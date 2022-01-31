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Российские налоги
Алла Коротина
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Добровольная уплата задолженности по акту проверки не влияет на проценты

Уплата налогоплательщиком спорной задолженности может квалифицироваться как излишне взысканная, на которую могут начисляться проценты по п. 5 ст. 79 НК РФ.

Алла Коротина
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Налоговая провела выездную проверку в Организации за 3 года и вынесла решение о начислении штрафов в общей сумме почти полтора миллиона рублей. Кроме того Организации предложено уплатить недоимки и штрафы на общую сумму чуть более тридцати миллионов рублей. Налогоплательщик заплатил указанные в решении суммы и обжаловал решение в Управлении, которое частично отменила доначисления. По оспариванию оставшихся доначислений Организация обратилась в Суд. Арбитражный суд согласился с выводами нижестоящих судов, которые удовлетворили иск и обязали налоговую устранить допущенные нарушения прав налогоплательщика и уменьшить размеры санкций и платежей. Организация подала еще один иск о выплате процентов на излишне взысканные налоги, пени и штрафы (п. 5 ст. 79 НК РФ). Суд первой инстанции согласился с требованиями налогоплательщика, но налоговая подала апелляцию, отмечая тот факт, что Организация самостоятельно уплатила налоги, штрафы и пени, к ней не применялась процедура взыскания, а значит нет оснований для взыскания процентов по ст. 79 НК РФ.

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Арбитражный суд апелляционной инстанции не удовлетворила жалобу проверяющих, отметив, что при установлении факта излишнего взыскания налога, налоговая принимает решение о возврате таких сумм, а также процентов, начисленных в порядке п. 5 ст. 79 НК РФ. Налогоплательщик самостоятельно уплатил задолженность, которая была отражена в акте выездной проверки, т.е. в суммах, исчисленных налоговой, а значит не является добровольной уплатой. Следовательно, уплата спорной задолженности носит характер принудительного взыскания, и уплаченные суммы – это излишне взысканные, в связи с чем, на указанную сумму правомерно произведено начисление процентов (Постановление Двенадцатого Арбитражного апелляционного суда от 08.12.2021г. по делу № А12-12810/2021).

Следует отметить, что проценты на излишне взысканные налоги начисляются со следующего дня, после взыскания и начисляются по день фактического возврата таких сумм (абз. 2, 3 п. 5 ст. 79 НК РФ)
Комментирует Елена Курбатова Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
отвечает Комментирует Елена Курбатова
Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
#выездная проверка#судебная практика
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Алла Коротина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Алла Коротина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#выездная проверка#судебная практика