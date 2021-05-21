Как открыть счет в оффшорном банке

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Александр Ульянов
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Как открыть счет в оффшорном банкеМатериал редакции

Открыть счет в оффшорном банке действительно проще, чем в Европе – однако у этих банков есть ряд особенностей, на которые следует обращать внимание как при поиске и выборе, так и при дальнейшей работе с вашим счетом.

Александр Ульянов

Содержание

  1. Привлекательность оффшорных банков
    1. Все ли оффшорные банки готовы открывать счета нерезидентам
      1. Всем ли готовы открывать счета оффшорные банки
        1. Какие документы на компанию потребуются для открытия оффшорного счета
          1. Раскрытие бенефициара и источника происхождения средств
            1. Рекомендательные письма для оффшорного банка
              1. Нужен ли личный визит, чтобы открыть счет в оффшорном банке
                1. Что следует иметь в виду при открытии счета в оффшорном банке
                  1. Долговечность оффшорных банков: экскурс в нашу историю
                    1. Мошенники и как их распознать
                      1. Как сделать компетентный выбор оффшорного банка
                        Обсудить
                        Счет в оффшорном банке
                        Счет в оффшорном банке

                        Привлекательность оффшорных банков

                        Все услуги по этой теме:
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                        В существующих на настоящий момент условиях открытие счета для любой компании, не ведущей фактической деятельности по месту регистрации – это нетривиальная задача.

                        Однако если компания зарегистрирована в одной из «классических» оффшорных юрисдикций, т.е. таких, где юридические лица не обязаны уплачивать налог на прибыль и подавать финансовую отчетность в государственные органы, открыть счет становится значительно сложнее.

                        К числу этих юрисдикций относятся Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, Белиз, Панама, Каймановы острова, Маршалловы острова и другие.

                        Многие банки не работают с компаниями из этих стран и территорий вообще, даже если их деятельность абсолютно прозрачна и соответствует всем стандартам Compliance.

                        Те же банки, которые по-прежнему готовы открывать счета «классическим» оффшорам, как правило, заявляют к ним повышенные требования: скорее всего, вам придется представить значительный объем документов, подтвердить связь вашей компании с вашим же бизнесом в любой не-оффшорной юрисдикции, а после открытия счета – держать на нем крупные остатки и регулярно представлять в банк финансовую отчетность.

                        Неудивительно, что многие владельцы оффшорных компаний обращают внимание на банки из этих же или других оффшорных юрисдикций: они-то точно должны открывать оффшорные счета, а их процедуры Compliance должны быть проще, чем в европейских или азиатских банках.

                        Такие банки действительно есть – однако есть и ряд нюансов, на которые следует обращать внимание при их поиске и выборе, а также при дальнейшей работе с вашим счетом. В этой статье мы рассмотрим основные из них.

                        Открыть счет в оффшорном банке
                        Открыть счет в оффшорном банке

                        Все ли оффшорные банки готовы открывать счета нерезидентам

                        Нет, далеко не все. Сам по себе факт того, что ваша компания и банк зарегистрированы в одной и той же стране, не означает, что банк откроет вам счет.

                        Как и в любой другой, не-оффшорной юрисдикции, большинство банков на БВО, Сейшелах и т.д. ориентированы на работу с местными компаниями: такими, у которых есть клиенты или поставщики в пределах страны, офис и сотрудники на ее территории – иными словами, если ваш бизнес реально связан со страной или территорией, где вы хотите открыть счет.

                        Важно, чтобы связь носила конкретный и непосредственный характер, т.е. чтобы ваша компания платила или получала платежи от местных контрагентов, арендовала местный офис, нанимала местных сотрудников.
                        В нашей практике был случай, когда клиент, имеющий на БВО компанию с лицензией местного финансового регулятора на оказание финансовых услуг – т.е. безупречный с точки зрения Compliance и имеющий, на первый взгляд, более значительную связь с юрисдикцией, чем просто адрес регистрации – обращался в несколько местных банков, но ни в одном из них не смог открыть счет.
                        Александр Ульянов Юрисконсульт GSL Law & Conculting
                        отвечает Александр Ульянов
                        Юрисконсульт GSL Law & Conculting

                        Иными словами, вам нужно искать именно такие оффшорные банки, которые готовы работать с нерезидентным бизнесом.

