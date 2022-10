Все услуги по этой теме:

Процедура будет сводиться к получению так называемого Grant of Probate, то есть на БВО нужно обратиться в Восточно-Карибский Верховный суд для признания иностранного завещания после его формальной проверки.

Если акции БВО компании передаются на основании завещания, пусть и составленного в РФ, наследники могут обратиться в суд на БВО за получением Grant of Probate параллельно с открытием наследственного дела в РФ. Для этого нужно заверить и апостилировать следующие документы:

После формальной проверки документов суд выдает Grant of Probate и далее директор или зарегистрированный агент компании должен оформить акции в пользу указанных в завещании наследников.

Важно отметить, что от стоимости имущества будет зависеть судебная пошлина за рассмотрение заявления о выдаче Grant of Probate.

В среднем, срок рассмотрения заявления на выдачу Grant of Probate занимает от трех до шести месяцев.

Если рассмотреть вариант передачи активов на БВО на основании закона, то процедура будет совсем иной. На БВО, как и в большинстве стран общего права, при наследовании по закону обязательно нужно назначать управляющего наследственным имуществом (Administrator of Estate). Управляющим может стать практически любое лицо, обычно им выступает один из родственников наследодателя или его адвокат. Но для того, чтобы такого управляющего назначить, нужно обращаться в суд на БВО и получать уже не Grant of Probate, а Letter of Administration. То есть управляющий может быть назначен только на основании специального судебного приказа.