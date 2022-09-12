Ирландия анализирует свой налог на прибыль

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Комментируя анализ, изложенный в отчете, министр Донохоу сказал: "Анализ, опубликованный сегодня моим департаментом, подчеркивает риски, связанные с недавним повышением поступлений корпоративного налога. Примерно 1 EUR из каждых 4 EUR всех собранных налогов приходится на корпоративные налоговые платежи - цифра, которая является исключительно высокой как в историческом, так и в межстрановом разрезе. Другими словами, только на 10 крупных плательщиков корпоративного налога приходится 1 EUR из каждых 8 собранных EUR. Основной вывод из сегодняшней публикации заключается в том, что зависимость от нестабильных источников дохода для финансирования постоянного увеличения государственных расходов является потенциальным "слепым пятном" для государственных финансов. На мой взгляд, есть веские аргументы в пользу того, чтобы рассматривать часть поступлений от корпоративного налога как волатильные по своей природе. Поступая таким образом, мы можем устранить ключевой риск для государственных финансов и тем самым помочь обеспечить фискальную устойчивость нашей страны".