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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Еврокомиссия проводит консультации по НДС в эпоху цифровых технологий

20 января Европейская Комиссия начала консультации по НДС в эпоху цифровых технологий.

Ольга Кутяева
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Цель инициативы — обеспечить надлежащее функционирование единого рынка, снизить затраты предприятий на соблюдение требований и защитить финансово-экономическую интересы ЕС и входящих в него государств путем борьбы с мошенничеством по НДС и обеспечения налогового равенства и нейтральности.

Инициатива включает следующие меры:

  • облегчение соблюдения правил НДС для предприятий ЕС, особенно для тех, кто работает в цифровой экономике и осуществляет трансграничную торговлю;
  • создание основы, которая помогает налоговым органам бороться с мошенничеством по НДС, в частности с мошенничеством с MTIC;
  • предотвращение сбоев в регулировании и фрагментации рынка; и
  • обеспечение более справедливого отношения как к традиционной, так и к платформенной экономике.

Предлагаемые варианты политики:

1. Требования к цифровой отчетности, включая электронные счета-фактуры

Варианты политики будут предусматривать введение частичных (ограниченных трансграничными транзакциями) или полностью унифицированных (охватывающих внутренние и трансграничные транзакции) требований к цифровой отчетности, включая электронное выставление счетов. Еще одним вариантом может быть введение обязательств по хранению данных, которые потребуют от налогоплательщиков записи транзакционных данных с использованием заранее определенного формата и предоставления информации только по запросу.

2. Обработка НДС в платформенной экономике

Реакции политики варьируются от уточнения существующих правил НДС для обеспечения более единообразного подхода к этим новым бизнес-моделям до рассмотрения того, могут ли платформы играть активную роль в сборе НДС.

3. Единая регистрация НДС в ЕС

Возможные варианты политики:

  • расширение сферы действия услуги «одного окна» (OSS), включив в нее еще не охваченные поставки «бизнес-клиент»;с
  • очетание OSS с мерами по упрощению поставок между предприятиями внутри ЕС; и
  • расширение/улучшение импортного единого окна (например, отмена порога в 150 евро и обязательное использование IOSS).

Были начаты общественные консультации, которые пройдут с 21 января по 15 апреля 2022 года. В ходе консультаций выясняются мнения заинтересованных сторон о том, адаптированы ли действующие правила НДС к цифровой эпохе, и о том, как можно использовать цифровые технологии как для оказания государствам-членам помощи в борьбе с мошенничеством по НДС, так и в интересах предприятий. Запрашиваются мнения по:

  • обязательствам по отчетности НДС и электронному выставлению счетов-фактур;
  • режиму НДС для платформенной экономики; и
  • использованию единой регистрации НДС в ЕС.

По материалам Orbitax

#Европейская комиссия ЕС#НДС / VAT
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейская комиссия ЕС#НДС / VAT