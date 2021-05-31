Офис в Гонконге. Аренда, субаренда, коворкинг, собственный. Цены, условия, решения для банков Материал редакции

На сегодняшний день все больший интерес со стороны владельцев бизнеса приобретает организация реального присутствия в стране осуществления операционного бизнеса или регистрации компании. Это обусловлено и текущими тенденциями в международном бизнес-сообществе, и требованиями банков / финансовых институтов, и, конечно же, достижением определенного статуса компании, ее престижа наряду с конкурентами. В связи с наибольшим интересом бизнесменов к Азиатскому региону при выборе юрисдикции для регистрации компании, предлагаем детально разобраться с организацией офиса в одной из самых интересных стран мира – Гонконге.

Офис в Гонконге

Что такое сабстанс в виде офисного помещения и зачем он нужен?

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В широком смысле сабстанс ( англ. substance, он же «сущность», «присутствие» и даже «субстанция» ) – это понятие англо-американского прецедентного права, которое в теории международного права и налогообложения появилось давно и несколько не в том контексте, который нам известен сегодня.

Стоит отметить, что использование данного термина началось с борьбы с фиктивными операциями налогоплательщиков (внутри страны и за ее пределами). Тогда судебная практика выработала и внедрила понятие "экономического сабстанса" (экономического смысла) операции. В соответствии с двумя юридическими доктринами - деловой цели и превалирования сути над формой, у каждой операции должен быть экономический смысл, отличный от экономической выгоды, полученной в результате уменьшения налогового обязательства. Эльвира Кутуева, Ведущий специалист по международной банковской деятельности

Нельзя не заметить, что обе доктрины призывают анализировать экономический смысл операций. По сути, если разобраться, все предельно просто, т.к. для обеспечения выполнения той или иной коммерческой операции нужны как активы, так и люди, которые, в конечном счете, либо сами выполнят задачу, поставленную перед бизнесом, либо проконтролируют качество ее выполнения со стороны третьих лиц. И, несмотря на тенденцию к глобальной диджитализации и текущую пропаганду удаленной работы, общемировые контролирующие комиссии и органы достаточно бюрократизированы, поэтому одним из необходимых и главных показателей наличия сабстанса является именно офис, из которого происходит оперативное управление компанией, в т.ч. принятие решений и контроль за проведением финансово-хозяйственных операций, даже если единственным сотрудником компании является либо нанятый директор, либо сам владелец бизнеса.

К тому же в текущих реалиях основное требование к экономическому присутствию по месту ведения бизнеса или регистрации компании исходит, в первую очередь, от банков/финансовых институтов, в которых бенефициар планирует открытие расчетного счета, и партнеров, в работе с которыми компания заинтересована.

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Наличие офиса как неотъемлемый атрибут при ведении операционного бизнеса: требования банков к открытию/сохранению счета компании

Если несколько лет назад активная компания, заинтересованная в открытии операционного счета и не имеющая многомиллиардных оборотов и офиса в стране регистрации, без существенных проблем могла получить акцепт Compliance департамента на открытие счета в Европейском банке, то на сегодняшний день наличие сабстанса в виде офисного помещения в стране регистрации компании является первичным и неотъемлемым требованием.

Зачастую наши специалисты сталкиваются с данным требованием не только при открытии счетов для новых компаний, но и для сохранения текущей работы со счетами уже обслуживаемых банком компаний, даже тех, которые давно зарекомендовали себя как надежные и ответственные клиенты. Исключением не являются компании группы, имеющей офис только материнской (резидентной) компании, и даже компании из категории IT бизнеса, который по своей сути может предполагать абсолютно прозрачную работу и без наличия офиса в стране регистрации.

Некоторое послабление возможно для холдинговых компаний, не имеющих больших оборотов.

Ниже представляем выдержку из писем ряда уважаемых банков Швейцарии и Кипра в отношении текущих клиентов и условий дальнейшего обслуживания их счетов, полученных в период с октября 2020 года по декабрь 2020 года:

«Настоящим, просим Вас сообщить, есть ли у компании офис по месту юридической регистрации компании, и, если да, по какому адресу он находится?

