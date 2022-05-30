Доработан законопроект «О цифровых валютах»

Минфин учел замечания ведомств и внес изменения в свой законопроект о криптовалюте.
Как пишет «Ведомости», доработки в законопроект «О цифровых валютах» обсуждались с заинтересованными ведомствами еще в апреле. При этом с Центробанком указанный документ не согласовывается ввиду того, что у последнего существует своя позиция относительно обращения криптовалюты в стране. Разрабатывая меры правового регулирования цифровых валют, Минфин ставил целью легализацию их обращения на территории России. Изначально планировалось запретить использование цифровых валют в качестве средств платежа и рассматривались как инструмент инвестиций. В последней версии Законопроекта разрешили расчет криптовалютой, но только при расчетах с иностранными партнерами. Кроме того, из документа исключили ограничения по объемам вложений в криптовалюты для организаций и профессиональных участников рынка.
Центробанк не рассматривает Законопроект, так как еще на этапе концепции выразил свое несогласие. При этом регулятор разработал свои законопроекты, регулирующие обращение криптовалюты. Так, предлагается запретить выпуск, обращение и владение цифровыми валютами в России и даже предлагается штраф до миллиона рублей.
На 27 мая назначено обсуждение Законопроекта Минфина в партии «Единая Россия», в ходе которого планируется все же найти единый подход с Центробанком к законодательной базе, которая будет регулировать обращение цифровых валют в России
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