Еврокомиссия начала консультации по новой общеевропейской системе налога у источника

Европейская Комиссия запустила вопросник для общественных консультаций по новой общеевропейской системе удержания налогов на дивиденды или процентные платежи.

Реформа некоторое время обсуждалась как в ЕС, так и в Европейском парламенте, и в марте 2022 года парламент принял резолюцию с просьбой к ЕС начать законодательный процесс.

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В настоящее время, когда резидент ЕС инвестирует в ценные бумаги в другом государстве-члене, платежи, полученные взамен в виде дивидендов или процентов, обычно облагаются налогом у источника в стране инвестиции (стране источника). Эта ставка часто выше, чем пониженная ставка на основе применимого двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения (DTT). Чтобы устранить двойное налогообложение, инвестор-нерезидент должен подать заявление о возмещении избыточного налога, удержанного страной-источником.

По данным Еврокомиссии, этот процесс оказался «длительным, ресурсоемким и дорогостоящим как для инвесторов, так и для налоговых органов» из-за отсутствия цифровых процедур и существования сложных и различных форм в государствах-членах. Его сложность иногда заставляет налогоплательщиков-нерезидентов отказываться от своего права на получение льгот по налоговым соглашениям, направленных на сокращение двойного налогообложения. Следовательно, они получают менее привлекательную чистую прибыль, чем при внутренних инвестициях, и им не рекомендуется делать трансграничные инвестиции, говорится в сообщении ЕС. По данным Еврокомиссии, расходы, связанные с процедурами возмещения удержанного налога, упущенными налоговыми льготами и альтернативными издержками, составили около 8,4 млрд евро в 2016 году, последнем году, данные за который общедоступны.

Кроме того, система уязвима для мошенничества, о чем свидетельствуют так называемые схемы Cum/Ex и Cum/Cum, в которых от различных правительств ЕС требовалось многократное возмещение в отношении трансграничных платежей и удержанных налогов, которых на самом деле никогда не было.

В документе Еврокомиссии предлагаются три возможных альтернативы. Во-первых, улучшить процедуры возмещения подоходного налога, чтобы сделать их более эффективными, например, путем установления общих, стандартизированных ЕС форм и процедур для требований о возмещении подоходного налога независимо от заинтересованных государств-членов. Этот процесс также можно было бы сделать более эффективным, если бы требования предъявлялись в электронном виде.

Второй вариант заключается в создании полноценной общей системы ЕС для освобождения от уплаты налогов у источника, в соответствии с которой правильная ставка налога у источника применяется в момент выплаты эмитентом ценной бумаги, чтобы инвестор-нерезидент не получил двойное налогообложение.

Третья предлагаемая альтернатива заключается в том, чтобы опираться на существующую структуру административного сотрудничества ЕС для проверки права инвестора на льготы по СИДН. Этот вариант предусматривает отчетность и последующий обязательный обмен информацией о бенефициарах на автоматизированной основе, чтобы убедить как резидентную, так и исходную страну в том, что к инвестору-нерезиденту был применен правильный уровень налогообложения.

Основной целью законопроекта является устранение барьеров для трансграничных инвестиций, но он также будет включать систему обмена информацией между налоговыми органами. Консультации открыты до 24 июня, и ожидается, что окончательный закон будет принят в четвертом квартале 2022 года.