Прошу Вас также предоставить информацию о сотрудниках в офисе. Сколько у Вас человек персонала, их имена и должности?...»

«… Доводим до Вашего сведения, что при отсутствии у компании реального офиса в стране регистрации, мы не сможем далее продолжать обслуживание счета, поскольку в данном случае компания будет автоматически отнесена к категории «shell» (т.е. компании «оболочки» или «пустышки»)….»

Разглашать полный текст письма и последующей переписки не представляется возможным в силу конфиденциальности, однако из данных выдержек четко прослеживается намерение менеджеров Банков получить конкретный и утвердительный ответ. Так же менеджерами банков предоставляется ряд рекомендаций для текущих клиентов в отношении организации экономического присутствия, ниже пример:

«…Банк не будет закрывать счета, однако приостановит все коммерческие транзакции после 31 декабря 2020 года. Обращаю Ваше внимание, что если компания планирует продолжать работу сейчас, ей необходимо предоставить официально письмо-намерение, подписанное директором или доверенным лицом, в котором будет указано, что компания арендует офис и наймет сотрудников до 31 декабря 2020 года…».

Исходя из переписки с банкирами, можно сделать недвусмысленный вывод, что наличие не только реального офиса является обязательным требованием; все большее количество запросов исходит и по вопросу наличия сотрудников, официально устроенных в штат компании. И поскольку на сегодняшний день наиболее популярной юрисдикцией среди бизнес сообщества в соотношении «цена-возможности-престиж» является Гонконг, предлагаем рассмотреть рынок офисной недвижимости в данной стране.

Описание рынка офисной недвижимости в Гонконге с разбивкой по районам и категориям офисных центров

Ни для кого не секрет, что Азиатский рынок недвижимости является одним из наиболее дорогостоящих по всему миру. Согласно результатам исследования «Мировые ставки аренды на офисную недвижимость» (Global Prime Office Rents survey), проведенного международным отделом исследований CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, Гонконг (Центр) является самым дорогим в мире рынком офисной недвижимости ($290 за фут²/год), наряду с лондонским Вест-Эндом ($262 за фут²/год).

Ниже представлен топ-5 самых дорогих рынков, в которых два района Гонконга занимают лидирующие позиции.

Место Рынок офисной недвижимости Стоимость аренды, $ за фут²/год* 1 Гонконг (Центр) 290 2 Лондон (Вест Энд) 262 3 Пекин (Финансовая улица) 188 4 Пекин (ЦДР) 181 5 Гонконг (Западный Коулун) 179

* включая арендную ставку, местные налоги и расходы на эксплуатацию

Однако не стоит полагать, что при условии существующей дороговизны недвижимости невозможно подобрать оптимальный вариант для аренды офисного помещения в Гонконге. Безусловно, для начала требуется определить, какие цели ставит перед собой собственник бизнеса, т.е. будет ли это:

аренда офиса в центре города в одном из небоскребов класса А для удовлетворения требований к престижу и работы с клиентами VIP сегмента; аренда офисного помещения/субаренда офиса для удовлетворения требований банка для открытия/сохранения расчетного счета компании (офисы класса B,С)

аренда места в коворкинге для открытия счета в платежной системе

аренда помещения/склада в индустриальном районе, производственные площади для хранения и поставки грузов/товаров контрагентам и т.д.



Далее стоит определить в каком из районов аренда будет наиболее оптимальна. Различают:

остров Гонконг (Центр) с наиболее высокими ценами на офисную недвижимость, но наряду с этим и наиболее востребованную – Центр деловой жизни Гонконга;

Западный Коулун (материковая часть Гонконга) с ценами чуть ниже чем стоимость офисных помещений, расположенных в Центральном районе Гонконга;



Новые Территории - более отдаленные части Гонконга на материке: индустриальные районы с производственными помещениями.



