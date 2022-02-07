Банки не должны по телефону менять условия кредита

Центробанк опубликовал письмо о порядке согласования индивидуальных условий кредитного договора с физлицами.
Зачастую банки предоставляют и меняют индивидуальные условия кредита с физлицом путем телефонных переговоров, в ходе которых банк предлагает вариант, а физлицо устно выражает свое согласие. Такой порядок недопустим, считает Центробанк, о чем и сообщил в Информационном письме от 03.02.2022г. № ИН-02-59/6. ЦБ РФ ссылается на ст. 808 и 820 ГК РФ, которыми установлено, что в случае, если заимодавцем является юрлицо, договор займа/кредита должен иметь письменную форму. Кроме того, индивидуальные условия должны быть оформлены в виде таблицы по установленной форме (ч. 12ст. 15 Федерального закона от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ). Индивидуальные условия должны быть подписаны заемщиком собственноручно или аналогом подписи.
Выявленные Банком России случаи заключения договоров кредита/займа «по телефону» противоречит указанным выше требованиям и не могут быть признаны правомерными. Кроме того, отмечает Банк, изменения в индивидуальные условия кредитования, неоформленные надлежащим образом, также являются недопустимыми. У заемщика должна быть возможность отказа от изменения лимитов.
Изменение лимитов кредитов, как правило, негативно сказываться на финансовом положении заемщика. Исполнение кредитными организациями предложенных рекомендаций ЦБ РФ, может значительно улучшить ситуацию
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