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Мария Маковеева
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Комиссия по законодательству Англии и Уэльса предлагает реформы режима конфискации доходов от преступлений

Комиссия по законодательству Англии и Уэльса (Комиссия по законодательству) опубликовала новые предложения по реформированию системы взыскания доходов от преступной деятельности, направленные на предоставление судам более широких полномочий по исполнению постановлений о конфискации и аресте активов правонарушителей.

Мария Маковеева
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Предлагаемые изменения в части 2 Закона о доходах от преступлений 2002 года являются итогом обзора, проведенного по заказу Министерства внутренних дел, и могут привести к взысканию с правонарушителей 8 миллионов фунтов стерлингов дополнительных средств ежегодно.

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По данным Комиссии по законодательству, существует "твердый консенсус в отношении того, что нынешний режим конфискации после вынесения приговора является сложным и неэффективным". Имеющиеся механизмы принудительного исполнения, как утверждается, слишком "слабы", что ограничивает возможности властей по последовательному возвращению преступных средств. По состоянию на 31 марта 2021 года задолженность по неисполненным постановлениям о конфискации составляет более 2 млрд фунтов стерлингов.

Комиссия рекомендует правительству ускорить процедуру конфискации путем усиления мер реагирования правоохранительных органов за счет улучшения подготовки полицейских и разработки национальной стратегии управления активами, а также путем установления строгих сроков слушаний, которые вступают в силу сразу после вынесения обвиняемому приговора за совершенное им преступление.

Комиссия по законодательству предлагает предоставить судам право налагать условные исполнительные ордера в момент вынесения постановления о конфискации. Если обвиняемый не возвращает доходы от преступления в течение установленного времени, его активы могут быть изъяты для возврата доходов от преступления. Ответчики также должны быть обязаны предоставлять более четкие и подробные доказательства своего финансового положения, если они утверждают, что не в состоянии выплатить свой ордер, а судьи должны иметь право корректировать размер средств, которые должен выплатить ответчик, в зависимости от его личных обстоятельств.

В докладе рекомендуется усилить ограничительные приказы, налагаемые судом, чтобы помешать ответчику защитить средства или активы, которые впоследствии могут быть вовлечены в процесс конфискации. В докладе говорится, что тест на "риск растраты", который в настоящее время используется судами при вынесении решения о применении такого приказа, должен быть закреплен законодательно.

Комиссия по законодательству совместно с Офисом парламентского адвоката разрабатывает законопроект, который будет сопровождать рекомендации. Он будет опубликован в 2023 году.

По материалам сайта www.step.org

#Великобритания#конфискация
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Мария Маковеева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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#Великобритания#конфискация