Расположение на карте: остров Гонконг(Центр), Западный Коулун, Новые Территории

карта острова Гонконг (Центр) и Коулун с категориями класса офисных помещений

Клиентам, желающим расширить свой бизнес и арендовать офисные помещения в Гонконге, следует для начала ознакомиться с городской системой оценки офисов и классификацией зданий.

Характеристики классов офисных помещений в Гонконге

Согласно данным Департамента рейтинга и оценки Гонконга (Hong Kong’s Rating and Valuation Department), офисные помещения вокруг города делятся на три основные категории. От самого роскошного до самого простого. Существуют оценки A, B и C.

Офисы класса А предлагают больше всего вариантов с точки зрения площади, управления, парковок и других услуг. Оценка B представляет средний уровень: данные офисы хорошо оборудованы, но в них могут отсутствовать некоторые высококлассные функции, в то время как офисы класса C предлагают только базовые возможности.

Естественно, от класса во многом зависит стоимость аренды: место класса А является самым дорогим, а офисы класса C много доступнее по цене. Стоимость офисов класса B находится в среднем сегменте.

Офисы класса А

Важными элементами офисов класса А являются большие площади, гибкая планировка и простота настройки.

Гонконгские офисы этого класса предлагают напольные панели, красиво оформленные меблированные вестибюли с большими площадками для обслуживания посетителей. Отделка так же находится на высшем уровне.

Офисы этого класса оснащены центральным кондиционированием воздуха. Лифтовые службы разделены на зону доставки и пассажирскую зону. Здесь каждый арендатор может рассчитывать на регулярное обслуживание и надежную работу. Соответствующие парковочные места также входят в число критериев для офисов класса А.

Хотя местоположение и не определяет уровень офиса, лучшие офисные помещения Гонконга имеют тенденцию группироваться в таких районах, как Central, Admiralty, Wanchai и Causeway Bay. Указанные районы населены крупными компаниями, которые хотят обеспечить своим сотрудникам лучшие офисные помещения в городе.

Несмотря на вышесказанное, существует множество вариантов для аренды офиса класса A, включая разовый вариант, например, аренда конференц-зала, и виртуальные офисы, если клиент желает воспользоваться офисными привилегиями класса A по приемлемой цене.

Офисы класса В

Как и их эксклюзивные аналоги, офисы класса B также расположены в лучших районах Гонконга. Они более доступны по цене и представляют собой отличный вариант для компаний, которые хотят сохранить свое присутствие в самых известных районах города, но не готовы платить большие деньги за помещения класса А.

Дизайн интерьера в офисе класса B зачастую значительно менее роскошен, но здесь всегда присутствует качественная отделка. Планировка, как правило, гибкая, вестибюли среднего размера.

Лифтов в офисных зданиях класса B более чем достаточно, однако, как правило, они не делятся на зоны доставки и перевозки.

Что касается управления, офисы уровня B обычно предлагают хорошие и надежные услуги. При этом они не гарантируют профессионального обслуживания категории класса А. Кроме того, парковочное место может не входить в стоимость.

Этот вариант представляет собой золотую середину, предлагая разумное сочетание функций высокого и среднего уровня. В Гонконге есть офисы уровня B с гибкими вариантами рабочего пространства, такими как общий офис в коворкинг-пространствах, аренда конференц-залов и виртуальные офисы.

Офисы класса С

От офисов класса C следует ожидать простой отделки и простого внешнего вида, в том числе стандартного вестибюля. Плиты пола обычно намного меньше, чем в классах A и B, а гибкость компоновки - не самая сильная черта офисов класса C. Лифтов часто бывает недостаточно, нет зонирования пассажиров и грузов. Точно так же менеджмент зачастую минимален, и парковка не предусмотрена.

