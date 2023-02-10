Новое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

Законопроект, который устанавливает раз в месяц оплату денежной компенсации, связанной с рождением и воспитанием ребенка, принят и опубликован.
Вместо привычной денежной помощи на детей и компенсации для женщин, вставшим на учёт в начальные сроки беременности, будет выплачиваться каждый месяц денежная компенсация в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Важно уточнить, что семьям с несколькими детьми, которым ещё не исполнилось 17 лет, денежная компенсация будет выплачиваться на каждого ребенка отдельно.
У семьи возникает возможность получить данную поддержку если их средний достаток не выше прожиточного минимума. Ежемесячная оплата помощи предоставляется:
Вышеупомянутый закон вступает в силу с начала текущего года, а размер выплаты будет зависеть от доходов семьи.
В настоящее время женщины, вставшие на учет в начальные сроки беременности, в том числе с детьми до 1,5 лет, и не только, могут рассчитывать на несколько видов форм поддержки. Однако новое пособие по рождению и воспитанию ребенка суммирует ранее предусмотренные выплаты, а также позволит унифицировать процедуру назначения оплаты по всей стране.
По материалам: телеграм-канала Tax Pro
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