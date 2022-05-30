Доработан законопроект «О цифровых валютах»

Как пишет «Ведомости», доработки в законопроект «О цифровых валютах» обсуждались с заинтересованными ведомствами еще в апреле. При этом с Центробанком указанный документ не согласовывается ввиду того, что у последнего существует своя позиция относительно обращения криптовалюты в стране. Разрабатывая меры правового регулирования цифровых валют, Минфин ставил целью легализацию их обращения на территории России. Изначально планировалось запретить использование цифровых валют в качестве средств платежа и рассматривались как инструмент инвестиций. В последней версии Законопроекта разрешили расчет криптовалютой, но только при расчетах с иностранными партнерами. Кроме того, из документа исключили ограничения по объемам вложений в криптовалюты для организаций и профессиональных участников рынка.