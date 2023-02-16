В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) предусмотрен ряд правил ведения бизнеса к соблюдению как местными компаниями, компаниями Свободных Экономических Зон (СЭЗ), так и офшорными компаниями. В данной статье подробнее остановимся на правилах, касающихся финансовой отчетности, отчетности по налогу на добавленную стоимость и отчетности по налогу на прибыль.
В число специфических правил, регулирующих отдельные виды компаний и деятельности в ОАЭ, входят:
Общими для всех являются:
Говоря в общем, подготовка финансовой отчетности и её аудит являются необходимыми, в какой бы стране компания ни была зарегистрирована. Однако, в зависимости от юрисдикции, имеются те или иные оговорки, которые делают аудит, а порой и подготовку финансовой отчетности необязательными, например, в зависимости от размера компании, её правовой формы и пр..
В Законе о Компаниях ОАЭ (Federal Decree-Law No. 32 of 2021 on Commercial Companies dated 20.09.2021) аудит является обязательным для местных (mainland) публичных и частных АО (Joint Stock Company), а также компаний с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company). Для остальных форм организаций есть оговорка о том, что они «могут назначить аудитора».
Требования по подготовке и аудиту финансовой отчетности компаний, зарегистрированных в Свободных Экономических Зонах, зависят от правил конкретной СЭЗ.
Деятельность местных (mainland) компаний регулируется Федеральным законом о коммерческих компаниях № 32 от 20.09.2021 года (Federal Decree-Law No. 32 of 2021 on Commercial Companies dd 20.09.2021; «Закон о Компаниях ОАЭ»).
В соответствии со статьей 26 Закона о Компаниях ОАЭ, все компании должны вести бухгалтерский учет и хранить бухгалтерские записи в головном офисе компании в течение как минимум 5 лет с окончания отчетного периода.
Статья 27 Закона о Компаниях ОАЭ устанавливает обязанность по подготовке годовой финансовой отчетности, включающей бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. В качестве стандартов составления промежуточной и годовой финансовой отчетности должны использоваться Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Для компаний с ограниченной ответственностью и акционерных обществ установлено обязательное требование по проведению аудита финансовой отчетности.
Отчетность публичных акционерных обществ подлежит утверждению членами или председателем Совета директоров и аудитором, а затем представлению на рассмотрение общим собранием акционеров в течение 4 месяцев с момента окончания отчетного периода.
Подача годовой финансовой отчетности публичных акционерных обществ в компетентный государственный (UAE Securities and Commodities Authority) и/или местный* орган происходит в течение 7 дней после рассмотрения общим собранием акционеров (статьи 237 и 238 Закона о Компаниях ОАЭ).
В части первой разделе втором Закона о Компаниях ОАЭ упоминается регистратор компаний (Registrar), в функции которого в дальнейшем, возможно, включат прием финансовой отчетности и установление требований к ней.
На момент написания статьи сроки подачи и требования к комплекту финансовой отчетности на сайтах местных департаментов экономического развития не указаны.
Основные преимущества ведения бизнеса в ОАЭ. Индивидуальное частное предприятие (Sole proprietorship). Компания с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company). Филиал иностранной компании. Филиал компании, зарегистрированной в свободной экономической зоне. Процесс регистрации компании. Последующая работа с компанией. Стоимость услуг.gsl.org
* Обычно это местный «Департамент экономического развития» (DED). Например, в Дубае.
Начало финансового/фискального периода (далее отчетный период) устанавливается Уставом компании, причем продолжительность для вновь созданных компаний не должна превышать 18 месяцев и не быть менее 6 месяцев с момента регистрации компании (статья 28 Закона о Компаниях ОАЭ).
Например, если компания создана 10/10/2022, то её первым отчетным периодом может быть период с 10/10/2022 по 31/12/2023, а если компания создана 10/06/2022, то её первым отчетным периодом может быть период с 10/06/2022 по 31/12/2022. При этом отчетная дата не обязательно должна совпадать с последним днем календарного года, так, во втором примере отчетными могут быть даты: 31/01/2023, 28/02/2023, … вплоть до 30/11/2023.
Требования к ведению учета и составлению отчетности компаний, зарегистрированных в свободных экономических зонах, устанавливаются законодательством эмирата, в котором находится фризона, или непосредственно законодательством СЭЗ, и могут иметь свои особенности.
