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Полина Мостепан
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Новое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

Законопроект, который устанавливает раз в месяц оплату денежной компенсации, связанной с рождением и воспитанием ребенка, принят и опубликован.

Полина Мостепан
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Вместо привычной денежной помощи на детей и компенсации для женщин, вставшим на учёт в начальные сроки беременности, будет выплачиваться каждый месяц денежная компенсация в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Важно уточнить, что семьям с несколькими детьми, которым ещё не исполнилось 17 лет, денежная компенсация будет выплачиваться на каждого ребенка отдельно.

У семьи возникает возможность получить данную поддержку если их средний достаток не выше прожиточного минимума. Ежемесячная оплата помощи предоставляется:

  • женщине со сроком беременности свыше 6 нед.
  • женщине, вставшей на учет в сроки до двенадцати недель.
  • одному из родителей, усыновителей или опекунов ребенка возрастом не старше семнадцати лет, с российским гражданством, проживающим на постоянной основе в России.

Вышеупомянутый закон вступает в силу с начала текущего года, а размер выплаты будет зависеть от доходов семьи.

В настоящее время женщины, вставшие на учет в начальные сроки беременности, в том числе с детьми до 1,5 лет, и не только, могут рассчитывать на несколько видов форм поддержки. Однако новое пособие по рождению и воспитанию ребенка суммирует ранее предусмотренные выплаты, а также позволит унифицировать процедуру назначения оплаты по всей стране.

По материалам: телеграм-канала Tax Pro

#пособие по беременности и родам#пособие по уходу за ребенком#ПФР#ФСС
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#пособие по беременности и родам#пособие по уходу за ребенком#ПФР#ФСС