Стоит отметить, что порядок ценообразования соответствующий уровню общепризнанного центра Азиатского региона:

аренда офисных помещений категории А составляет от $ 15 000 в месяц;

стоимость аренды офиса класса B начинается от $ 6-7 000 в месяц;



офис в субаренду/коворкинг в офисах категории B составляет от $550 в месяц (1 необорудованное рабочее место);



аренда индивидуального офиса класса С в индустриальном районе начинается от $ 2000 в месяц (единичные, редкие предложения на рынке аренды недвижимости, офис-комната в отдалённом районе без условий).



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С учетом разброса цен на недвижимость в Гонконге рекомендуем разобраться в факторах, влияющих на ее стоимость.

Факторы, оказывающие влияние на ценообразование при подборе офисного помещения в Гонконге

Предварительно стоит отметить, что аренда любого индивидуального офисного помещения (за исключением коворкинга и субаренды офиса) в Гонконге сопровождается обязательным участием риелтора.

Так же собственники офисов желают лично встретиться с арендаторами и обсудить условия аренды – данное пожелание обусловлено менталитетом арендодателей в Гонконге. Однако, поскольку в силу текущих обстоятельств и общемировой ситуации визит нерезидентов в страну затруднен, риелторы прибегают к помощи проверенных агентов, готовых провести встречу за клиентов, желающих арендовать офисные помещения.

Депозит арендодателю вносится за два-три месяца аренды. Агентское вознаграждение варьируется от 0,5 до 2 месяцев аренды. Услуги риелтора оплачиваются исходя из почасовой оплаты. Минимальный срок аренды в Гонконге составляет 2 года.

Во избежание дополнительных расходов стоит сразу определить с агентом и риелтором задачи и критерии поиска недвижимости.

Наиболее важные факторы, оказывающие влияние на ценообразование при подборе офисного помещения в Гонконге:

площадь офисного помещения; внутренняя и внешняя отделка;

категория и класс бизнес центра;

удаленность от метро;

коммуникации и благоустройство прилегающей территории;

количество оборудованных рабочих мест;

месторасположение офиса (район);

финансовые возможности и пожелания



Если на начальных этапах четко объяснить все пожелания к офису, агент и риелтор найдут наиболее оптимальный вариант конкретно под ваш запрос, либо предложат иные варианты с учетом указанного ценового диапазона.

Однако стоит признать, что собственники среднего и малого бизнеса подбирают офисные помещения только чтобы удовлетворить требования конкретного банка, в котором желают открыть операционный счет для своей компании.

Варианты аренды офисных помещений в Гонконге - решение для банков?

Ответ безусловно утвердительный. Наличие офиса в Гонконге является оптимальным решением при открытии счета для гонконгской компании или иной компании, ведущей операционный бизнес на территории Гонконга.

Если компания планирует открытие счета в гонконгском банке, наличие сабсанса в Гонконге будет необходимым условием для рассмотрения запроса на открытие счета Compliance офицерами.

Европейские банки требуют офис в Гонконге преимущественно для компаний, зарегистрированных в данной юрисдикции, однако стоит отметить, что не все банки при предъявлении требований указывают на наличие индивидуального офиса, поэтому в ряде случаев все еще сохраняется возможность предоставления договора на аренду рабочего места в коворкинге или частичную субсаренду офисного помещения совместно с партнерами.

Платежные системы наряду с банками могут запрашивать договоры аренды офисов, однако для них, зачастую, достаточным условием является наличие виртуального офиса, а реальное помещение или складское они запрашивают в большинстве своем только при открытии мерчант счетов.

Виртуальный офис

Виртуальный офис представляет собой возможность пользования офисными услугами коллективного назначения, которые включают в себя:

почтовый регистрационный адрес организации для получения корреспонденции;

услуги пересылки почты;



виртуальный телефонный номер;



приём факсимильных сообщений;



услуги по организации индивидуальной телефонной линии (опционно);



услуги по обслуживанию входящих звонков (опционно);



услуги секретаря (опционно);



веб-хостинг (опционно);



аренда переговорных комнат, конференц-залов для деловых встреч (опционно).



