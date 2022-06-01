Одалживая деньги знакомым, нужно брать расписку

Законодательство допускает устное заключение договора займа, но для гарантии его возврата передачу денег нужно оформлять письменно.
Верховный суд рассмотрел материалы гражданского дела между двумя знакомыми девушками. Истец по просьбе ответчика взяла кредит, передала деньги знакомой, которая обещала погасить займ и выплатить по нему проценты. Договоренность была устной, никакие документы по этому поводу не составлялись. Год ответчик выплачивала кредит, затем перестала. Истцу пришлось самой выплачивать остаток задолженности, после чего она обратилась в Суд. Суд первой инстанции взыскал с ответчика незначительную сумму, тогда как Апелляционная инстанция отменила такое решение и взыскала всю требуемую сумму. Так дело дошло до Верховного Суда.
ВС РФ отметил, что ответчик не оспаривает факт устного заключения договор займа, но достоверно установить сумму займа невозможно. Ответчик признает сумму займа в той сумме, которую она и внесла в счет погашения кредита. Истец предоставила доказательства в виде СМС-переписки, из которой следует действительность заключения договора займа (ст. 162 и 812 ГК РФ), однако точная сумма в ней также не указана. Верховный Суд отправил дело на новое рассмотрение (Определение ВС РФ от 17.05.2022г. № 33-КГ22-2-К3).
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