Социальный Фонд России: уточнения по сдаче отчетности с 1 января 2023 г.

Остались считанные дни до объединения Пенсионного фонда РФ и Фонда Социального страхования в новую единую организацию -Социальный Фонд России (СФР). Уже с 1 января у россиян появится возможность получать выплаты в режиме «одного окна», а организации смогут уплачивать страховые взносы по единому тарифу одним платежом.

Много вопросов возникает, касательно рабочего процесса нового фонда, но есть важные аспекты, которые работодатель обязан знать и придерживаться уже с 1 января:

Все услуги по этой теме:

1. С начала следующего года действующие в настоящее время формы персонифицированной отчетности, такие как СЗВ-М, СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ будут отменены.

2. Появится новая форма отчетности ЕФС-1, которая объединила привычные всем отчетности 4 - ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД. Для разных ее разделов установлены различные сроки сдачи: сведения о страховом стаже сдают раз в год, о взносах на травматизм - раз в квартал, о трудовой деятельности - при изменении сведений о работе

3. В новой отчетности указывается регистрационный номер, который был присвоен страхователю Пенсионным фондом.

4. Отчетную форму СЗВ-М работодатели обязаны сдать в последний раз до 16 января включительно. Значит за периоды, начиная с января 2023 г., представление сведений по форме СЗВ-М отменяются.

5. Если в компании произошло кадровое мероприятие в декабре месяце, то в январе работодатель обязан направить в фонд форму СЗВ-ТД, только в случае издания приказа также в декабре. Таким образом, работодатель обязан ориентироваться на период издания приказа о кадровом мероприятии, так как все данные, числящиеся в приказе от января месяца, будут отображены в отчете ЕФС-1.