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Ксения Тимченко
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Получить соцвыплаты будет проще

Подготовлен законопроект об обмене данными о банковских счетах граждан.

Ксения Тимченко
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20 апреля опубликован проект Закона, который устанавливает правила обмена информацией о банковских счетах граждан между порталом Госуслуг и иными информсистемами, в частности с кредитными организациями. Главной целью такого обмена законодатели указывают упрощение получения гражданами государственных соцльгот и выплат.

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Предполагается, что для получения госпособия и/или иной выплаты нужно будет выбрать банковский счет, на который будут зачисляться выплаты. Это можно будет сделать как на портале Госуслуг, так и в приложении банка. Вторым, и последним шагом, на Госуслугах нужно предоставить согласие на обработку переданных для использования выбранного счета. Информация о выбранном счете будет передаваться в Единую госинформсистему соцобеспечения (ЕГИССО), из которой госорганы, выплачивающие пособия будут получать необходимую им информацию.

4 мая заканчиваются общественные обсуждения Законопроекта.

Предлагаемый порядок обмена информацией еще более упросит и ускорит получение гражданами положенных им госпособий и выплат.
Комментирует Елена Курбатова Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
отвечает Комментирует Елена Курбатова
Ведущий аудитор GSL Law & Consulting
#банковский счет#законопроект#социальная поддержка
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Ксения Тимченко (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Тимченко (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#банковский счет#законопроект#социальная поддержка