Однако общим является требование по ведению бухгалтерского учета и хранению бухгалтерских записей/документов. Далее мы рассмотрим эти требования на примере нескольких фризон.
Хранение бухгалтерских записей и документов должно осуществляться по месту нахождения офиса компании или в другом, определенном директором компании месте, в пределах СЭЗ, согласно ADGM Companies Regulations 2020.
Срок хранения бухгалтерских записей составляет 10 лет с момента их создания.
Первый отчетный период компании начинается с момента ее регистрации и составляет от 6 до 18 месяцев.
Каждый последующий отчетный период длится 12 месяцев с момента окончания предыдущего периода.
Отчетный период дочерних компаний должен по возможности совпадать с отчетным периодом материнской компании.
Директор компании должен обеспечить подготовку индивидуальной финансовой отчетности.
От подготовки индивидуальной финансовой отчетности освобождаются дормантные дочерние компании (за исключением общественно значимых организаций, финансовых институтов и компаний вне действия режима, применимого к малым компаниям) при выполнении следующих условий:
Финансовая отчетность составляется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или другими стандартами по решению совета директоров.
Финансовая отчетность за каждый отчетный период вместе с отчетом директора должна представляться в Регистрар ADGM, например, через личный кабинет, директором компании.
Годовая финансовая отчетность непубличных компаний должна быть подана в течение 9 месяцев после окончания отчетного периода, публичных компаний – в течение 6 месяцев после окончания отчетного периода.
Годовая финансовая отчетность компаний подлежит аудиту.
Под исключение подпадает отчетность:
Ответственность за несвоевременную подачу финансовой отчетности зависит от продолжительности просрочки.
Максимальный размер штрафа – US$ 15 000.
Не более 1 месяца
1-3 месяца
3-6 месяцев
Более 6 месяцев
$ 1 500
$ 3 750
$ 7 500
$ 15 000
ADFZ Companies Registration Regulations устанавливает требование по хранению бухгалтерских записей / документов в течение 10 лет с момента составления.
Продолжительность первого отчетного периода должна составлять не более 18 месяцев.
Второй и последующий отчетные периоды должны начинаться со дня окончания предыдущего и длиться 12 месяцев.
Подготовка отчетности осуществляется в соответствии со стандартами, одобренными Регистраром ADFZ.
Подготовленная и подписанная хотя бы одним из директоров компании отчетность подлежит подаче в Регистрар в течение 7 дней с момента общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров проводится ежегодно с промежутком не более 18 месяцев между одним и следующим собранием.
Первое общее собрание акционеров нужно провести в течение 18 месяцев с момента создания компании.
Аудит является обязательным, т.к. все компании в ADFZ обязаны назначить аудитора с лицензией на ведение деятельности в ADFZ и проводить аудит не реже 1 раза в год.
Срок хранения бухгалтерских записей (включая первичные документы) согласно MEDIA ZONE – ABU DHABI COMPANIES REGULATIONS 2016 составляет 6 лет с момента их создания.
Первым отчетным периодом компании, зарегистрированной в Abu-Dhabi Media Zone, может быть период, не превышающий 18 месяцев с момента её создания.
Последующие отчетные периоды составляют 12 месяцев.
Компания может изменить отчетную дату при условии, что текущий отчетный период, в котором принято решение об изменении отчетной даты, не будет превышать 18 месяцев и в течение последних пяти лет компания не меняла свою отчетную дату.
Компания обязана оповестить Регистрар MZA о дате завершения отчетного периода в составе первого ежегодного отчета (Annual return) и при изменении в течение 10 дней.
Каждый год финансовая отчетность компании должна включать отчет аудитора за исключение дормантных и малых компаний при условии, что акционеры, владеющие 20% и более акций, не потребовали аудит отчетности за конкретный период.
не учитываются при определении является ли компания дормантной или нет.
Компания обязана оповестить Регистрар MZA при назначении/снятии аудитора (имя и контактные данные) в течение 10 дней.
При наличии обоснованных причин, компания может запросить продление срока подачи отчетности вплоть до 6 месяцев.
В JAFZA предусмотрены отдельные правила для оффшорных* и оншорных компаний:
Оффшорные компании обязаны вести бухучет и хранить первичную документацию в течение 10 лет с момента их составления.
