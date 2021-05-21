Как открыть счет в оффшорном банке Материал редакции

Открыть счет в оффшорном банке действительно проще, чем в Европе – однако у этих банков есть ряд особенностей, на которые следует обращать внимание как при поиске и выборе, так и при дальнейшей работе с вашим счетом.

Счет в оффшорном банке

Привлекательность оффшорных банков

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В существующих на настоящий момент условиях открытие счета для любой компании, не ведущей фактической деятельности по месту регистрации – это нетривиальная задача.

Однако если компания зарегистрирована в одной из «классических» оффшорных юрисдикций, т.е. таких, где юридические лица не обязаны уплачивать налог на прибыль и подавать финансовую отчетность в государственные органы, открыть счет становится значительно сложнее.

К числу этих юрисдикций относятся Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, Белиз, Панама, Каймановы острова, Маршалловы острова и другие.

Многие банки не работают с компаниями из этих стран и территорий вообще, даже если их деятельность абсолютно прозрачна и соответствует всем стандартам Compliance.

Те же банки, которые по-прежнему готовы открывать счета «классическим» оффшорам, как правило, заявляют к ним повышенные требования: скорее всего, вам придется представить значительный объем документов, подтвердить связь вашей компании с вашим же бизнесом в любой не-оффшорной юрисдикции, а после открытия счета – держать на нем крупные остатки и регулярно представлять в банк финансовую отчетность.

Неудивительно, что многие владельцы оффшорных компаний обращают внимание на банки из этих же или других оффшорных юрисдикций: они-то точно должны открывать оффшорные счета, а их процедуры Compliance должны быть проще, чем в европейских или азиатских банках.

Такие банки действительно есть – однако есть и ряд нюансов, на которые следует обращать внимание при их поиске и выборе, а также при дальнейшей работе с вашим счетом. В этой статье мы рассмотрим основные из них.

Открыть счет в оффшорном банке

Все ли оффшорные банки готовы открывать счета нерезидентам

Нет, далеко не все. Сам по себе факт того, что ваша компания и банк зарегистрированы в одной и той же стране, не означает, что банк откроет вам счет.

Как и в любой другой, не-оффшорной юрисдикции, большинство банков на БВО, Сейшелах и т.д. ориентированы на работу с местными компаниями: такими, у которых есть клиенты или поставщики в пределах страны, офис и сотрудники на ее территории – иными словами, если ваш бизнес реально связан со страной или территорией, где вы хотите открыть счет.

Важно, чтобы связь носила конкретный и непосредственный характер, т.е. чтобы ваша компания платила или получала платежи от местных контрагентов, арендовала местный офис, нанимала местных сотрудников.

В нашей практике был случай, когда клиент, имеющий на БВО компанию с лицензией местного финансового регулятора на оказание финансовых услуг – т.е. безупречный с точки зрения Compliance и имеющий, на первый взгляд, более значительную связь с юрисдикцией, чем просто адрес регистрации – обращался в несколько местных банков, но ни в одном из них не смог открыть счет. отвечает Александр Ульянов Юрисконсульт GSL Law & Conculting

Иными словами, вам нужно искать именно такие оффшорные банки, которые готовы работать с нерезидентным бизнесом.

Всем ли готовы открывать счета оффшорные банки

На первый взгляд, может сложиться впечатление, что в странах, где нет налога на прибыль, банки должны быть очень лояльны в своих требованиях и принимать новых клиентов после минимальной, чисто формальной проверки.

Однако это не совсем так. С одной стороны, процедуры проверки новых клиентов у большинства оффшорных банков действительно в чем-то проще, чем, например, у банков в Европе: у вас попросят меньше документов, соберут более поверхностную информацию о вашей деятельности, не будут настаивать на личном собеседовании.

Также, как правило, вы можете рассчитывать на более оперативное открытие счета.

Вместе с тем, у любого оффшорного банка есть своя политика Compliance и Know Your Client, ориентированная на соответствие международным стандартам в этой сфере. Эта политика устанавливает перечни стран и территорий, с которыми банк не работает, видов деятельности, для которых он не открывает счета, а также требований к бенефициарам компаний-клиентов, несоответствие которым влечет за собой отклонение вашей заявки.

Какие документы на компанию потребуются для открытия оффшорного счета

Конкретный перечень документов варьируется от банка к банку, однако основной комплект сводится к подтверждению:

Факта юридического существования компании (сертификат о регистрации, устав; для компаний старше одного года – Certificate of Good Standing или аналогичный документ);

Состава директоров и акционеров (решения о назначении директоров и выпуске акций, реестры, сертификаты на акции);



Бенефициара компании (если он не является акционером, вам нужно будет предоставить трастовую декларацию от акционера в его пользу);



Полномочий распорядителя по счету (если он не является директором, на него нужно будет предоставить доверенность).



У некоторых банков – например, KYBank, Bank of Asia – процедура открытия счета проводится полностью в электронном формате, и вам достаточно будет прислать только сканированные копии документов.

