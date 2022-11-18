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Зарубежные налоги
Мария Маковеева
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ОАЭ вносит изменения в федеральный закон об НДС

Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) недавно опубликовало Федеральный закон № 8 от 2017 года о налоге на добавленную стоимость с поправками, внесенными Федеральным законом № 18 от 2022 года, который был издан 26 сентября 2022 года.

Мария Маковеева
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Федеральным законом № 18 внесен ряд поправок, которые вкратце изложены ниже:

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Статья 1 - Определения - добавлены новые определения для соответствующих видов благотворительной деятельности, чистых углеводородов, уклонения от уплаты налогов, налоговой проверки, налоговой оценки и добровольного раскрытия информации;

Статья 5 - Поставка товаров - добавлено, что поставка товаров включает в себя заключение договора между двумя или более сторонами, предусматривающего передачу товаров в более позднее время, в соответствии с условиями, указанными в Исполнительном регламенте Декрета-закона;

Статья 7 - Поставка в особых случаях - добавлено, что особые случаи, когда поставка не считается поставкой для целей НДС, включают любую другую поставку, указанную в Исполнительном постановлении закона;

Статья 15 - Исключение регистрации - предусмотрено, что FTA может освободить налогооблагаемое лицо от налоговой регистрации, независимо от того, является ли оно зарегистрированным или нет, по его просьбе, если его поставки облагаются только по нулевой ставке;

Статья 21 - Случаи снятия с налогового учета - предусмотрено, что FTA может принять решение о снятии с налогового учета, если оно посчитает, что продолжение такой налоговой регистрации может нанести ущерб целостности налоговой системы, хотя снятие с учета не влечет за собой отказ FTA от права требования причитающихся налогов или административных штрафов;

Статья 26 - Дата поставки в особых случаях - предусматривается, что датой поставки товаров или услуг по любому договору, который включает периодические платежи или последовательные счета-фактуры, является наиболее ранняя из следующих дат:

  • дата выставления любой налоговой накладной;
  • дата оплаты, указанная в налоговой накладной;
  • дата получения платежа; или
  • дата истечения одного года с даты предоставления товаров или услуг;

Статья 30 - Место поставки в особых случаях - в качестве исключения из общего правила, согласно которому местом поставки услуг является место жительства поставщика (статья 29), предусматривается, что при поставке транспортных услуг или услуг, связанных с транспортом, местом поставки является место начала перевозки;

Статья 33 - Агент - предусмотрено, что место жительства принципала считается местом жительства агента в любом из следующих случаев:

  • если агент регулярно пользуется правом ведения переговоров и заключает договоры в пользу принципала, или
  • если агент регулярно поддерживает запас товаров для выполнения договоров поставки в пользу принципала;

Статья 36 - Стоимость поставки и условно рассчитанная поставка для связанных сторон - разъясняется, что положения, касающиеся стоимости поставок между связанными сторонами, применяются независимо от статьи 34 - Стоимость поставки, статьи 35 - Стоимость импорта и статьи 37 - Стоимость условно рассчитанной поставки;

Статья 45 - Товары и услуги, облагаемые по нулевой ставке - добавлено (разъяснено), что следующие виды импорта облагаются по нулевой ставке:

  • импорт воздушных, морских и наземных транспортных средств для перевозки пассажиров и товаров, а также импорт сопутствующих товаров, связанных с поставкой или перевозкой;
  • импорт воздушных или морских спасательных средств и судов для оказания помощи;
  • импорт сырой нефти и природного газа; и
  • импорт сопутствующих товаров для профилактических и основных медицинских услуг;

Статья 55 - Возврат возмещаемого входного налога в налоговом периоде - добавлены положения, касающиеся условий вычета входного налога, уплаченного или заявленного при импорте товаров и услуг;

Статья 57 - Возмещение налога государственными организациями и благотворительными организациями - предусматривается, что государственные организации и благотворительные организации, имеющие право на возмещение полной суммы входного налога, определяются решением Кабинета министров, принятым по рекомендации министра, в соответствии со следующим:

