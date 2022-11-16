Проведение СОУТ с особенностями

Спецоценка условий труда — это ряд действий, осуществляемый организациями, индивидуальными предпринимателями, включая представителей малого и среднего бизнесы, с целью выявления вредных либо опасных факторов воздействия на трудовой процесс и, в частности, на сотрудников, работающих в этих условиях.

Важно уточнить, что отказ от осуществления СОУТ работодателями или нарушение соответствующего порядка проведения грозит штрафами как на руководящие должностные лица, так и на саму организацию.

В связи с этим, работодатели обязаны следить за всеми изменениями, чтобы избежать нарушений, влекущих назначение соответствующих штрафов. Так вот, уже со следующей весны, точнее с 1- го марта, вступает в силу новый список мест, предназначенных для выполнения рабочего функционала. Специальная оценка условий труда этих мест будет проведена в особом порядке, а точнее, учитывая устанавливаемые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенности.

Также в списке числятся рабочие места на микропредприятиях, занимающихся:

разработкой ПО и также предоставление консультационных услуг в данной сфере;

деятельностью в сфере информационных услуг;

ведением бухгалтерского учёта;

работой с недвижимостью.