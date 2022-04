Как открыть счет в оффшорном банке

Все услуги по этой теме:

Вместе с тем, у любого оффшорного банка есть своя политика Compliance и Know Your Client, ориентированная на соответствие международным стандартам в этой сфере. Эта политика устанавливает перечни стран и территорий, с которыми банк не работает, видов деятельности, для которых он не открывает счета, а также требований к бенефициарам компаний-клиентов, несоответствие которым влечет за собой отклонение вашей заявки.

У некоторых банков – например, KYBank , Bank of Asia – процедура открытия счета проводится полностью в электронном формате , и вам достаточно будет прислать только сканированные копии документов.

Другие – например, Bank of Seychelles – настаивают на более конкретном документальном подтверждении. В качестве него может выступить:

Разумеется, в разных странах эти органы носят разные названия, однако в них часто встречается указание на финансовые услуги: например, на БВО – это Financial Services Commission, на Сейшельских островах – Financial Services Authority, в Доминике – Financial Services Unit.