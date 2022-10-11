Наследование активов на Британских Виргинских островах Материал редакции

Вопросы передачи по наследству значительных активов и в целом наследственного планирования стали весьма актуальными за последние годы. СМИ активно освещают конфликты между наследниками, которые порой приводят к остановке целых заводов и фабрик. Юристы активно предлагают создавать фонды и трасты, чтобы упростить передачу активов или даже радикально поменять состав потенциальных наследников. Даже отечественные законодатели активно работают в данном направлении, предлагая нам такие инструменты, как наследственные и семейные фонды.

Универсального решения нет, в вопросах наследственного планирования нужно учитывать целый ряд факторов:

Все услуги по этой теме:

состав активов,

круг потенциальных наследников,

пожелания потенциального наследодателя,

наличие или отсутствие потенциальных конфликтов внутри семьи.

Но лучше начинать этот процесс заблаговременно.

Однако распланировать или, тем более, принять все необходимые меры получается далеко не всегда. Поэтому порой приходится искать решение, когда самое страшное уже случилось, а процедура наследования – всегда достаточно длительная и часто непростая.

Если в наследственной массе имеются зарубежные активы, это может усложнить задачу переоформления прав на наследников. Причем вполне вероятен вариант, когда процедуру вступления в наследство придется «запускать» сразу в нескольких странах и обращаться за помощью к иностранным адвокатам.

С чего нужно начать наследование активов?

Для определения порядка действий нужно определить право, которое применятся к наследованию того или иного имущества.

Начнем с ГК РФ – в ст.1224 указано, что отношения по наследованию определяются на основании права той страны, в которой наследодатель имел последнее место жительства. В большинстве случаев наследодатель проживал в РФ.

Далее – порядок наследования движимого имущества так же определяется правом страны, в которой проживал наследодатель, за исключением недвижимого имущества. Порядок наследования недвижимого имущества определяется правом страны, в которой находится такое имущество.

Казалось бы, что с иностранными активами все предельно просто – применяется право РФ, кроме случаев, когда по наследству передается недвижимость. Но на практике приходится сталкиваться с коллизиями между российским правом и правом иностранных государств, где вопросы наследования регулируются совершенно по-другому. Яркий пример такой коллизии – Британские Виргинские острова. отвечает Марина Волкова Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting

Что делать с активами на БВО?

За последние двадцать лет российские граждане зарегистрировали значительное количество компаний в этой оффшорной юрисдикции. Если бегло просмотреть базу Offshoreleaks, то только в рамках утечки данных у одного местного сервис-провайдера удалось найти более 7 тысяч компаний, связанных с российскими лицами.

На сами компании оформляли самые разнообразные активы – от яхт и частных джетов, до огромных холдингов.

К сожалению, со временем стали появляться и наследственные дела российских акционеров и бенефициаров, связанные с акциями принадлежавших им БВО компаний. И в самом начале нашей работы с такими делами выяснилось, что акции БВО компании местное законодательство относит к имуществу, находящемуся на БВО. А значит и наследование будет регулироваться во многих аспектах правом БВО, придется оформлять большое количество документов и идти в местный суд. Но обо всем по порядку.

Что делать, если есть завещание?

Первый вопрос, который нужно установить в наследственных делах – а было ли оформлено завещание? Сразу отметим, что в 80% случаев, с которыми мы сталкивались на практике, завещания не было и оформлялось наследование по закону. Если наследодатель все же оформил завещание, то это немного упрощает задачу, по крайне мере для оформления документов на БВО.

Процедура будет сводиться к получению так называемого Grant of Probate, то есть на БВО нужно обратиться в Восточно-Карибский Верховный суд для признания иностранного завещания после его формальной проверки.

Если акции БВО компании передаются на основании завещания, пусть и составленного в РФ, наследники могут обратиться в суд на БВО за получением Grant of Probate параллельно с открытием наследственного дела в РФ. Для этого нужно заверить и апостилировать следующие документы:

Копию свидетельства о смерти наследодателя

Копию завещания



Заявление о стоимости имущества, передаваемого по наследству



Специальный аффидевит за подписью нотариуса, который удостоверил завещание.



В аффидевите подтверждается, что завещание составлено согласно праву РФ, оно действительно и не оспаривается. Все документы, оформленные в РФ, должны быть переведены на английский, суд может запросить отдельный аффидевит от переводчика для того, чтобы подтвердить что перевод был выполнен квалифицированным специалистом.

Так же в суд подаются документы, подтверждающие, что наследодатель владел активами на БВО – обычно предоставляют копию сертификата акций БВО-компании. Подача документов возможно только через местного адвоката, который составляет и подписывает заявление на имя судьи.

После формальной проверки документов суд выдает Grant of Probate и далее директор или зарегистрированный агент компании должен оформить акции в пользу указанных в завещании наследников.

Важно отметить, что от стоимости имущества будет зависеть судебная пошлина за рассмотрение заявления о выдаче Grant of Probate.

Стоимость имущества Размер судебной пошлины До 1 млн USD 2500 USD От 1 млн USD до 5 млн USD 3500 USD Свыше 5 млн USD 6500 USD

В среднем, срок рассмотрения заявления на выдачу Grant of Probate занимает от трех до шести месяцев.

Что делать, если нет завещания?

Второй вариант – наследодатель не оставил завещания. В этом случае имущество должно передаваться наследникам по закону.