                        Всем ли готовы открывать счета оффшорные банки

                        На первый взгляд, может сложиться впечатление, что в странах, где нет налога на прибыль, банки должны быть очень лояльны в своих требованиях и принимать новых клиентов после минимальной, чисто формальной проверки.

                        Однако это не совсем так. С одной стороны, процедуры проверки новых клиентов у большинства оффшорных банков действительно в чем-то проще, чем, например, у банков в Европе: у вас попросят меньше документов, соберут более поверхностную информацию о вашей деятельности, не будут настаивать на личном собеседовании.

                        Также, как правило, вы можете рассчитывать на более оперативное открытие счета.

                        Вместе с тем, у любого оффшорного банка есть своя политика Compliance и Know Your Client, ориентированная на соответствие международным стандартам в этой сфере. Эта политика устанавливает перечни стран и территорий, с которыми банк не работает, видов деятельности, для которых он не открывает счета, а также требований к бенефициарам компаний-клиентов, несоответствие которым влечет за собой отклонение вашей заявки.

                        Какие документы на компанию потребуются для открытия оффшорного счета

                        Конкретный перечень документов варьируется от банка к банку, однако основной комплект сводится к подтверждению:

                        • Факта юридического существования компании (сертификат о регистрации, устав; для компаний старше одного года – Certificate of Good Standing или аналогичный документ);
                        • Состава директоров и акционеров (решения о назначении директоров и выпуске акций, реестры, сертификаты на акции);
                        • Бенефициара компании (если он не является акционером, вам нужно будет предоставить трастовую декларацию от акционера в его пользу);
                        • Полномочий распорядителя по счету (если он не является директором, на него нужно будет предоставить доверенность).

                        У некоторых банков – например, KYBank, Bank of Asia – процедура открытия счета проводится полностью в электронном формате, и вам достаточно будет прислать только сканированные копии документов.

                        Другие банки попросят у вас также заверенные бумажные копии, однако начать рассмотрение заявки они будут готовы по сканам, а представить бумажные версии вы сможете позже.

                        Формат заверки таких бумажных копий также может отличаться: некоторым банкам будет достаточно нашего заверения как интродьюсера, тогда как другие запросят нотариально заверенные и апостилированные копии документов.

                        Раскрытие бенефициара и источника происхождения средств

                        Как и в любом другом банке, вас попросят раскрыть личность бенефициара и подтвердить источник происхождения средств: как его личных, так и тех, на которые ведет свою деятельность компания.

                        Комплект документов на бенефициара носит стандартный характер и включает в себя копии:

                        • Подтверждения личности: это может быть паспорт, водительское удостоверение, идентификационная карта;
                        • Подтверждение адреса постоянного проживания: документ, содержащий полное имя и адрес лица. Как правило, речь идет о счете на оплату коммунальных услуг, из содержания которого будет видно, что бенефициар действительно живет по этому адресу и пользуется водой, электричеством и т.д.. Практически все банки требуют, чтобы такой документ был выдан не ранее трех месяцев назад.

                        Что касается источника происхождения средств, то здесь требования банков разнятся. Некоторым, как KYBank и Hermes, будет достаточно в меру подробного описания с приложением резюме бенефициара.

                        Другие – например, Bank of Seychelles – настаивают на более конкретном документальном подтверждении. В качестве него может выступить:

                        • выписка пол личному счету бенефициара;
                        • его налоговая декларация;
                        • справка с работы, где будет указан размер его заработной платы;
                        • решение о выплате ему дивидендов от другой компании;
                        • или иной документ, подтверждающий размер и источник его дохода.
                        Разумеется, проверка бенефициара всегда носит индивидуальный характер. Если стандартного комплекта окажется недостаточно или у банка возникнут вопросы, у вас могут запросить дополнительные документы и информацию.

                        Также следует иметь в виду, что большинство оффшорных юрисдикций участвуют в системе автоматического обмена информацией и будут сообщать в ее рамках данные компаний и – если деятельность будет квалифицирована как пассивная – их бенефициаров. Узнать, участвует ли страна, где вы хотите открыть счет, в автоматическом обмене, можно здесь.

