Новое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

Законопроект, который устанавливает раз в месяц оплату денежной компенсации, связанной с рождением и воспитанием ребенка, принят и опубликован.

Вместо привычной денежной помощи на детей и компенсации для женщин, вставшим на учёт в начальные сроки беременности, будет выплачиваться каждый месяц денежная компенсация в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Важно уточнить, что семьям с несколькими детьми, которым ещё не исполнилось 17 лет, денежная компенсация будет выплачиваться на каждого ребенка отдельно.

У семьи возникает возможность получить данную поддержку если их средний достаток не выше прожиточного минимума. Ежемесячная оплата помощи предоставляется:

женщине со сроком беременности свыше 6 нед.

женщине, вставшей на учет в сроки до двенадцати недель.

одному из родителей, усыновителей или опекунов ребенка возрастом не старше семнадцати лет, с российским гражданством, проживающим на постоянной основе в России.

Вышеупомянутый закон вступает в силу с начала текущего года, а размер выплаты будет зависеть от доходов семьи.

В настоящее время женщины, вставшие на учет в начальные сроки беременности, в том числе с детьми до 1,5 лет, и не только, могут рассчитывать на несколько видов форм поддержки. Однако новое пособие по рождению и воспитанию ребенка суммирует ранее предусмотренные выплаты, а также позволит унифицировать процедуру назначения оплаты по всей стране.