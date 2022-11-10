На какие суммы пособий смогут рассчитывать застрахованные граждане в 2023 г.

В 2023 году ожидается немало изменений, связанных с Пенсионным фондом РФ и Фондом Социального страхования. Одно из значимых событий- это объединение этих ведомств в новую единую организацию -Социальный Фонд России. Благодаря этому слиянию у россиян появится возможность получать выплаты в режиме «одного окна», а организации смогут уплачивать страховые взносы по единому тарифу одним платежом.

Ещё немаловажное изменение для граждан, участвующих в системе обязательного страхования страны, - запланированное увеличение максимальных сумм пособий в следующем году:

учитывая индексацию суммы единовременного пособия при рождении ребенка запланированную с 1 февраля 2023 года, женщины при рождении ребенка в следующем году получат разовую сумму в размере 23 011 рублей.

максимальный размер пособия по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней составит 383 179 рублей.

благодаря запланированному с 2023 года применению единого тарифа по страховым взносам, социальное страхование будет доступно, в том числе, гражданам, работающим по договорам ГПХ. Значит, что те граждане, которые работали по гражданско-правовым договорам в 2022 г. и перечислили взносы в ФСС в сумме не менее 4 833,72 рублей, могут рассчитывать на получение пособия в следующем году.

застрахованные граждане также будут получать ежемесячные выплаты по уходу за ребенком, и в следующем году максимальная сумма составит 33 282 рубля, но не менее 8 630 рублей в месяц. В случае нескольких детей в семье в возрасте до 1,5 лет, то данная выплата предназначена на каждого ребенка.

По мнению ведомства, именно внедрение единого тарифа позволит последовательно увеличивать максимальные суммы выплат по временной нетрудоспособности и по уходу за ребёнком.