News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Полина Мостепан
1

Социальный Фонд России: уточнения по сдаче отчетности с 1 января 2023 г.

Остались считанные дни до объединения Пенсионного фонда РФ и Фонда Социального страхования в новую единую организацию -Социальный Фонд России (СФР). Уже с 1 января у россиян появится возможность получать выплаты в режиме «одного окна», а организации смогут уплачивать страховые взносы по единому тарифу одним платежом.

Полина Мостепан
Обсудить

Много вопросов возникает, касательно рабочего процесса нового фонда, но есть важные аспекты, которые работодатель обязан знать и придерживаться уже с 1 января:

Все услуги по этой теме:
Подать отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами РФ?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Получить помощь
Трансформируем вашу отчетность в МСФО.
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Обратиться
Хотите подготовить управленческую отчетность online?
Подробнее

1. С начала следующего года действующие в настоящее время формы персонифицированной отчетности, такие как СЗВ-М, СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ будут отменены.

2. Появится новая форма отчетности ЕФС-1, которая объединила привычные всем отчетности 4 - ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД. Для разных ее разделов установлены различные сроки сдачи: сведения о страховом стаже сдают раз в год, о взносах на травматизм - раз в квартал, о трудовой деятельности - при изменении сведений о работе

3. В новой отчетности указывается регистрационный номер, который был присвоен страхователю Пенсионным фондом.

4. Отчетную форму СЗВ-М работодатели обязаны сдать в последний раз до 16 января включительно. Значит за периоды, начиная с января 2023 г., представление сведений по форме СЗВ-М отменяются.

5. Если в компании произошло кадровое мероприятие в декабре месяце, то в январе работодатель обязан направить в фонд форму СЗВ-ТД, только в случае издания приказа также в декабре. Таким образом, работодатель обязан ориентироваться на период издания приказа о кадровом мероприятии, так как все данные, числящиеся в приказе от января месяца, будут отображены в отчете ЕФС-1.

По материалам: Пенсионный Фонд РФ

#отчетность#ПФР#ФСС
Обсудить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#отчетность#ПФР#ФСС