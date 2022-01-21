Не все «отпускные» можно учесть в расходах

Налоговая пояснила, что средний заработок за допотпуск по вакцинации не учитывается при расчете налога на прибыль.

ФНС рассмотрела вопрос об учете для целей налогообложения расходов виде среднего заработка, который сохраняется за работником на время двух дней допотпуска, который предоставляется в связи с прохождением процедуры вакцинирования от нового вируса. В письме от 14.01.2022г. № СД-4-3/329@ Ведомство отмечаем, что согласно п. 7 ст. 255 НК РФ, к расходам можно отнести, в частности, средний заработок, который сохраняется за работником на время отпуска, который в свою очередь предусмотрен законодательством. Также п. 24 ст. 270 НК РФ предусмотрено, что затраты на допотпуска, предоставляемые сверх предусмотренных законодательством, не учитываются при расчете налога на прибыль. Таким образом, если отпуск не предусмотрен на законодательном уровне, то расходы организации по его оплате не могут уменьшать налогооблагаемую базу.