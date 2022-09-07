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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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На Джерси появилась возможность регистрирации LLC

Закон Джерси о компаниях с ограниченной ответственностью (Limited Liability Companies Law) от 2018 года вступил в силу 1 сентября 2022 года вместе с соответствующими нормативными актами.

Ольга Кутяева
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Регулируемые организации теперь могут регистрировать компании с ограниченной ответственностью (LLC) и вносить соответствующие обновления через систему myRegistry Комиссии по финансовым услугам Джерси (Jersey Financial Services Commission, JFSC).

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LLC имеет отдельную правосубъектность, но не является корпоративной структурой, хотя все ее члены имеют ограниченную ответственность и не могут нести личную ответственность за любые долги или убытки LLC. Компания управляется в соответствии с условиями письменного соглашения о создании LLC, устанавливающего права и обязанности менеджера и участников. Участникам не обязательно быть резидентами Джерси, хотя зарегистрированный офис и назначенное лицо должны находиться на Джерси.

В трех соответствующих нормативных актах (Limited Liability Companies (General Provisions) (Jersey) Regulations 2022, Limited Liability Companies (Winding Up and Dissolution) (Jersey) Regulations 2022 and Limited Liability Companies (Consequential Amendments) (Jersey) Regulations 2022) указано, что регистрация LLC может быть произведена только организацией, регулируемой JFSC и имеющей соответствующую лицензию на оказание услуг по созданию компаний. Заявление на регистрацию должно содержать информацию о предлагаемой LLC, ее деятельности и связанных сторонах, а также ее название и адрес, имена и адреса всех участников, менеджеров, назначенного лица и секретаря. За регистрацию взимается пошлина.

Также должны быть указаны бенефициары и контролеры. Назначенное лицо компании должно в течение 21 дня сообщить в JFSC о любых изменениях в информации о бенефициарах, контролерах или значимых лицах и до конца февраля каждого года предоставлять ежегодное заявление о подтверждении этих данных.

По материалам STEP

#Джерси#регистрация компании
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Джерси#регистрация компании