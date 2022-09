На Джерси появилась возможность регистрирации LLC

Регулируемые организации теперь могут регистрировать компании с ограниченной ответственностью (LLC) и вносить соответствующие обновления через систему myRegistry Комиссии по финансовым услугам Джерси (Jersey Financial Services Commission, JFSC).

Все услуги по этой теме:

В трех соответствующих нормативных актах (Limited Liability Companies (General Provisions) (Jersey) Regulations 2022, Limited Liability Companies (Winding Up and Dissolution) (Jersey) Regulations 2022 and Limited Liability Companies (Consequential Amendments) (Jersey) Regulations 2022) указано, что регистрация LLC может быть произведена только организацией, регулируемой JFSC и имеющей соответствующую лицензию на оказание услуг по созданию компаний. Заявление на регистрацию должно содержать информацию о предлагаемой LLC, ее деятельности и связанных сторонах, а также ее название и адрес, имена и адреса всех участников, менеджеров, назначенного лица и секретаря. За регистрацию взимается пошлина.