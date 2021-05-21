Как открыть счет в оффшорном банке

Открыть счет в оффшорном банке действительно проще, чем в Европе – однако у этих банков есть ряд особенностей, на которые следует обращать внимание как при поиске и выборе, так и при дальнейшей работе с вашим счетом.
В существующих на настоящий момент условиях открытие счета для любой компании, не ведущей фактической деятельности по месту регистрации – это нетривиальная задача.
Однако если компания зарегистрирована в одной из «классических» оффшорных юрисдикций, т.е. таких, где юридические лица не обязаны уплачивать налог на прибыль и подавать финансовую отчетность в государственные органы, открыть счет становится значительно сложнее.
К числу этих юрисдикций относятся Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, Белиз, Панама, Каймановы острова, Маршалловы острова и другие.
Те же банки, которые по-прежнему готовы открывать счета «классическим» оффшорам, как правило, заявляют к ним повышенные требования: скорее всего, вам придется представить значительный объем документов, подтвердить связь вашей компании с вашим же бизнесом в любой не-оффшорной юрисдикции, а после открытия счета – держать на нем крупные остатки и регулярно представлять в банк финансовую отчетность.
Неудивительно, что многие владельцы оффшорных компаний обращают внимание на банки из этих же или других оффшорных юрисдикций: они-то точно должны открывать оффшорные счета, а их процедуры Compliance должны быть проще, чем в европейских или азиатских банках.
Такие банки действительно есть – однако есть и ряд нюансов, на которые следует обращать внимание при их поиске и выборе, а также при дальнейшей работе с вашим счетом. В этой статье мы рассмотрим основные из них.
Нет, далеко не все. Сам по себе факт того, что ваша компания и банк зарегистрированы в одной и той же стране, не означает, что банк откроет вам счет.
Как и в любой другой, не-оффшорной юрисдикции, большинство банков на БВО, Сейшелах и т.д. ориентированы на работу с местными компаниями: такими, у которых есть клиенты или поставщики в пределах страны, офис и сотрудники на ее территории – иными словами, если ваш бизнес реально связан со страной или территорией, где вы хотите открыть счет.
В нашей практике был случай, когда клиент, имеющий на БВО компанию с лицензией местного финансового регулятора на оказание финансовых услуг – т.е. безупречный с точки зрения Compliance и имеющий, на первый взгляд, более значительную связь с юрисдикцией, чем просто адрес регистрации – обращался в несколько местных банков, но ни в одном из них не смог открыть счет.
Иными словами, вам нужно искать именно такие оффшорные банки, которые готовы работать с нерезидентным бизнесом.
На первый взгляд, может сложиться впечатление, что в странах, где нет налога на прибыль, банки должны быть очень лояльны в своих требованиях и принимать новых клиентов после минимальной, чисто формальной проверки.
Однако это не совсем так. С одной стороны, процедуры проверки новых клиентов у большинства оффшорных банков действительно в чем-то проще, чем, например, у банков в Европе: у вас попросят меньше документов, соберут более поверхностную информацию о вашей деятельности, не будут настаивать на личном собеседовании.
Также, как правило, вы можете рассчитывать на более оперативное открытие счета.
Вместе с тем, у любого оффшорного банка есть своя политика Compliance и Know Your Client, ориентированная на соответствие международным стандартам в этой сфере. Эта политика устанавливает перечни стран и территорий, с которыми банк не работает, видов деятельности, для которых он не открывает счета, а также требований к бенефициарам компаний-клиентов, несоответствие которым влечет за собой отклонение вашей заявки.
Конкретный перечень документов варьируется от банка к банку, однако основной комплект сводится к подтверждению:
У некоторых банков – например, KYBank, Bank of Asia – процедура открытия счета проводится полностью в электронном формате, и вам достаточно будет прислать только сканированные копии документов.
Другие банки попросят у вас также заверенные бумажные копии, однако начать рассмотрение заявки они будут готовы по сканам, а представить бумажные версии вы сможете позже.
Формат заверки таких бумажных копий также может отличаться: некоторым банкам будет достаточно нашего заверения как интродьюсера, тогда как другие запросят нотариально заверенные и апостилированные копии документов.
Как и в любом другом банке, вас попросят раскрыть личность бенефициара и подтвердить источник происхождения средств: как его личных, так и тех, на которые ведет свою деятельность компания.
Комплект документов на бенефициара носит стандартный характер и включает в себя копии:
Что касается источника происхождения средств, то здесь требования банков разнятся. Некоторым, как KYBank и Hermes, будет достаточно в меру подробного описания с приложением резюме бенефициара.