Если рассмотреть вариант передачи активов на БВО на основании закона, то процедура будет совсем иной. На БВО, как и в большинстве стран общего права, при наследовании по закону обязательно нужно назначать управляющего наследственным имуществом (Administrator of Estate). Управляющим может стать практически любое лицо, обычно им выступает один из родственников наследодателя или его адвокат. Но для того, чтобы такого управляющего назначить, нужно обращаться в суд на БВО и получать уже не Grant of Probate, а Letter of Administration. То есть управляющий может быть назначен только на основании специального судебного приказа.

Процедура получения Letter of Administration, как ни странно, начинается с РФ. Наследники должны сначала вступить в наследство согласно праву страны, в которой проживал наследодатель. Без этого не получится собрать нужный комплект документов для суда на БВО. Если продолжить рассматривать вариант с РФ, то для вступления в наследство потребуется минимум 6 месяцев с момента смерти наследодателя. И конечно любые разногласия между наследниками могут значительно увеличить этот срок.

Итак, наследники должны подготовить следующие документы (с апостилем и переводом на английский):

Копию свидетельства о смерти наследодателя

Копию свидетельства о вступлении в наследство со специальной формулировкой



Копии документов, подтверждающих связь наследников с наследодателем – свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.



Копии паспортов наследников



Отдельно адвокат на БВО подготовит комплект из следующих документов:

Аффидевит с запросом на назначение управляющего наследственным имуществом

Аффидевит о применении иностранного права – его подписывает адвокат в РФ, в документе подтверждается, что на основании права РФ указанные в документе наследники действительно имеют право на получение наследства, а наследодатель проживал на территории РФ



Заявление о стоимости наследственного имущества



Аффидевит переводчика



Эти документы так же нужно заверить и апостилировать для подачи в Восточно-Карибский Верховный суд.

Так же в суд передается копия сертификата акций или иного документа, который подтверждает факт владения активами на БВО. Вместе с подачей документов уплачивается пошлина, как и в случае с наследованием по завещанию.

К сожалению, без предоставления полного комплекта документов, суд не приступит к рассмотрению заявления на выдачу Letter of Administration. Мы на практике сталкивались с ситуациями, когда наследники находились в конфликте и одна из сторон отказывалась предоставлять документы для суда. Возникла значительная задержка, пришлось ждать, пока наследники договорятся и подавать в суд affidavit of delay, так как прошел срок подачи документов в суд на БВО. отвечает Марина Волкова Старший юрист, руководитель отдела развития GSL Law & Consulting

Рассмотрев все документы, суд выдает Letter of Administration. После этого управляющий может своим решением передать акции БВО компании наследникам в тех долях, которые указаны в свидетельстве о праве на наследство. Решение управляющего передается директору и зарегистрированному агенту компании для внесения данных о новых акционерах в реестр.

Пример

Рассмотрим следующую ситуацию – наследодатель был единоличным собственником 100% акций компании на БВО. Завещания не оставил, наследниками первой очереди стали его вдова, мать и несовершеннолетний сын. Мать отказалась вступать в наследство, но согласилась выступить как управляющий наследственным имуществом. Акции унаследовали вдова и сын в пропорции 50/50.

Нотариус должен выдать свидетельство о праве на наследство по специальной форме для наследования зарубежных активов – в форме сказано, что наследники получают права в отношении иностранного имущества, в чем бы оно не заключалось и где бы не находилось.

После этого нужно собрать остальные указанные выше документы, к которым добавится отдельное заявление от матери наследодателя о том, что она отказывается от вступления в наследство.

Одна из сложностей – заверение аффидевитов у нотариуса в РФ.

К сожалению, далеко не все нотариусы готовы оформлять аффидевиты для иностранных судов и сами аффидевиты нужно обязательно переводить на русский язык перед оформлением. В нашей практике был опыт заверения аффидевитов в консульстве Великобритании, но сейчас такая опция может быть еще более трудоемкой, нежели поиск нотариуса.

После того, как пакет документов сформирован, готовится отправка на БВО, причем суд имеет право запросить для сверки оригиналы свидетельства о смерти наследодателя и иных документов, предоставленных в копиях.

В 2022 году средний срок рассмотрения судом заявления на выдачу Letter of Administration составляет от 6-7 месяцев даже в простых случаях.

Получив Letter of Administration, управляющий может принимать решение о передаче акций. В рассматриваемом примере есть один важный нюанс - несовершеннолетние не могут владеть акциями БВО компании. Поэтому все акции должны быть оформлены на вдову, но 50% из акций она будет держать в трасте в пользу сына до достижения им совершеннолетия.

Что можно сделать уже сейчас?

Понимая всю деликатность такой темы, как наследование, мы все же рекомендуем провести ревизию зарубежных активов и оценить, насколько сложным будет процесс их передачи наследникам. Очень часто родственники наследодателя не обладают никакой информацией об иностранных компаниях или счетах в иностранных банках. А в этом случае сначала нужно будет найти зарубежные активы, что не всегда возможно, и только потом заниматься оформлением документов для перехода прав наследникам.

Для ряда иностранных юрисдикций отличным вариантом будет оформление по правилам местного законодательства. Для части активов отлично сработает траст, который позволяет выделить часть имущества, например пакет ценных бумаг, из потенциальной наследственной массы и обеспечить интересы указанных бенефициаров.

Для БВО рабочим вариантом будет и оформление завещания в РФ, но, повторимся, вопросы наследственного планирования нужно решать комплексно, и главное – своевременно.