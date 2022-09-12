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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Ирландия анализирует свой налог на прибыль

Департамент доходов Ирландии опубликовал новый анализ по налогу на прибыль (corporation tax), отметив нестабильность этого налога как источника дохода:

Ольга Кутяева
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  • за 5 лет поступления корпоративного налога выросли более чем в 2 раза;
  • примерно 1 EUR из каждых 4 EUR всех собранных налогов приходится на корпоративные налоговые платежи, что является самым высоким показателем за всю историю;
  • такой рост поступлений корпоративного налога вызывает законные вопросы относительно устойчивости этого дохода;
  • зависимость от потенциально нестабильных источников дохода для финансирования постоянного увеличения государственных расходов не является устойчивой для государственных финансов;
  • анализ показывает, что потенциальный доход от корпоративного налога, подверженный риску в прошлом году, может составлять 4-6 млрд EUR;
  • существует убедительная причина рассматривать часть поступлений от корпоративного налога как волатильную в будущем;
  • снятие риска с государственных финансов таким образом может включать пополнение Резервного фонда или создание фонда для финансирования стареющего населения.
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Министр финансов Паскаль Донохоу опубликовал на прошлой неделе анализ своего ведомства, озаглавленный как "Снижение риска для государственных финансов - оценка поступлений от корпоративного налога".

Целью документа является выявление финансовых уязвимостей, возникающих в результате повышения налоговых поступлений корпораций, часть которых потенциально может быть утрачена в будущем. Анализ основан на документе - «Устранении финансовых уязвимостей», опубликованном Министерством финансов в октябре 2019 года.

Комментируя анализ, изложенный в отчете, министр Донохоу сказал: "Анализ, опубликованный сегодня моим департаментом, подчеркивает риски, связанные с недавним повышением поступлений корпоративного налога. Примерно 1 EUR из каждых 4 EUR всех собранных налогов приходится на корпоративные налоговые платежи - цифра, которая является исключительно высокой как в историческом, так и в межстрановом разрезе. Другими словами, только на 10 крупных плательщиков корпоративного налога приходится 1 EUR из каждых 8 собранных EUR. Основной вывод из сегодняшней публикации заключается в том, что зависимость от нестабильных источников дохода для финансирования постоянного увеличения государственных расходов является потенциальным "слепым пятном" для государственных финансов. На мой взгляд, есть веские аргументы в пользу того, чтобы рассматривать часть поступлений от корпоративного налога как волатильные по своей природе. Поступая таким образом, мы можем устранить ключевой риск для государственных финансов и тем самым помочь обеспечить фискальную устойчивость нашей страны".

По материалам Orbitax

#Ирландия#налог на прибыль (Corporation Tax)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Ирландия#налог на прибыль (Corporation Tax)