                        Рекомендательные письма для оффшорного банка

                        Некоторые оффшорные – и не только оффшорные – банки просят клиентов представлять рекомендательные письма. Под рекомендательным письмом понимается документ, удовлетворяющий следующим требованиям:

                        • Он выдан банком, нотариусом, адвокатом, аудитором или представителем иной регулируемой профессии. Некоторые банки будут готовы принять рекомендательное письмо от обычного юриста, однако такой вариант лучше согласовывать заранее;
                        • Он содержит указание на срок сотрудничества между выдающим лицом и клиентом (KYBank, например, настаивает на том, чтобы этот срок был не менее трех лет);
                        • Он содержит персональную рекомендацию клиента, т.е. подтверждение того, что в ходе сотрудничества он всегда выполнял свои обязательства и зарекомендовал себя с положительной стороны.
                        Образец рекомендательного письма для KYBank
                        Образец рекомендательного письма для KYBank
                        Обычная справка из банка о наличии счета, не содержащая персональной рекомендации клиента, принята не будет.

                        Нужен ли личный визит, чтобы открыть счет в оффшорном банке

                        Все оффшорные банки открывают счета дистанционно. Однако если вы сами хотели бы встретиться с представителями банка, познакомиться и задать вопросы, то, разумеется, встреча будет возможна.

                        В частности, у KYBank и Hermes есть представители в Москве.

                        Что следует иметь в виду при открытии счета в оффшорном банке

                        В работе с оффшорными банками есть свои нежелательные особенности, обеспеченные их специфическим статусом.

                        Так, возможно, банк вашего контрагента не сможет принять платеж или отправить средства в банк из оффшорной юрисдикции – поэтому, открывая счет в оффшорном банке, лучше заранее согласовать его с вашими партнерами.

                        Также некоторые оффшорные банки имеют трудности с поиском корреспондентов для платежей в USD. Поэтому некоторые из них, как Hermes, не работают с этой валютой вообще, а другие не поддерживают уникальные IBAN для платежей в долларах.

                        Иными словами, вы сможете принимать платежи в USD, но в качестве бенефициара в реквизитах будет указана не ваша компания, а сам банк – или, возможно, даже не он сам, а его трастовая структура.
                        Как открыть счет в оффшорном банке

                        Вашему вниманию предлагается расшифровка стенограммы вебинара, посвященного обзору банков, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях. Критерии привлекательности/непривлекательности оффшорных банков. Вопросы мошенничества и способы выбрать компетентный оффшорный банк.

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                        Долговечность оффшорных банков: экскурс в нашу историю

                        Кроме этого оффшорные банки, как несложно догадаться, менее надежны и долговечны, чем банки из оншорных юрисдикций. Немало таких банков на нашей практике лишились лицензии или иным образом прекратили свое существование в сравнительно короткие сроки. Среди них мы можем назвать:

                        • Suisse Security Bank and Trust, Багамские острова – сотрудничество установлено в 2001 году, впоследствии у банка отозвана лицензия;
                        • Crozier Bank, Гренада – один из первых оффшорных банков, который предлагал онлайн-доступ к торговле на биржах. Отозвана лицензия;
                        • Loyal Bank, Сент-Винсент и Гренадины – на нашей практике, «долгожитель» среди оффшорных банков: просуществовал почти 20 лет. Имел фронт-офис в Европе. В 2018 году в отношении банка было проведено расследование, которое установило нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег, в результате чего деятельность банка была запрещена и его лицензия отозвана.

                        При этом программ страхования вкладов, как, например, в Европе, в оффшорных территориях не существует. Поэтому на счете в оффшорном банке лучше не хранить средства, а идеальный способ его использования – в качестве запасного для ситуаций, когда ваш основной счет в оншорной юрисдикции по тем или иным причинам недоступен.

                        Мошенники и как их распознать

                        В интернете можно встретить рекламу организаций, заявляющих себя в качестве банков и предлагающих открытие счетов в той или иной – как правило, малоизвестной – островной юрисдикции.

                        Такие организации обещают полную конфиденциальность, оперативность и минимальные требования Compliance. Однако на проверку многие из них оказываются не банками, и счет, который вы у них откроете, будет либо субсчетом в другой финансовой организации, либо и вовсе не будет доступен для использования.

