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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Ирландия предоставляет льготный налоговый режим для украинцев, работающих удаленно в Ирландии

Налоговая служба Ирландии выпустила eBrief № 090/22, в котором разъясняется льготный налоговый режим, который предоставляется украинским работодателям для граждан Украины, работающих удаленно в Ирландии.

Ксения Шилкина
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Льготный режим включает в себя освобождение от подоходного налога и универсального социального сбора за 2022 налоговый год при соблюдении определенных условий.

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Независимо от налогового резидентства работника или работодателя, доход от работы по найму за пределами Ирландии, относящийся к выполнению в Ирландии обязанностей по этой работе, облагается в Ирландии подоходным налогом и универсальным социальным сбором (USC). Требования подробно изложены в Руководстве по налогам и сборам (TDM), часть 42-04-65 — Вычеты из заработной платы сотрудников в отношении неирландцев, работающих в штате.

Однако в порядке льготного режима налоговая служба будет рассматривать проживающих в Ирландии сотрудников украинских работодателей как не подлежащих уплате ирландского подоходного налога и USC на доход от занятости в Украине, который связан с выполнением обязанностей в государстве, и украинские работодатели не обязаны использовать систему PAYE для такого дохода от занятости.

По материалам orbitax.com

#Ирландия#налоговые льготы#Украина
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Ксения Шилкина (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Ирландия#налоговые льготы#Украина