Другие банки попросят у вас также заверенные бумажные копии, однако начать рассмотрение заявки они будут готовы по сканам, а представить бумажные версии вы сможете позже.

Формат заверки таких бумажных копий также может отличаться: некоторым банкам будет достаточно нашего заверения как интродьюсера, тогда как другие запросят нотариально заверенные и апостилированные копии документов.

Раскрытие бенефициара и источника происхождения средств

Как и в любом другом банке, вас попросят раскрыть личность бенефициара и подтвердить источник происхождения средств: как его личных, так и тех, на которые ведет свою деятельность компания.

Комплект документов на бенефициара носит стандартный характер и включает в себя копии:

Подтверждения личности: это может быть паспорт, водительское удостоверение, идентификационная карта;

Подтверждение адреса постоянного проживания: документ, содержащий полное имя и адрес лица. Как правило, речь идет о счете на оплату коммунальных услуг, из содержания которого будет видно, что бенефициар действительно живет по этому адресу и пользуется водой, электричеством и т.д.. Практически все банки требуют, чтобы такой документ был выдан не ранее трех месяцев назад.



Что касается источника происхождения средств, то здесь требования банков разнятся. Некоторым, как KYBank и Hermes, будет достаточно в меру подробного описания с приложением резюме бенефициара.

Другие – например, Bank of Seychelles – настаивают на более конкретном документальном подтверждении. В качестве него может выступить:

выписка пол личному счету бенефициара;

его налоговая декларация;



справка с работы, где будет указан размер его заработной платы;



решение о выплате ему дивидендов от другой компании;



или иной документ, подтверждающий размер и источник его дохода.



Разумеется, проверка бенефициара всегда носит индивидуальный характер. Если стандартного комплекта окажется недостаточно или у банка возникнут вопросы, у вас могут запросить дополнительные документы и информацию.

Также следует иметь в виду, что большинство оффшорных юрисдикций участвуют в системе автоматического обмена информацией и будут сообщать в ее рамках данные компаний и – если деятельность будет квалифицирована как пассивная – их бенефициаров. Узнать, участвует ли страна, где вы хотите открыть счет, в автоматическом обмене, можно здесь.

Рекомендательные письма для оффшорного банка

Некоторые оффшорные – и не только оффшорные – банки просят клиентов представлять рекомендательные письма. Под рекомендательным письмом понимается документ, удовлетворяющий следующим требованиям:

Он выдан банком, нотариусом, адвокатом, аудитором или представителем иной регулируемой профессии. Некоторые банки будут готовы принять рекомендательное письмо от обычного юриста, однако такой вариант лучше согласовывать заранее;

Он содержит указание на срок сотрудничества между выдающим лицом и клиентом (KYBank, например, настаивает на том, чтобы этот срок был не менее трех лет);



Он содержит персональную рекомендацию клиента, т.е. подтверждение того, что в ходе сотрудничества он всегда выполнял свои обязательства и зарекомендовал себя с положительной стороны.



Образец рекомендательного письма для KYBank

Обычная справка из банка о наличии счета, не содержащая персональной рекомендации клиента, принята не будет.

Нужен ли личный визит, чтобы открыть счет в оффшорном банке

Все оффшорные банки открывают счета дистанционно. Однако если вы сами хотели бы встретиться с представителями банка, познакомиться и задать вопросы, то, разумеется, встреча будет возможна.

В частности, у KYBank и Hermes есть представители в Москве.

Что следует иметь в виду при открытии счета в оффшорном банке

В работе с оффшорными банками есть свои нежелательные особенности, обеспеченные их специфическим статусом.

Так, возможно, банк вашего контрагента не сможет принять платеж или отправить средства в банк из оффшорной юрисдикции – поэтому, открывая счет в оффшорном банке, лучше заранее согласовать его с вашими партнерами.

Также некоторые оффшорные банки имеют трудности с поиском корреспондентов для платежей в USD. Поэтому некоторые из них, как Hermes, не работают с этой валютой вообще, а другие не поддерживают уникальные IBAN для платежей в долларах.

Иными словами, вы сможете принимать платежи в USD, но в качестве бенефициара в реквизитах будет указана не ваша компания, а сам банк – или, возможно, даже не он сам, а его трастовая структура.

