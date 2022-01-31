Добровольная уплата задолженности по акту проверки не влияет на проценты

Налоговая провела выездную проверку в Организации за 3 года и вынесла решение о начислении штрафов в общей сумме почти полтора миллиона рублей. Кроме того Организации предложено уплатить недоимки и штрафы на общую сумму чуть более тридцати миллионов рублей. Налогоплательщик заплатил указанные в решении суммы и обжаловал решение в Управлении, которое частично отменила доначисления. По оспариванию оставшихся доначислений Организация обратилась в Суд. Арбитражный суд согласился с выводами нижестоящих судов, которые удовлетворили иск и обязали налоговую устранить допущенные нарушения прав налогоплательщика и уменьшить размеры санкций и платежей. Организация подала еще один иск о выплате процентов на излишне взысканные налоги, пени и штрафы (п. 5 ст. 79 НК РФ). Суд первой инстанции согласился с требованиями налогоплательщика, но налоговая подала апелляцию, отмечая тот факт, что Организация самостоятельно уплатила налоги, штрафы и пени, к ней не применялась процедура взыскания, а значит нет оснований для взыскания процентов по ст. 79 НК РФ.