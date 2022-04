Все услуги по этой теме:

Согласно данным Департамента рейтинга и оценки Гонконга (Hong Kong’s Rating and Valuation Department), офисные помещения вокруг города делятся на три основные категории. От самого роскошного до самого простого. Существуют оценки A, B и C.

От офисов класса C следует ожидать простой отделки и простого внешнего вида, в том числе стандартного вестибюля. Плиты пола обычно намного меньше, чем в классах A и B, а гибкость компоновки - не самая сильная черта офисов класса C. Лифтов часто бывает недостаточно, нет зонирования пассажиров и грузов. Точно так же менеджмент зачастую минимален, и парковка не предусмотрена.

Как видно из письма, компании не разрешили стать налоговым резидентом из-за полного отсутствия резидентных признаков. При этом одним из самых важных критериев является № 6 - income derived from outside of Hong Kong доход, полученный за пределами Гонконга.

Если компания соответствует одному или двум критериям (к примеру, наличие только счета в местном банке или только сотрудника и офиса в Гонконге), то риск много меньше, чем если в штате компании директором является резидент Гонконга, т.е. формально выполняется пятый критерий - place of management and control is in Hong Kong /место управления и контроля находится в Гонконге. И так далее по каждому из пунктов.