Требования к отчетному периоду стандартные: первый период – не менее 6 и не более 18 месяцев, далее периоды по 12 месяцев.
Финансовая отчетность должна быть подготовлена, проаудирована и представлена на общем собрании в течение 6 месяцев с момента завершения отчетного периода офшорной компании.
Аудиторы должны иметь лицензию на деятельность в JAFZA.
В соответствии с JAFZA Companies Implementing Regulations 2016 бухгалтерские записи и соответствующие им документы подлежат хранению на протяжении 6 лет с момента их создания.
Дата начала отчетного периода вариативна, при этом продолжительность первого отчетного периода может составлять от 6 до 18 месяцев, далее по 12 месяцев.
Аудиту подлежит финансовая отчетность всех компаний, зарегистрированных в свободной экономической зоне. Аудитор назначается руководством компании из списка аудиторов, одобренных Регистраром.
Финансовая отчетность вместе с копией аудиторского заключения должна быть представлена на ежегодном общем собрании акционеров, которое проводится раз в год.
*Офшорная ОАЭ компания не может получить бизнес лицензию, т.е. не может вести деятельности на территории ОАЭ, включая территорию свободной экономической зоны, и практически все взаимодействие с местными партнерами и госорганами производится через агентов. И иные ограничения.
В соответствии с DMCCA Company Regulations составление отчетности компании за каждый отчетный период организуется директором компании. При этом финансовая отчетность должна составляться в соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета.
Подготовка финансовой отчетности, ее утверждение директорами, аудит и одобрение акционерами компании осуществляется в течение 6 месяцев после окончания отчетного периода.
Аудитор должен состоять в списке подтвержденных DMCCA аудиторов. В Регистрар отчетность должна быть подана в течение 5 рабочих дней с даты общего собрания акционеров.
DMCCA Company Regulations содержат требования к месту и срокам хранения бухгалтерских записей. Так, местом хранения должен быть офис компании или другое место, определенное директорами компании.
При этом установлены следующие сроки хранения бухгалтерских записей:
Продолжительность первого отчетного периода может составлять от 6 до 18 месяцев.
Второй и последующий отчетный период длится 12 месяцев или равен периоду на 5 рабочих дней больше или меньше 12 месяцев.
Согласно Free zone and administration rules and regulations 2010, бухгалтерские записи подлежат хранению в офисе компании.
Сроки хранения документов не уточняются.
Рекомендуется ориентироваться на минимальный срок, указанный в Законе о Компаниях ОАЭ, – 5 лет с момента окончания отчетного периода, к которому документы относились.
Первый отчетный период компании начинается с момента инкорпорации и не может превышать 18 месяцев.
Продолжительность каждого последующего отчетного периода составляет от 6 до 12 месяцев. Финансовая отчетность должна соответствовать стандартам МСФО.
Финансовая отчетность должна быть подготовлена и подписана хотя бы одним из директоров в течение 3-х месяцев после завершения отчетного периода.
Копия отчетности вместе с аудиторским заключением подается в Регистрар в течение 30 дней после одобрения акционерами компании на общем собрании акционеров. Предусмотрена возможность увеличения этих сроков.
Первое собрание акционеров проводится в течение 18 месяцев с момента создания компании, а последующие раз в 12 месяцев от даты предыдущего собрания.
В случае если чистые активы упадут ниже 50% от стоимости акционерного капитала, - директора должны уведомить об этом Регистрар в течение 7 дней после возникновения такой ситуации, и в такой же срок совет директоров должен принять решение и экономически обоснованные меры по исправлению ситуации.
Законами и правилами DIFC предусмотрены специальные требования для той или иной организационно правовой формы, например, Companies Law 2018, Limited Partnership Law 2006, Limited Liability Partnership Law 2004 и пр..
Актуальный и полный перечень законов, правил и руководств можно посмотреть на странице правовой базы DIFC.
Согласно DIFC Companies Law 2018 компании обязаны вести бухгалтерские записи (понятие включает и первичные документы) и хранить их в месте, назначенном Директором компании, в течение как минимум 6 лет с момента их создания.
Первым отчетным периодом компании может быть период до 18 месяцев с момента создания компании.
Второй и последующие отчетные периоды составляют 12 месяцев или 12 месяцев +/- 7 дней по решению директора.
