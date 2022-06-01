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Елена Курбатова
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Одалживая деньги знакомым, нужно брать расписку

Законодательство допускает устное заключение договора займа, но для гарантии его возврата передачу денег нужно оформлять письменно.

Елена Курбатова
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Верховный суд рассмотрел материалы гражданского дела между двумя знакомыми девушками. Истец по просьбе ответчика взяла кредит, передала деньги знакомой, которая обещала погасить займ и выплатить по нему проценты. Договоренность была устной, никакие документы по этому поводу не составлялись. Год ответчик выплачивала кредит, затем перестала. Истцу пришлось самой выплачивать остаток задолженности, после чего она обратилась в Суд. Суд первой инстанции взыскал с ответчика незначительную сумму, тогда как Апелляционная инстанция отменила такое решение и взыскала всю требуемую сумму. Так дело дошло до Верховного Суда.

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ВС РФ отметил, что ответчик не оспаривает факт устного заключения договор займа, но достоверно установить сумму займа невозможно. Ответчик признает сумму займа в той сумме, которую она и внесла в счет погашения кредита. Истец предоставила доказательства в виде СМС-переписки, из которой следует действительность заключения договора займа (ст. 162 и 812 ГК РФ), однако точная сумма в ней также не указана. Верховный Суд отправил дело на новое рассмотрение (Определение ВС РФ от 17.05.2022г. № 33-КГ22-2-К3).

#договор займа#займы#судебная практика
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Елена Курбатова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#договор займа#займы#судебная практика