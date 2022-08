Все услуги по этой теме:

Введение федерального корпоративного налога также обеспечит основу для выполнения ОАЭ своих обязательств по поддержке глобальной минимальной эффективной налоговой ставки, которая предлагается в рамках «второго компонента» проекта ОЭСР по эрозии налоговой базы и перемещению прибыли (“Pillar Two” of the OECD Base Erosion and Profit Shifting project).