Виртуальный офис не предполагает наличие рабочего места, визит в офис и размещение сотрудника. Стоимость подобного варианта начинается от $900 и зависит от объема заказываемых услуг из категории опционных.

Пример 1 Услуги по организации индивидуальной телефонной линии начинаются от $1500 в год Пример 2 Стоимость оформления местной сим-карты без выезда представителя компании составляет от $600 (обезличенная сим-карта, без оформления корпоративного контракта) + расходы на курьерскую доставку

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Коворкинг

Коворкинг представляет собой общее офисное пространство, где можно арендовать рабочее место на необходимое время. Большинство коворкингов Гонконга предлагают арендовать оборудованные рабочие места с компьютером или ноутбуком, сканером, принтером, а также воспользоваться дополнительными услугами. Арендаторы могут воспользоваться своим ноутбуком и просто занять свободное место в помещении или можно получить своё закреплённое место.

Как правило, в коворкинг-офисах предоставляются следующие услуги:

аренда рабочего места;

доступ к высокоскоростному Интернету (входит в стоимость аренды);



аренда переговорных комнат;



аренда офисной оргтехники (принтер, сканер, ксерокс, факс);



канцелярские принадлежности, демонстрационные доски, проекторы;



аренда парковочного места.



Необходимо отметить, что большинство коворкингов Гонконга предлагают дополнительные услуги, которые повышают уровень коворкинг центра:

камеры хранения с персональными ключами;

круглосуточный доступ;



тренажерные залы;



душ и многое другое.



Поэтому при выборе коворкинг-помещений следует заранее определиться с необходимым перечнем услуг.

Стоит обратить внимание, что аренда на короткий срок (час или два) может стоить дороже, чем аренда на месяц. Стоимость рабочего места в коворкинге начинается от $550 в месяц.

Субаренда офисного помещения

Субаренда офисного помещения – это возможность арендовать реальный офис совместно с 1-2 компаниями-партнерами, при этом договор с арендодателем заключается от имени одной компании, которая впоследствии может передавать офисное пространство в пользование иным компаниям под собственную ответственность. Данный вариант наиболее часто используем, поскольку для большинства клиентов он является наименее затратным для удовлетворения требований банков при открытии расчетных счетов.

Зачастую местные регистрационные агенты, имеющие офисы в Гонконге внушительных размеров, предлагают своим клиентам использование свободной зоны в субаренду.

Услуги по субаренде офисов в Гонконге возможны по двум вариантам:

C фактическим размещением одного сотрудника клиента

В результате заключается основной договор, в котором прописывается депозит за два месяца (для банка). Однако банки желают видеть договор аренды минимум на год, в редких случаях полгода.

Так же оформляется дополнительное соглашение, в котором указывается, что субарендатор имеет право использовать только выделенное пространство для размещения одного сотрудника (Unit № - конкретный стол с перегородкой).

Стоимость подобного офиса начинается от $1 200 в месяц

Без фактического размещения сотрудника

В результате заключается основной договор по тем же критериям и дополнительное соглашение, в котором прописывается, что офисное пространство возможно использовать при дополнительном согласии агента, предоставляющего офис в субаренду, не более 1 раза в 2 месяца в рамках конкретного Unit.

Стоимость подобного офиса начинается от $600 в месяц.

Все указанные договоры должны содержать отметку налоговой - Stamp duty (образец представлен ниже), т.е. должны быть оформлены согласно требованиям законодательства, которые подтверждают легальность аренды.

Образец Stamp duty

Индивидуальное офисное помещение

Индивидуальное офисное помещение - самый оптимальный вариант аренды в случае, если речь идет об открытии счета в местном банке (из-за возможности визита банкиров в офис), а так же при условии ведения реального бизнеса на территории Гонконга.

Обычно индивидуальные офисные помещения арендуют собственники бизнеса, планирующие выходить на Азиатский рынок и вести работу с крупными компаниями Китая, Гонконга или Сингапура, для которых важны не только финансовые показатели компании, но и возможность личных встреч на территории партнерских офисов, а так же их статус и класс бизнес-центра, в котором они располагаются.

