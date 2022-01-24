Еврокомиссия проводит консультации по НДС в эпоху цифровых технологий

20 января Европейская Комиссия начала консультации по НДС в эпоху цифровых технологий.
Цель инициативы — обеспечить надлежащее функционирование единого рынка, снизить затраты предприятий на соблюдение требований и защитить финансово-экономическую интересы ЕС и входящих в него государств путем борьбы с мошенничеством по НДС и обеспечения налогового равенства и нейтральности.
Инициатива включает следующие меры:
Предлагаемые варианты политики:
1. Требования к цифровой отчетности, включая электронные счета-фактуры
Варианты политики будут предусматривать введение частичных (ограниченных трансграничными транзакциями) или полностью унифицированных (охватывающих внутренние и трансграничные транзакции) требований к цифровой отчетности, включая электронное выставление счетов. Еще одним вариантом может быть введение обязательств по хранению данных, которые потребуют от налогоплательщиков записи транзакционных данных с использованием заранее определенного формата и предоставления информации только по запросу.
2. Обработка НДС в платформенной экономике
Реакции политики варьируются от уточнения существующих правил НДС для обеспечения более единообразного подхода к этим новым бизнес-моделям до рассмотрения того, могут ли платформы играть активную роль в сборе НДС.
3. Единая регистрация НДС в ЕС
Возможные варианты политики:
Были начаты общественные консультации, которые пройдут с 21 января по 15 апреля 2022 года. В ходе консультаций выясняются мнения заинтересованных сторон о том, адаптированы ли действующие правила НДС к цифровой эпохе, и о том, как можно использовать цифровые технологии как для оказания государствам-членам помощи в борьбе с мошенничеством по НДС, так и в интересах предприятий. Запрашиваются мнения по:
По материалам Orbitax
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