                        Основной способ распознать такую недобросовестную организацию – это проверить сайт финансового регулятора в стране, где она находится или заявляет, что находится.

                        Разумеется, в разных странах эти органы носят разные названия, однако в них часто встречается указание на финансовые услуги: например, на БВО – это Financial Services Commission, на Сейшельских островах – Financial Services Authority, в Доминике – Financial Services Unit.

                        На сайтах этих органов почти всегда есть раздел, где перечислены все лица, имеющие в их юрисдикции действующие лицензии на оказание финансовых – и, в первую очередь, банковских – услуг.

                        Скриншот с сайта BVI Financial Services Commission, раздел «Regulated Entities»
                        Скриншот с сайта BVI Financial Services Commission, раздел «Regulated Entities»

                        Если компании, чья реклама вас заинтересовала, в этом списке нет, это значит, что у нее нет и банковской лицензии в соответствующей стране и полноценный, работающий банковский счет она вам не откроет.

                        Также есть ряд менее очевидных, косвенных признаков. Например, если на сайте организации нет физического контактного адреса, или если в качестве контактного телефона указан номер, скажем, не на Коморских островах, а в Восточной Европе – это повод насторожиться.

                        Я пытаюсь найти оффшорный банк в интернете по названию с вашего сайта, но поиск не дает результатов. Что это значит?
                        Неназванный гость
                        Это значит, что банк не ориентирован на работу с массовым клиентом и поэтому попросил нас указать информацию о нем на нашем сайте в обезличенном формате.
                        Александр Ульянов, Юрисконсульт GSL Law & Conculting

                        Таким банкам комфортнее принимать новых клиентов только по рекомендации от уже существующих или от профессиональных интродьюсеров – таких, как мы.

                        Если вас заинтересовало описание, дайте нам знать. Мы свяжемся с банком и согласуем вашу деятельность. Если результаты согласования будут положительными, мы сообщим вам настоящее название банка и поможем с прохождением дальнейших процедур.

                        Как сделать компетентный выбор оффшорного банка

                        Счет в оффшорном банке – это инструмент для вашего бизнеса, и, как и любой инструмент, он имеет свои преимущества и недостатки, свои ограничения и особенности. Эта специфика будет иметь значение на протяжении всего процесса: от поиска банка и до непосредственной операционной работы с вашим новым счетом.

                        Преимущества
                        Открывают счета оперативно; Процедуры KYC проще, чем в оншорных банках; Возможно дистанционное открытие; Открывают счета оффшорным компаниям; Требования к минимальным остаткам отсутствуют или незначительны
                        Недостатки
                        Не все банки готовы с ними работать; Могут быть ограничения на операции в USD; Менее надежны, чем оншорные банки

                        Целесообразность открытия счета в оффшорном банке будет зависеть, в первую очередь, от потребностей, задач и особенностей вашего бизнеса и его корпоративной структуры.

                        Оффшорный счет: как открыть счет в офшорном банке - услуги подбора и открытия

                        Услуги по подбору банка для открытия оффшорного счета, сбору необходимых документов, составлению заявки и подачи ее в выбранный банк. Онлайн сопровождение процедуры открытия оффшорного счета, включая работу с возражениями, до окончательного решения.

                        Подробнее

                        В некоторых случаях оффшорный счет – это действительно оптимальный вариант, но, возможно, для вас более разумным будет потратить дополнительные силы и ресурсы на поиск альтернативных решений.

                        Даже если у вас классический оффшор и вы не готовы держать миллионные остатки на счете, ваш выбор не обязательно будет ограничен только оффшорными банками; и даже оншорная компания с аудированной отчетностью и немассовым адресом, в определенных ситуациях, может найти выгодное применение счету, открытому в оффшорном банке.
                        У нас есть значительный опыт работы с оффшорными – и не только – банками и открытия счетов, как для клиентов, так и для компаний нашей группы. Мы будем рады поделиться с вами этим опытом и помочь вам открыть счет в оффшорном банке для вашей компании.

                        Автор статьи:

                        Александр Ульянов
                        Юрисконсульт GSL Law & Conculting
                        #банковский счет#Материал редакции#оффшор
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