Договор так же должен быть зарегистрирован в налоговой Гонконга и содержать отметку Stamp duty.

Стоимость и условия аренды индивидуальных офисных помещений, а так же карта расположения офисов, были указаны выше.

Сравнительный анализ офисных помещений в Гонконге: преимущества и недостатки

Каждый владелец бизнеса самостоятельно принимает решение по аренде типа офисного помещения, исходя их большого количества факторов. В таблице ниже приведены основные критерии, на которые рекомендуется обратить внимание при выборе офиса.

Сравнительная таблица офисов в Гонконге

Бонус: практический совет и описание опыта аренды индивидуального офиса в центральном районе Гонконга

Являясь регистрационным агентом в Гонконге, наша компания имеет индивидуальное офисное пространство в самом сердце острова Гонконг – Central, районе с максимальным сосредоточением крупнейших компаний данной юрисдикции.

Ранее офис был расположен в небоскрёбе Гонконгской Биржи, имеющей статус офисов класса А, однако из-за ограниченного пространства помещения, офис переехал в аналогичный БЦ центрального района, размерами в 7 раз превышающий площадь прежнего.

«Стоит отметить, что при аренде было принято решение воспользоваться услугами международного риэлтерского агентства и как оказалось после, данное решение было максимально верным, поскольку согласно политике агентства комиссия за работу была заложена в цену арендодателя и с нашей компании, как арендатора, дополнительная оплата не потребовалась. несмотря на нашу готовность ее покрыть. Однако данная ситуация скорее исключение из общего правила, поскольку местные риелторы получают свое вознаграждение именно от арендатора». Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting

«Одной из особенностей Гонконгских арендодателей является предоставление абсолютно пустого офисного пространства, вплоть до снятия напольного покрытия и электрических переключателей. В Гонконге принято производить отделочные работы под желания арендаторов, поэтому собственники стараются максимально облегчить работу будущим со-владельцам помещения (арендаторам). Зная о подобных особенностях, мы заблаговременно обсудили с арендодателем возможность сохранения текущей отделки, поскольку она соответствовала категории А, но несмотря на это нами были сконструированы отдельные переговорные комнаты и Юниты». Александр Мазур, руководитель Гонконгского офиса GSL Law & Consulting

«Интересно отметить, что помимо того, что офисы в Гонконге арендуются минимально на срок 2 года, с оплатой депозита, дополнительно требуется оплата аванса за коммунальный услуги, в размере 2х месячной стоимости, рассчитанной по средней сумме. Так же арендодатели проводят KYC проверку потенциальных арендаторов, запрашивая информацию о бизнесе, сайту, оборотам, хотя буквально несколько лет назад для аренды офиса любого класса требовалось предоставить только свежий Business Registration Certificate». Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting

Исходя из озвученного опыта, можно сделать вывод, что аренда индивидуального офиса может нести дополнительные «скрытые» расходы, поэтому мы рекомендуем при любой аренде, субаренде офиса, обращаться только к проверенным агентам и риелторам, которые смогут лично обсудить с арендодателями все нюансы, чтобы минимизировать либо вообще исключить дополнительные расходы своих клиентов.

Порядок действий и сроки оформления офисного помещения в Гонконге

После того, как владельцу бизнеса удалось принять решение относительно необходимости организации экономического существа компании в Гонконге, предлагаем наглядно рассмотреть этапы и порядок действий с момента принятия решения до заезда в офис.

Сроки оформления договора в среднем занимают одну неделю с момента согласования условий аренды. Предварительная работа по подбору офисного помещения зависит от арендатора и его структурированного подхода к выбору необходимых критериев.

В среднем, если речь идет об организации виртуального офиса, подборе коворкинг центра и организации офиса в субаренду, срок поиска помещения составляет 5-7 рабочих дней. Подбор индивидуального офиса в среднем занимает от одной недели.

