Каким будет новый налог на прибыль в ОАЭ? Или останутся ли ОАЭ налоговым раем? Материал редакции

В начале 2022 года ОАЭ впервые объявили о введении федерального корпоративного налога на прибыль. В связи с чем у многих владельцев компаний, зарегистрированных в ОАЭ, возник вопрос: подпадет ли их уже существующий бизнес под новый режим налогообложения, а те, кто только собирались открывать там компании, приостановили свои планы из-за отсутствия ясного понимая – какова будет их будущая налоговая нагрузка (просчет которой является неотъемлемой частью бизнес планирования). Сегодня больше всего вопросов вызывает налогообложение компаний, зарегистрированных в специальных экономических зонах в ОАЭ, которые отличаются от местных компаний, а также от офшорных. В настоящей статье попробуем разобраться в тонкостях нового режима корпоративного налогообложения в ОАЭ.

Какие налоги применяются в ОАЭ к юридическим лицам в настоящее время?

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ОАЭ – это федерация 7 эмиратов. В настоящее время в ОАЭ нет федерального налога на прибыль/доходы компаний, а также налога на прирост капитала, налога на имущество и прочих налогов, за исключением НДС.

Однако налог на прибыль введен эмиратами на своем уровне. В эмиратах, где введен налог на прибыль, он взимается только с компаний, занимающихся добычей и переработкой нефти и газа и филиалов иностранных банков.

Иностранные компании, занятые в добыче нефти и газа, а также в переработке данного сырья, облагаются налогом в размере порядка 55% от операционной выручки*. Данный режим обычно включает в себя выплату роялти (12-20%) и налога на прибыль, общая налоговая нагрузка может достигать 85%. Отделения иностранных банков также облагаются налогом. В эмиратах Шарджа, Дубай, Абу-Даби и Фуджейра иностранные банки уплачивают налог на прибыль в размере 20% от операционной прибыли. В зависимости от эмирата размер налоговой ставки может быть больше или меньше.

*Данная цифра приблизительна, так как размер налога определяется в соответствии с конкретными условиями концессионных конфиденциальных соглашений, подписанных с государственными органами. Финансовые условия таких соглашений, как правило, заменяют положения налоговых указов Эмиратов, и это обычно оговаривается в формулировке соглашения в индивидуальном порядке. отвечает Ксения Шилкина Налоговый консультант GSL

Что мы знаем о новом налоге на прибыль в ОАЭ сегодня?

31 января 2022 года ОАЭ объявили о введении федерального корпоративного налога на прибыль в размере 9%, который будет применяться к финансовым годам, начинающимся 1 июня 2023 года и после этой даты.

Несмотря на то, что новый налог должен начать применяться с 1 июня 2023 года, в настоящее время не опубликовано ни одного законопроекта, который давал бы более полное представление о том, к каким именно компаниям будет применяться новый налог, будет ли он распространяться на компании, зарегистрированные в СЭЗ или только на компании, зарегистрированные на территории так называемого «меинленда» (mainland), то есть местные компании.

Федеральная налоговая служба на одной из страниц своего портала опубликовала основные принципы нового налога на прибыль (помимо уже всем хорошо знакомого порога в размере 375 тыс. дирхам (AED/примерно $100 000) для применения 9% ставки по налогу на прибыль), которые включают в себя следующее:

Новый налог на прибыль не будет применяться в отношении физических лиц, а именно к доходу от трудовой деятельности, доходу от недвижимого имущества, доходу, полученному от приобретения акций, или иного дохода, полученного не от торговой деятельности на территории ОАЭ;

Новый корпоративный налог не будет применяться к иностранным инвесторам, которые не ведут деятельности на территории ОАЭ;



Новый корпоративный налог будет применяться к скорректированной бухгалтерской чистой прибыли;



Бизнес, расположенный в СЭЗ и соответствующий всем необходимым требованиям, сможет продолжить применять преимущества от корпоративных налоговых льгот;

Налог у источника выплаты не будет применяться к местным и трансграничным платежам;



Новый корпоративный налог не будет применяться к приросту капитала и дивидендам, полученным эмиратскими юридическими лицами от квалифицированного участия в иностранных компаниях;



Новый корпоративный налог не будет применяться к квалицированным межгрупповым сделкам и реструктуризациям;



Аналогичный иностранный налог (налог у источника выплаты), уплаченный с данного дохода, можно будет зачесть в счет начисленного корпоративного налога в ОАЭ.



Чуть более подробно с данными принципами будущего налогообложения можно ознакомиться в документе для публичного обсуждения по налогу на прибыль предприятий ОАЭ.

Данный документ содержит информацию по предложенному ОАЭ новому корпоративному режиму налогообложения и подготовлен с целью получить комментарии заинтересованных сторон.

Данный документ не является окончательным и может быть значительно изменен в последующем, однако уже в настоящее время он отражает основную цель властей ОАЭ сохранить за собой позицию ведущего финансового центра.

Каким будет новый корпоративный налог на прибыль в ОАЭ?

Учитывая положение ОАЭ как международного делового и мирового финансового центра, предлагаемый режим по корпоративному налогу в ОАЭ будет основан на передовой мировой практике и будет включать принципы, которые известны и приняты во всем мире. Это гарантирует, что новый налоговый режим в ОАЭ будет достаточно прост и понятен инвесторам.

