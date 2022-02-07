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Российское право
Оксана Гусалова
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Банки не должны по телефону менять условия кредита

Центробанк опубликовал письмо о порядке согласования индивидуальных условий кредитного договора с физлицами.

Оксана Гусалова
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Зачастую банки предоставляют и меняют индивидуальные условия кредита с физлицом путем телефонных переговоров, в ходе которых банк предлагает вариант, а физлицо устно выражает свое согласие. Такой порядок недопустим, считает Центробанк, о чем и сообщил в Информационном письме от 03.02.2022г. № ИН-02-59/6. ЦБ РФ ссылается на ст. 808 и 820 ГК РФ, которыми установлено, что в случае, если заимодавцем является юрлицо, договор займа/кредита должен иметь письменную форму. Кроме того, индивидуальные условия должны быть оформлены в виде таблицы по установленной форме (ч. 12ст. 15 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ). Индивидуальные условия должны быть подписаны заемщиком собственноручно или аналогом подписи.

Выявленные Банком России случаи заключения договоров кредита/займа «по телефону» противоречит указанным выше требованиям и не могут быть признаны правомерными. Кроме того, отмечает Банк, изменения в индивидуальные условия кредитования, неоформленные надлежащим образом, также являются недопустимыми. У заемщика должна быть возможность отказа от изменения лимитов.

Изменение лимитов кредитов, как правило, негативно сказываться на финансовом положении заемщика. Исполнение кредитными организациями предложенных рекомендаций ЦБ РФ, может значительно улучшить ситуацию
Комментирует Елена Курбатова Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
отвечает Комментирует Елена Курбатова
Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
#займы#кредит#Центробанк
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Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Оксана Гусалова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#займы#кредит#Центробанк