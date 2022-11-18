ОАЭ вносит изменения в федеральный закон об НДС

Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) недавно опубликовало Федеральный закон № 8 от 2017 года о налоге на добавленную стоимость с поправками, внесенными Федеральным законом № 18 от 2022 года, который был издан 26 сентября 2022 года.
Федеральным законом № 18 внесен ряд поправок, которые вкратце изложены ниже:
Статья 1 - Определения - добавлены новые определения для соответствующих видов благотворительной деятельности, чистых углеводородов, уклонения от уплаты налогов, налоговой проверки, налоговой оценки и добровольного раскрытия информации;
Статья 5 - Поставка товаров - добавлено, что поставка товаров включает в себя заключение договора между двумя или более сторонами, предусматривающего передачу товаров в более позднее время, в соответствии с условиями, указанными в Исполнительном регламенте Декрета-закона;
Статья 7 - Поставка в особых случаях - добавлено, что особые случаи, когда поставка не считается поставкой для целей НДС, включают любую другую поставку, указанную в Исполнительном постановлении закона;
Статья 15 - Исключение регистрации - предусмотрено, что FTA может освободить налогооблагаемое лицо от налоговой регистрации, независимо от того, является ли оно зарегистрированным или нет, по его просьбе, если его поставки облагаются только по нулевой ставке;
Статья 21 - Случаи снятия с налогового учета - предусмотрено, что FTA может принять решение о снятии с налогового учета, если оно посчитает, что продолжение такой налоговой регистрации может нанести ущерб целостности налоговой системы, хотя снятие с учета не влечет за собой отказ FTA от права требования причитающихся налогов или административных штрафов;
Статья 26 - Дата поставки в особых случаях - предусматривается, что датой поставки товаров или услуг по любому договору, который включает периодические платежи или последовательные счета-фактуры, является наиболее ранняя из следующих дат:
Статья 30 - Место поставки в особых случаях - в качестве исключения из общего правила, согласно которому местом поставки услуг является место жительства поставщика (статья 29), предусматривается, что при поставке транспортных услуг или услуг, связанных с транспортом, местом поставки является место начала перевозки;
Статья 33 - Агент - предусмотрено, что место жительства принципала считается местом жительства агента в любом из следующих случаев:
Статья 36 - Стоимость поставки и условно рассчитанная поставка для связанных сторон - разъясняется, что положения, касающиеся стоимости поставок между связанными сторонами, применяются независимо от статьи 34 - Стоимость поставки, статьи 35 - Стоимость импорта и статьи 37 - Стоимость условно рассчитанной поставки;
Статья 45 - Товары и услуги, облагаемые по нулевой ставке - добавлено (разъяснено), что следующие виды импорта облагаются по нулевой ставке:
Статья 55 - Возврат возмещаемого входного налога в налоговом периоде - добавлены положения, касающиеся условий вычета входного налога, уплаченного или заявленного при импорте товаров и услуг;
Статья 57 - Возмещение налога государственными организациями и благотворительными организациями - предусматривается, что государственные организации и благотворительные организации, имеющие право на возмещение полной суммы входного налога, определяются решением Кабинета министров, принятым по рекомендации министра, в соответствии со следующим:
Статья 61 - Случаи и условия корректировки выходного налога - добавлено, что регистрант должен корректировать выходной налог после даты поставки, если налог был начислен или налоговый режим был применен ошибочно;
Статья 62 - Механизм корректировки выходного налога - добавляется, что если выходной налог, рассчитанный регистрирующим лицом, превышает выходной налог, который должен был быть начислен на поставку, регистрирующее лицо должно выдать авизо о налоговом кредите в течение 14 дней с даты, когда произошла любая из ситуаций, предусмотренных в статье 61;
Статья 65 - Условия и требования для выставления налоговых счетов-фактур - добавлено, что любая сумма, полученная или указанная в счете-фактуре как НДС, должна быть уплачена в FTA;
Статья 67 - Дата выставления налоговой накладной - предусмотрено, что регистрант должен выставить налоговую накладную в течение 14 дней с даты поставки, хотя другие сроки для выставления накладных в определенных случаях могут быть установлены исполнительным постановлением декрета-закона;
Статья 74 - Излишки возмещаемого налога - добавлено, что:
Статья 79 - Срок исковой давности - это новая статья, предусматривающая, что:
Федеральный декрет-закон № 8 от 2017 года о налоге на добавленную стоимость с поправками, внесенными Федеральным декретом-законом № 18 от 2022 года, вступает в силу с 1 января 2023 года.
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