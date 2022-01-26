Несогласие сотрудника на перевод — не повод его увольнять

Организация передала индивидуальному предпринимателю по договору подряда функции одного работника, а самому работнику направила извещение, что условия его трудового договора меняются, ему предложили работу в филиале Организации, который расположен по другому адресу. Работник отказался от изменения места работы, на основании чего его и уволили. Сотрудник не согласился с таким увольнением и обратился в суд с иском, в котором требовал изменить основание его увольнения. Суды не поддержали работника, ведь он сам отказался от подписания измененного трудового договора. Дело дошло до Конституционного Суда.

КС РФ рассмотрел материалы дела и отметил, что после того, как Организация передала определенные виды работ на выполнение третьим лицам, она не может менять условия труда ввиду отсутствия самих работ. В этом случае работнику могут быть предложены другие вакантные места, в том числе и те, которые находятся в подразделениях Организации по иным адресам. Однако в этом случае для перевода сотрудника требуется его согласие (ч. 2 ст. 57, ст. 72, ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ). Если работник не согласен с переводом, то трудовой договор расторгается. Но в рассматриваемом случае, учитывая основания для перевода, трудовой договор не может быть расторгнут по п. 7 ст. 77 ТК РФ, как отказ от продолжения работы по новым условиям, а может быть расторгнут только по основанию п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ: сокращение численности или штата (Постановление КС РФ от 20.01.2022г. 3-П).