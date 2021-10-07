Одного факта того, что вы или ваша компания попали в «Досье Пандоры» (Pandora Papers) недостаточно для привлечения вас к ответственности по закону. Однако репутационные риски, безусловно, возникают.
Pandora Papers или «Досье Пандоры» – это база данных, составленная по результатам последнего и пока самого крупного проекта Международного консорциума журналистских расследований - ICIJ. В нее вошла информация о более чем 27 000 оффшорных компанях и их владельцах, поступившая из источников в 38 юрисдикциях. Документы, которые легли в основу «Досье Пандоры», были получены ICIJ из внутренних баз данных 14 корпоративных провайдеров, некоторые из которых специализируются на работе с гражданами стран СНГ.
Публикация Pandora Papers уже привлекла к себе международное внимание, в том числе со стороны органов финансовой разведки отдельных стран, и, несомненно, окажет влияние на работу корпоративных провайдеров, банков и отделов Compliance. Однако, если вы нашли свое имя или название вашей компании в «Досье Пандоры», это совсем не обязательно означает, что вам тоже грозит расследование и привлечение к ответственности.
Важно помнить, что,
Наконец,
Подробнее о рисках и ответственности, связанных с участием в оффшорной компании, вы можете прочитать здесь:
Вместе с тем следует иметь в виду, что на информацию из «Досье Пандоры» будут обращать внимание банки: как те, где ваша компания обслуживается, так и банки ваших контрагентов. Ее присутствие в материалах ICIJ станет для службы Compliance банка основанием классифицировать связанные с ней риски как повышенные, что может стать причиной для отказа в обслуживании.
В первую очередь, этот риск возникает при открытии нового счета: сотрудники банка обязательно проверят наличие вашей компании в «Досье Пандоры» и других подобных источниках. Однако и с уже открытым и работающим счетом могут возникнуть сложности, если упоминание вашей компании в Pandora Papers будет обнаружено в ходе очередной проверки Compliance. Мы имели возможность наблюдать такие случаи на собственной практике после того, как ICIJ опубликовал в 2016 году аналогичную базу Panama Papers.
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