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Полина Мостепан
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Проведение СОУТ с особенностями

Спецоценка условий труда — это ряд действий, осуществляемый организациями, индивидуальными предпринимателями, включая представителей малого и среднего бизнесы, с целью выявления вредных либо опасных факторов воздействия на трудовой процесс и, в частности, на сотрудников, работающих в этих условиях.

Полина Мостепан
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Важно уточнить, что отказ от осуществления СОУТ работодателями или нарушение соответствующего порядка проведения грозит штрафами как на руководящие должностные лица, так и на саму организацию.

В связи с этим, работодатели обязаны следить за всеми изменениями, чтобы избежать нарушений, влекущих назначение соответствующих штрафов. Так вот, уже со следующей весны, точнее с 1- го марта, вступает в силу новый список мест, предназначенных для выполнения рабочего функционала. Специальная оценка условий труда этих мест будет проведена в особом порядке, а точнее, учитывая устанавливаемые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенности.

Также в списке числятся рабочие места на микропредприятиях, занимающихся:

  • разработкой ПО и также предоставление консультационных услуг в данной сфере;
  • деятельностью в сфере информационных услуг;
  • ведением бухгалтерского учёта;
  • работой с недвижимостью.

В действующий ранее перечень добавили рабочие места работников, трудящихся под землёй, а также медицинских работников, оказывающих помощь людям с психическими расстройствами, находящихся на территории спецучереждений.

#Минтруд#охрана труда
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Минтруд#охрана труда