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Александр Ульянов
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«Досье Пандоры»: последствия слива для бенефициаровМатериал редакции

Одного факта того, что вы или ваша компания попали в «Досье Пандоры» (Pandora Papers) недостаточно для привлечения вас к ответственности по закону. Однако репутационные риски, безусловно, возникают.

Александр Ульянов
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Pandora Papers или «Досье Пандоры» – это база данных, составленная по результатам последнего и пока самого крупного проекта Международного консорциума журналистских расследований - ICIJ. В нее вошла информация о более чем 27 000 оффшорных компанях и их владельцах, поступившая из источников в 38 юрисдикциях. Документы, которые легли в основу «Досье Пандоры», были получены ICIJ из внутренних баз данных 14 корпоративных провайдеров, некоторые из которых специализируются на работе с гражданами стран СНГ.

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Публикация Pandora Papers уже привлекла к себе международное внимание, в том числе со стороны органов финансовой разведки отдельных стран, и, несомненно, окажет влияние на работу корпоративных провайдеров, банков и отделов Compliance. Однако, если вы нашли свое имя или название вашей компании в «Досье Пандоры», это совсем не обязательно означает, что вам тоже грозит расследование и привлечение к ответственности.

Важно помнить, что, во-первых, сам по себе факт владения оффшорной компанией не является ни правонарушением, ни доказательством вашей вины в уклонении от налогов или отмывании доходов. Действующее законодательство не запрещает участие в иностранных компаниях, в том числе зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях, и использование такой компании в структуре вашего бизнеса далеко не всегда подразумевает недобросовестное поведение. Даже главная страница самого сайта ICIJ открывается со всплывающим окном, которое содержит оговорку: «Для использования оффшорных компаний и трастов есть законные цели».

Во-вторых, документы из базы Pandora Papers как таковые не могут быть использованы в качестве доказательства в суде: процессуальную силу будет иметь только ответ государственных органов соответствующей оффшорной юрисдикции на официальный запрос государственных органов из России. Такой запрос, разумеется, может быть направлен только в рамках уже возбужденного в установленном законом порядке производства.

Наконец, в-третьих, государственным органам уже доступен ряд других и более надежных инструментов для получения информации о бенефициарах оффшорных компаний: в первую очередь – это механизм автоматического обмена налоговой информацией в рамках ОЭСР, а в некоторых юрисдикциях также ведутся государственные реестры бенефициаров. Именно эти инструменты и источники, а не публикуемые журналистами базы, создают основные риски для владельцев оффшорных компаний. В частности, Россия присоединилась к системе автоматического обмена еще в 2018 году, и имеет доступ к данным российских бенефициаров иностранных компаний, у которых открыты счета в банках других стран, участвующих в системе.

Подробнее о рисках и ответственности, связанных с участием в оффшорной компании, вы можете прочитать здесь:

Риски и ответственность участников офшорных отношений

Вместе с тем следует иметь в виду, что на информацию из «Досье Пандоры» будут обращать внимание банки: как те, где ваша компания обслуживается, так и банки ваших контрагентов. Ее присутствие в материалах ICIJ станет для службы Compliance банка основанием классифицировать связанные с ней риски как повышенные, что может стать причиной для отказа в обслуживании.

В первую очередь, этот риск возникает при открытии нового счета: сотрудники банка обязательно проверят наличие вашей компании в «Досье Пандоры» и других подобных источниках. Однако и с уже открытым и работающим счетом могут возникнуть сложности, если упоминание вашей компании в Pandora Papers будет обнаружено в ходе очередной проверки Compliance. Мы имели возможность наблюдать такие случаи на собственной практике после того, как ICIJ опубликовал в 2016 году аналогичную базу Panama Papers.

Регистрация новой компании для вашего бизнеса могла бы помочь вам избежать этих рисков. Однако вам будет важно не ошибиться с выбором новой – предпочтительно не относящейся к числу классических оффшорных – юрисдикции и надежного обслуживающего агента, который сможет обеспечить безопасность ваших персональных данных.

Автор статьи:

Александр Ульянов
Юрисконсульт GSL Law & Consulting
#Досье Пандоры#Материал редакции#оффшор#Оффшорные скандалы
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Александр Ульянов (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Досье Пандоры#Материал редакции#оффшор#Оффшорные скандалы