Другие – например, Bank of Seychelles – настаивают на более конкретном документальном подтверждении. В качестве него может выступить:
Также следует иметь в виду, что большинство оффшорных юрисдикций участвуют в системе автоматического обмена информацией и будут сообщать в ее рамках данные компаний и – если деятельность будет квалифицирована как пассивная – их бенефициаров. Узнать, участвует ли страна, где вы хотите открыть счет, в автоматическом обмене, можно здесь.
Некоторые оффшорные – и не только оффшорные – банки просят клиентов представлять рекомендательные письма. Под рекомендательным письмом понимается документ, удовлетворяющий следующим требованиям:
Все оффшорные банки открывают счета дистанционно. Однако если вы сами хотели бы встретиться с представителями банка, познакомиться и задать вопросы, то, разумеется, встреча будет возможна.
В работе с оффшорными банками есть свои нежелательные особенности, обеспеченные их специфическим статусом.
Так, возможно, банк вашего контрагента не сможет принять платеж или отправить средства в банк из оффшорной юрисдикции – поэтому, открывая счет в оффшорном банке, лучше заранее согласовать его с вашими партнерами.
Также некоторые оффшорные банки имеют трудности с поиском корреспондентов для платежей в USD. Поэтому некоторые из них, как Hermes, не работают с этой валютой вообще, а другие не поддерживают уникальные IBAN для платежей в долларах.
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Кроме этого оффшорные банки, как несложно догадаться, менее надежны и долговечны, чем банки из оншорных юрисдикций. Немало таких банков на нашей практике лишились лицензии или иным образом прекратили свое существование в сравнительно короткие сроки. Среди них мы можем назвать:
При этом программ страхования вкладов, как, например, в Европе, в оффшорных территориях не существует. Поэтому на счете в оффшорном банке лучше не хранить средства, а идеальный способ его использования – в качестве запасного для ситуаций, когда ваш основной счет в оншорной юрисдикции по тем или иным причинам недоступен.
В интернете можно встретить рекламу организаций, заявляющих себя в качестве банков и предлагающих открытие счетов в той или иной – как правило, малоизвестной – островной юрисдикции.
Такие организации обещают полную конфиденциальность, оперативность и минимальные требования Compliance. Однако на проверку многие из них оказываются не банками, и счет, который вы у них откроете, будет либо субсчетом в другой финансовой организации, либо и вовсе не будет доступен для использования.
Основной способ распознать такую недобросовестную организацию – это проверить сайт финансового регулятора в стране, где она находится или заявляет, что находится.
Разумеется, в разных странах эти органы носят разные названия, однако в них часто встречается указание на финансовые услуги: например, на БВО – это Financial Services Commission, на Сейшельских островах – Financial Services Authority, в Доминике – Financial Services Unit.
На сайтах этих органов почти всегда есть раздел, где перечислены все лица, имеющие в их юрисдикции действующие лицензии на оказание финансовых – и, в первую очередь, банковских – услуг.
Если компании, чья реклама вас заинтересовала, в этом списке нет, это значит, что у нее нет и банковской лицензии в соответствующей стране и полноценный, работающий банковский счет она вам не откроет.
Также есть ряд менее очевидных, косвенных признаков. Например, если на сайте организации нет физического контактного адреса, или если в качестве контактного телефона указан номер, скажем, не на Коморских островах, а в Восточной Европе – это повод насторожиться.
Таким банкам комфортнее принимать новых клиентов только по рекомендации от уже существующих или от профессиональных интродьюсеров – таких, как мы.
Если вас заинтересовало описание, дайте нам знать. Мы свяжемся с банком и согласуем вашу деятельность. Если результаты согласования будут положительными, мы сообщим вам настоящее название банка и поможем с прохождением дальнейших процедур.
Счет в оффшорном банке – это инструмент для вашего бизнеса, и, как и любой инструмент, он имеет свои преимущества и недостатки, свои ограничения и особенности. Эта специфика будет иметь значение на протяжении всего процесса: от поиска банка и до непосредственной операционной работы с вашим новым счетом.
Целесообразность открытия счета в оффшорном банке будет зависеть, в первую очередь, от потребностей, задач и особенностей вашего бизнеса и его корпоративной структуры.
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В некоторых случаях оффшорный счет – это действительно оптимальный вариант, но, возможно, для вас более разумным будет потратить дополнительные силы и ресурсы на поиск альтернативных решений.
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