  • входной налог, уплаченный государственной организацией для целей ее суверенной деятельности; и
  • входной налог, уплаченный благотворительной организацией для целей ее соответствующей благотворительной деятельности;

Статья 61 - Случаи и условия корректировки выходного налога - добавлено, что регистрант должен корректировать выходной налог после даты поставки, если налог был начислен или налоговый режим был применен ошибочно;

Статья 62 - Механизм корректировки выходного налога - добавляется, что если выходной налог, рассчитанный регистрирующим лицом, превышает выходной налог, который должен был быть начислен на поставку, регистрирующее лицо должно выдать авизо о налоговом кредите в течение 14 дней с даты, когда произошла любая из ситуаций, предусмотренных в статье 61;

Статья 65 - Условия и требования для выставления налоговых счетов-фактур - добавлено, что любая сумма, полученная или указанная в счете-фактуре как НДС, должна быть уплачена в FTA;

Статья 67 - Дата выставления налоговой накладной - предусмотрено, что регистрант должен выставить налоговую накладную в течение 14 дней с даты поставки, хотя другие сроки для выставления накладных в определенных случаях могут быть установлены исполнительным постановлением декрета-закона;

Статья 74 - Излишки возмещаемого налога - добавлено, что:

  • FTA должно зачесть излишки возмещаемого налога в счет подлежащего уплате налога или любых административных штрафов, наложенных в соответствии с положениями закона или Закона о налоговых процедурах; и
  • если после зачета не подается заявление о возврате излишков, то излишки возмещаемого налога переносятся на последующие налоговые периоды;

Статья 79 - Срок исковой давности - это новая статья, предусматривающая, что:

  1. За исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 3, 6 и 7 настоящей статьи, FTA не может проводить налоговую проверку или выставлять налоговые оценки налогооблагаемому лицу по истечении 5 лет с момента окончания соответствующего налогового периода;
  2. FTA может провести налоговую проверку или выдать расчет налогов налогооблагаемому лицу по истечении 5 лет после окончания соответствующего налогового периода, если он был уведомлен о начале процедуры такой налоговой проверки до истечения 5-летнего периода, при условии, что налоговая проверка завершена или расчет выдан, в зависимости от обстоятельств, в течение 4 лет с даты уведомления о налоговой проверке;
  3. FTA может провести налоговую проверку или выдать расчет налогов по истечении 5 лет с момента окончания соответствующего налогового периода, если такая налоговая проверка или выдача расчета относится к добровольному раскрытию информации, представленной в течение пятого года с момента окончания налогового периода, при условии, что налоговая проверка завершена или расчет выдан, в зависимости от обстоятельств, в течение одного года с даты представления добровольного раскрытия информации;
  4. Кабинет министров по предложению министра может принять решение об изменении срока завершения налоговой проверки или выдачи расчета налогов в соответствии с пунктами 2 или 3 настоящей статьи;
  5. Добровольное раскрытие информации не может быть представлено по истечении 5 лет с момента окончания соответствующего налогового периода;
  6. В случае уклонения от уплаты налогов FTA может провести налоговую проверку или выдать налоговое заключение в течение 15 лет с момента окончания налогового периода, в котором произошло уклонение от уплаты налогов;
  7. В случае неуплаты налогов, FTA может провести налоговый аудит или выдать расчет налогов в течение 15 лет с даты, когда налогооблагаемое лицо должно было зарегистрироваться для уплаты налогов; и
  8. Срок давности, установленный в настоящей статье, прерывается по любой из причин, предусмотренных Федеральным законом № 5 от 1985 года, вводящим в действие Закон о гражданских сделках, или любым другим федеральным законом, заменяющим его.

Федеральный декрет-закон № 8 от 2017 года о налоге на добавленную стоимость с поправками, внесенными Федеральным декретом-законом № 18 от 2022 года, вступает в силу с 1 января 2023 года.

#НДС / VAT#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Мария Маковеева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Мария Маковеева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)