продавец составит корректировочный счет-фактуру и отразит его в книге покупок.Главное – сохраните электронную переписку. Распечатайте и представьте ее, если у налоговиков возникнут вопросы. Без нее доказать договоренности будет сложнее. отвечает

Марина Тхашокова Директор консультационного центра «Гарантия успеха».

Директор консультационного центра «Гарантия успеха».

Вычеты возможны, но у контролеров могут возникнуть вопросы о соглашении [п. 10 ст. 172 НК]. Договориться о ретроскидке можно и через электронную почту. Это не противоречит нормам ГК, так как соглашение по существенным условиям договора и сам договор можно заключить путем обмена телеграммами, письмами, в том числе электронными [п. 2 ст. 434 ГК]. При этом необходимо, чтобы все юридически значимые сообщения позволяли достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору [п. 9 постановления Пленума Верховного суда от 25.12.2018 № 49]. Продавец составит корректировочный счет-фактуру и отразит его в книге покупок. Главное – сохраните электронную переписку. Распечатайте и представьте ее, если у налоговиков возникнут вопросы. Без нее доказать договоренности будет сложнее.

Вычеты возможны, но у контролеров могут возникнуть вопросы о соглашении [п. 10 ст. 172 НК].

Договориться о ретроскидке можно и через электронную почту. Это не противоречит нормам ГК, так как соглашение по существенным условиям договора и сам договор можно заключить путем обмена телеграммами, письмами, в том числе электронными [п. 2 ст. 434 ГК].

При этом необходимо, чтобы все юридически значимые сообщения позволяли достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору [п. 9 постановления Пленума Верховного суда от 25.12.2018 № 49]. Продавец составит корректировочный счет-фактуру и отразит его в книге покупок.

Главное – сохраните электронную переписку. Распечатайте и представьте ее, если у налоговиков возникнут вопросы. Без нее доказать договоренности будет сложнее.

Мария Антонова Аудитор.Претензий не должно быть, если контрагент отразит корректировочный счет-фактуру у себя в учете.

Электронную переписку можно признать разновидностью письменных доказательств [п. 3 ст. 75 АПК]. Но лучше, чтобы адреса электронной почты контрагентов были прописаны в договоре. Это поможет доказать факт идентификации контрагента и его полномочий [постановление ФАС Дальневосточного округа от 05.08.2014 № Ф03-3226/2014]. Если в договоре они не указаны, то стоит обменяться сканами подписанного соглашения.Также следует обратить внимание, что декларацию по НДС за II квартал надо сдать 25 июля. А значит, требования начнут поступать не ранее августа. Вы успеете в июне подписать соглашение и избежать претензий проверяющих к вычетам за II квартал. отвечает

Мария Антонова Аудитор.

Аудитор.

Претензий не должно быть, если контрагент отразит корректировочный счет-фактуру у себя в учете.

Электронную переписку можно признать разновидностью письменных доказательств [п. 3 ст. 75 АПК]. Но лучше, чтобы адреса электронной почты контрагентов были прописаны в договоре. Это поможет доказать факт идентификации контрагента и его полномочий [постановление ФАС Дальневосточного округа от 05.08.2014 № Ф03-3226/2014]. Если в договоре они не указаны, то стоит обменяться сканами подписанного соглашения. Также следует обратить внимание, что декларацию по НДС за II квартал надо сдать 25 июля. А значит, требования начнут поступать не ранее августа. Вы успеете в июне подписать соглашение и избежать претензий проверяющих к вычетам за II квартал.

Претензий не должно быть, если контрагент отразит корректировочный счет-фактуру у себя в учете.Электронную переписку можно признать разновидностью письменных доказательств [п. 3 ст. 75 АПК]. Но лучше, чтобы адреса электронной почты контрагентов были прописаны в договоре.

Это поможет доказать факт идентификации контрагента и его полномочий [постановление ФАС Дальневосточного округа от 05.08.2014 № Ф03-3226/2014]. Если в договоре они не указаны, то стоит обменяться сканами подписанного соглашения.

Также следует обратить внимание, что декларацию по НДС за II квартал надо сдать 25 июля. А значит, требования начнут поступать не ранее августа. Вы успеете в июне подписать соглашение и избежать претензий проверяющих к вычетам за II квартал.

Наше мнение

Екатерина Панова Эксперт УНП.Безопаснее оформить соглашение на бумаге при первой же возможности.Для вычетов подтвердить договоренности о снижении цены можно не только соглашением, но и первичкой или иным документом (п. 10 ст. 172 НК). Также необходим корректировочный счет-фактура.На текущий момент сотрудники многих компаний продолжают работать удаленно. В таких исключительных случаях Минфин разрешил даже вести учет по скан-копиям первички, но с последующей заменой на оригиналы (п. 3 письма от 22.04.2020 № 03-01-10/32570). отвечает

Екатерина Панова Эксперт УНП.

Эксперт УНП.

Безопаснее оформить соглашение на бумаге при первой же возможности. Для вычетов подтвердить договоренности о снижении цены можно не только соглашением, но и первичкой или иным документом (п. 10 ст. 172 НК). Также необходим корректировочный счет-фактура. На текущий момент сотрудники многих компаний продолжают работать удаленно. В таких исключительных случаях Минфин разрешил даже вести учет по скан-копиям первички, но с последующей заменой на оригиналы (п. 3 письма от 22.04.2020 № 03-01-10/32570).

Безопаснее оформить соглашение на бумаге при первой же возможности.

Для вычетов подтвердить договоренности о снижении цены можно не только соглашением, но и первичкой или иным документом (п. 10 ст. 172 НК). Также необходим корректировочный счет-фактура.