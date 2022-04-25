Получить соцвыплаты будет проще

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Предполагается, что для получения госпособия и/или иной выплаты нужно будет выбрать банковский счет, на который будут зачисляться выплаты. Это можно будет сделать как на портале Госуслуг, так и в приложении банка. Вторым, и последним шагом, на Госуслугах нужно предоставить согласие на обработку переданных для использования выбранного счета. Информация о выбранном счете будет передаваться в Единую госинформсистему соцобеспечения (ЕГИССО), из которой госорганы, выплачивающие пособия будут получать необходимую им информацию.