Ниже предлагаем пошаговую инструкцию по порядку действий при снятии офиса в субаренду.

Будет ли Гонконгская компания признана налоговым резидентом Гонконга при наличии местного офиса?

Наличие только офиса у компании не ведет к отнесению ее к категории налогового резидента Гонконга. Налоговая служба Гонконга предъявляет несколько признаков к отнесению компании к категории резидентной, а именно: наличие офиса, счета в местном банке, сотрудников – резидентов Гонконга и т.д. Полный перечень признаков вы можете найти в прилагаемом письме из налоговой на запрос компании признать ее резидентной.

Как видно из письма, компании не разрешили стать налоговым резидентом из-за полного отсутствия резидентных признаков. При этом одним из самых важных критериев является № 6 - income derived from outside of Hong Kong доход, полученный за пределами Гонконга.

Таким образом, ответ на вопрос "станет ли компания налоговым резидентом?" звучит следующим образом: при наличии большего числа из указанных признаков риск стать налоговым резидентом в Гонконге увеличивается.

Если компания соответствует одному или двум критериям (к примеру, наличие только счета в местном банке или только сотрудника и офиса в Гонконге), то риск много меньше, чем если в штате компании директором является резидент Гонконга, т.е. формально выполняется пятый критерий - place of management and control is in Hong Kong /место управления и контроля находится в Гонконге. И так далее по каждому из пунктов.

При этом рассматривается каждый отдельный случай очень индивидуально. Гарантировать, что при наличии некоторого числа из указанных восьми пунктов компания будет признана или не признана налоговым резидентом Гонконга, ни один регистрационный агент и аудитор не смогут.

«В отношении наших клиентов мы с уверенностью можем гарантировать, что приложим все усилия для того, чтобы при общении с налоговой и с аудитором получить нужный бенефициарам результат: а именно: клиентам, которым необходим оффшорный статус - добиться такового; клиентам, которым необходимо достижение оншорного статуса - добиться оншора, и в 99 % случаев по Гонконгу нам удается достигнуть желаемого результата». Александр Мазур, руководитель Гонконгского офиса GSL Law & Consulting

Всегда ли наличие офиса является обязательным условием для осуществления активности компании?

Конечно, не всегда. Если компания организовывается для ведения холдинговой активности, владения различного рода активами и т.д., то для открытия счета в любом банке (за исключением местного) наличие сабстанса, на сегодняшний день, не требуется. Поэтому в данном случае владелец бизнеса самостоятельно принимает решение относительно необходимости аренды офисного помещения на территории Гонконга.

Так же если компания планирует вести активный операционный бизнес, но при этом открывать счета только в оффшорных банках или платежных системах, в большинстве случаев, аренда индивидуального офисного помещения не потребуется, достаточным условием будет организация только виртуального офиса компании.

Офис не потребуется и при условии открытия сберегательных/инвестиционных счетов в банках Европы, предоставляющих возможность ограниченного осуществления операционной деятельности (5 -6 операций в месяц на вход и на выход в совокупности).

Во всех остальных случаях вероятность того, что Compliance департаментом банка будет запрошен договор аренды офиса, очень велика. Поэтому мы рекомендуем начать рассмотрение возможностей к организации сабстанса еще на этапе регистрации компании, уточняя с вашим агентом условия и порядок предоставления указанных услуг.

Подводя итог понятию сабстанса (в виде офиса) и его необходимости, в первую очередь стоит разобраться в способах аргументации его отсутствия перед банками и финансовыми институтами. И если вы совместно с вашим агентом и аудитором пришли к выводу, что вам действительно сложно аргументировать какие-либо иные цели транзакций с конкретной компанией нерезидентом, кроме как налоговой выгодой, а сабстанс не сравним с этой выгодой – работайте над реструктуризацией денежных потоков, поиском иных банковских решений и над закрытием ненужных компаний. Если же без сабстанса вам не обойтись, то начинайте действовать в направлении его организации уже сейчас.

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