Банки не должны по телефону менять условия кредита

Зачастую банки предоставляют и меняют индивидуальные условия кредита с физлицом путем телефонных переговоров, в ходе которых банк предлагает вариант, а физлицо устно выражает свое согласие. Такой порядок недопустим, считает Центробанк, о чем и сообщил в Информационном письме от 03.02.2022г. № ИН-02-59/6. ЦБ РФ ссылается на ст. 808 и 820 ГК РФ, которыми установлено, что в случае, если заимодавцем является юрлицо, договор займа/кредита должен иметь письменную форму. Кроме того, индивидуальные условия должны быть оформлены в виде таблицы по установленной форме (ч. 12ст. 15 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ). Индивидуальные условия должны быть подписаны заемщиком собственноручно или аналогом подписи.