Как открыть счет в оффшорном банке Вашему вниманию предлагается расшифровка стенограммы вебинара, посвященного обзору банков, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях. Критерии привлекательности/непривлекательности оффшорных банков. Вопросы мошенничества и способы выбрать компетентный оффшорный банк. Подробнее

Долговечность оффшорных банков: экскурс в нашу историю

Кроме этого оффшорные банки, как несложно догадаться, менее надежны и долговечны, чем банки из оншорных юрисдикций. Немало таких банков на нашей практике лишились лицензии или иным образом прекратили свое существование в сравнительно короткие сроки. Среди них мы можем назвать:

Suisse Security Bank and Trust , Багамские острова – сотрудничество установлено в 2001 году, впоследствии у банка отозвана лицензия;

, Багамские острова – сотрудничество установлено в 2001 году, впоследствии у банка отозвана лицензия; Crozier Bank , Гренада – один из первых оффшорных банков, который предлагал онлайн-доступ к торговле на биржах. Отозвана лицензия;



, Гренада – один из первых оффшорных банков, который предлагал онлайн-доступ к торговле на биржах. Отозвана лицензия; Loyal Bank, Сент-Винсент и Гренадины – на нашей практике, «долгожитель» среди оффшорных банков: просуществовал почти 20 лет. Имел фронт-офис в Европе. В 2018 году в отношении банка было проведено расследование, которое установило нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег, в результате чего деятельность банка была запрещена и его лицензия отозвана.



При этом программ страхования вкладов, как, например, в Европе, в оффшорных территориях не существует. Поэтому на счете в оффшорном банке лучше не хранить средства, а идеальный способ его использования – в качестве запасного для ситуаций, когда ваш основной счет в оншорной юрисдикции по тем или иным причинам недоступен.

Мошенники и как их распознать

В интернете можно встретить рекламу организаций, заявляющих себя в качестве банков и предлагающих открытие счетов в той или иной – как правило, малоизвестной – островной юрисдикции.

Такие организации обещают полную конфиденциальность, оперативность и минимальные требования Compliance. Однако на проверку многие из них оказываются не банками, и счет, который вы у них откроете, будет либо субсчетом в другой финансовой организации, либо и вовсе не будет доступен для использования.

Основной способ распознать такую недобросовестную организацию – это проверить сайт финансового регулятора в стране, где она находится или заявляет, что находится.

Разумеется, в разных странах эти органы носят разные названия, однако в них часто встречается указание на финансовые услуги: например, на БВО – это Financial Services Commission, на Сейшельских островах – Financial Services Authority, в Доминике – Financial Services Unit.

На сайтах этих органов почти всегда есть раздел, где перечислены все лица, имеющие в их юрисдикции действующие лицензии на оказание финансовых – и, в первую очередь, банковских – услуг.

Скриншот с сайта BVI Financial Services Commission, раздел «Regulated Entities»

Если компании, чья реклама вас заинтересовала, в этом списке нет, это значит, что у нее нет и банковской лицензии в соответствующей стране и полноценный, работающий банковский счет она вам не откроет.

Также есть ряд менее очевидных, косвенных признаков. Например, если на сайте организации нет физического контактного адреса, или если в качестве контактного телефона указан номер, скажем, не на Коморских островах, а в Восточной Европе – это повод насторожиться.

Я пытаюсь найти оффшорный банк в интернете по названию с вашего сайта, но поиск не дает результатов. Что это значит? Неназванный гость

Это значит, что банк не ориентирован на работу с массовым клиентом и поэтому попросил нас указать информацию о нем на нашем сайте в обезличенном формате. Александр Ульянов, Юрисконсульт GSL Law & Conculting

Таким банкам комфортнее принимать новых клиентов только по рекомендации от уже существующих или от профессиональных интродьюсеров – таких, как мы.

Если вас заинтересовало описание, дайте нам знать. Мы свяжемся с банком и согласуем вашу деятельность. Если результаты согласования будут положительными, мы сообщим вам настоящее название банка и поможем с прохождением дальнейших процедур.

Как сделать компетентный выбор оффшорного банка

Счет в оффшорном банке – это инструмент для вашего бизнеса, и, как и любой инструмент, он имеет свои преимущества и недостатки, свои ограничения и особенности. Эта специфика будет иметь значение на протяжении всего процесса: от поиска банка и до непосредственной операционной работы с вашим новым счетом.

Преимущества Открывают счета оперативно; Процедуры KYC проще, чем в оншорных банках; Возможно дистанционное открытие; Открывают счета оффшорным компаниям; Требования к минимальным остаткам отсутствуют или незначительны Недостатки Не все банки готовы с ними работать; Могут быть ограничения на операции в USD; Менее надежны, чем оншорные банки

Целесообразность открытия счета в оффшорном банке будет зависеть, в первую очередь, от потребностей, задач и особенностей вашего бизнеса и его корпоративной структуры.

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В некоторых случаях оффшорный счет – это действительно оптимальный вариант, но, возможно, для вас более разумным будет потратить дополнительные силы и ресурсы на поиск альтернативных решений.

Даже если у вас классический оффшор и вы не готовы держать миллионные остатки на счете, ваш выбор не обязательно будет ограничен только оффшорными банками; и даже оншорная компания с аудированной отчетностью и немассовым адресом, в определенных ситуациях, может найти выгодное применение счету, открытому в оффшорном банке.

У нас есть значительный опыт работы с оффшорными – и не только – банками и открытия счетов, как для клиентов, так и для компаний нашей группы. Мы будем рады поделиться с вами этим опытом и помочь вам открыть счет в оффшорном банке для вашей компании.

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