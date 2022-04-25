Получить соцвыплаты будет проще

Подготовлен законопроект об обмене данными о банковских счетах граждан.
20 апреля опубликован проект Закона, который устанавливает правила обмена информацией о банковских счетах граждан между порталом Госуслуг и иными информсистемами, в частности с кредитными организациями. Главной целью такого обмена законодатели указывают упрощение получения гражданами государственных соцльгот и выплат.
Предполагается, что для получения госпособия и/или иной выплаты нужно будет выбрать банковский счет, на который будут зачисляться выплаты. Это можно будет сделать как на портале Госуслуг, так и в приложении банка. Вторым, и последним шагом, на Госуслугах нужно предоставить согласие на обработку переданных для использования выбранного счета. Информация о выбранном счете будет передаваться в Единую госинформсистему соцобеспечения (ЕГИССО), из которой госорганы, выплачивающие пособия будут получать необходимую им информацию.
4 мая заканчиваются общественные обсуждения Законопроекта.
Предлагаемый порядок обмена информацией еще более упросит и ускорит получение гражданами положенных им госпособий и выплат.
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