Введение федерального корпоративного налога также обеспечит основу для выполнения ОАЭ своих обязательств по поддержке глобальной минимальной эффективной налоговой ставки, которая предлагается в рамках «второго компонента» проекта ОЭСР по эрозии налоговой базы и перемещению прибыли (“Pillar Two” of the OECD Base Erosion and Profit Shifting project).

Основной принцип нового режима корпоративного налогообложения будет основываться на налоговом резидентстве юридических лиц.

Юридическое лицо, которое инкорпорировано в ОАЭ, автоматически считается налоговым резидентом для целей корпоративного налогообложения.

К юридическим лицам относятся:

общества с ограниченной ответственностью,

частные акционерные общества,

публичные акционерные общества и

другие юридические лица, созданные в соответствии с законодательством ОАЭ, которые имеют самостоятельную юридическую личность.

Товарищества с ограниченной ответственностью, полные товарищества и другие некорпоративные совместные предприятия и ассоциации лиц будут считаться «прозрачными» для целей корпоративного налогообложения в ОАЭ. Это означает, что они не будут самостоятельными налогоплательщиками, но вместо этого их доход будет «протекать» и облагаться налогом только в руках партнеров или участников.

Иностранная компания может рассматриваться в качестве налогового резидента ОАЭ, если ее эффективное управление и контроль осуществляется на территории ОАЭ.

Компании, налоговые резиденты ОАЭ, подпадают под режим корпоративного налогообложения в ОАЭ общемирового дохода.

Лица, освобожденные от корпоративного налога

Следующие лица будут освобождены от корпоративного налога в ОАЭ либо автоматически, либо в порядке заявления:

Федеральное правительство и правительства Эмиратов и их ведомства, органы власти и другие государственные учреждения; Полностью государственные компании ОАЭ, которые осуществляют суверенную или уполномоченную деятельность, и которые перечислены в решении Кабинета министров;

Предприятия, занимающиеся добычей и эксплуатацией природных ресурсов ОАЭ, которые подлежат налогообложению на уровне эмирата;

Благотворительные и другие общественно-полезные организации, перечисленные в постановлении Кабинета министров;

Государственные и регулируемые частные фонды социального обеспечения и пенсионного обеспечения;

Инвестиционные фонды при условии соблюдения определенных условий.



А что в отношении оншорных компаний, зарегистрированных в специальных экономических зонах (СЭЗ)?

Свободные зоны являются важной частью экономики ОАЭ и играют центральную роль в достижении цели страны в поощрение прямых иностранных инвестиций и облегчении ведения бизнеса.

Несмотря на то, что компании и филиалы, зарегистрированные в СЭЗ, будут подпадать под действие нового корпоративного налога в ОАЭ и подлежать подаче налоговой декларации, те, кто соблюдает все нормативные требования, смогут продолжить получать преимущества СЭЗ, а именно применять 0% по налогу на прибыль независимо от уровня их дохода.

В соответствии с первоначальным замыслом и целью свободных зон лицо в свободной экономической зоне может применять 0% ставку корпоративного налога на доход, полученный от операций с предприятиями, расположенными за пределами ОАЭ или от торговли с предприятиями, расположенными в той же или любой другой СЭЗ. Ставка 0% по корпоративному налогу может также применяться к доходам от определенных регулируемых финансовых операций, направленных на зарубежные рынки. отвечает Ксения Шилкина Налоговый консультант GSL

Однако прежде чем регистрировать такую компанию, мы рекомендуем тщательно проанализировать свою будущую деятельность (будет ли это холдинговая или торговая компания или такая компания будет включать и ту и другую деятельность), так как при совершении определенных операций такая оншорная компания может потерять право применять нулевую льготную ставку по корпоративному налогу.

При этом в отношении местных компаний предположительно такие льготы не предусмотрены. Иными словами доход местной компании, полученный в том числе от сделок с иностранными контрагентами, может облагаться корпоративным налогом на прибыль в ОАЭ при превышении необлагаемого порога прибыли:

0% для налогооблагаемого дохода, не превышающего 375 000 дирхам (примерно $100 000);

для налогооблагаемого дохода, не превышающего 375 000 дирхам (примерно $100 000); 9% для налогооблагаемого дохода свыше 375 000 дирхам.



Какие еще льготы будут предусмотрены в новом режиме корпоративного налогообложения?

Как обозначалось ранее, компании - резиденты ОАЭ будут подпадать под действие корпоративного налогообложения в ОАЭ в отношении их мирового дохода, включая прирост капитала.

Однако в целях избежания случаев двойного налогообложения и признания положения ОАЭ в качестве международного делового центра для расположения холдинговых компаний, режим нового корпоративного налогообложения в ОАЭ предусматривает освобождение некоторых видов доходов от налогообложения.

Основные исключения из корпоративного налогообложения ОАЭ относятся к доходам, полученным компаниями ОАЭ от инвестиций в другие компании, а также от операций, проводимых за пределами ОАЭ через зарубежные дочерние компании или зарубежные филиалы.

Освобождение для дивидендов и прироста капитала

По аналогии со многими странами, в том числе европейскими, в ОАЭ доходы в виде дивидендов и прироста капитала от квалифицируемого участия будут освобождены от корпоративного налога.

Цель освобождения от налогообложения при квалифицируемом участии в иностранных дочерних компаниях состоит в том, чтобы избежать двойного налогообложения корпоративной прибыли,