Компании в DIFC обязаны вести учет и подготавливать финансовую отчетность в соответствии с МСФО (IFRS). При необходимости применения стандартов учета отличных от МСФО, компания должна подать обоснованное заявление в Регистрар на применение стандартов, отличных от МСФО, для дальнейшего согласования.
В течение 6 месяцев с момента завершения отчетного периода финансовая отчетность должна быть готова и подтверждена Директором, проаудирована и вместе с отчетом директора (для публичных компаний - Public Company) представлена на ежегодном собрании акционеров для обсуждения и подтверждения.
В течение 30 дней после подтверждения отчетности на ежегодном собрании акционеров, копии комплекта отчетности необходимо подать в Регистрар DIFC, за исключение малых частных компаний (Private Company).
Частная компания может быть признана малой, если она удовлетворяет одновременно двум условиям в течение отчетного периода:
Малые частные компании (Private Company) в DIFC освобождены от подачи отчетности в Регистрар, а также от необходимости проводить аудит отчетности. Однако компания будет обязана произвести аудит отчетности, в случае, если акционеры, владеющие 10% и более, письменно потребуют аудит отчетности за 1 месяц до завершения отчетного периода.
Компания может назначить аудитора, который имеет право вести деятельность в DIFC, подтвержденное Регистраром DIFC. Документы о назначении аудитора необходимо подать в Регистрар в течение 30 дней.
Список подтвержденных и зарегистрированных аудиторов находится на сайте DIFC.
DIFC Companies Law 2018 устанавливает следующие максимальные штрафы относительно нарушений требований к финансовой отчетности:
Несоблюдение требований к ежегодному собранию акционеров
10 000 – 30 000 USD
Несоблюдение требований к ведению и хранению бухгалтерских записей
25 000 USD
Несоблюдение требований к финансовой отчетности
10 000 USD
Отказ от предоставления копии финансовой отчетности акционеру по требованию
5 000 USD
Несоблюдение требований к Отчету Директора
10 000 USD
Нарушение требований по аудиту (назначение/снятие аудитора, искажение фактов, сокрытие информации от аудитора и пр.)
5 000 – 15 000 USD
DUBAI CREATIVE CLUSTERS Private Companies Regulations 2016 распространяется на следующие свободные зоны:
Правила DCCA обязывают все компании вести и хранить бухгалтерские записи (включая всю первичку), срок хранения документов составляет не менее 8 лет после завершения периода, к которому эти документы относились.
Директора всех компаний обязаны подготавливать финансовую отчетность для каждого отчетного периода.
Первый отчетный период не должен превышать 18 месяцев с момента создания компании, последующие периоды должны иметь продолжительность 12 месяцев.
Отчетный период может быть изменен принятием резолюции и подачей документов в Регистрар Dubai Development Authority.
В течение 6 месяцев после завершения отчетного периода финансовая отчетность вместе с отчетом аудитора должны быть представлены на ежегодном общем собрании акционеров.
В течение 7 дней после проведения ежегодного собрания акционеров копия финансовой отчетности вместе аудиторским заключением должны быть поданы в Регистрар Dubai Development Authority.
Заверенную резолюцию директора о назначении или снятии аудитора, а также копию торговой лицензии и заполненной аудитором RICC формы, необходимо направить в Регистрар Dubai Development Authority, например, через форму на официальном сайте.
Sharjah Media City Free Zone Authority Companies and Licensing Regulations 2017 устанавливает необходимость хранения бухгалтерских записей в месте, определённом директором компании. Про сроки хранения какая-либо информация отсутствует.
Первый отчетный период начинается с даты инкорпорации компании и не превышает 18 месяцев, последующие отчетные периоды компании не могут превышать 12 месяцев.
Компания может изменить отчетный период компании, внеся соответствующие изменения в свой Устав или, при отсутствии таких положений в Уставе, приняв резолюцию. Об изменении необходимо уведомить управление Shams в течение 10 дней.
Необходимость прохождения аудита прямо не устанавливается, однако в правилах Shams есть положение о том, что назначение/снятие аудитора сопровождается принятием резолюции.
Такую резолюции необходимо подать в управление Shams в течение 10 дней.
В HFZA предусмотрены правила регулирования отдельно для компании (Free Zone Company, FZC, 2-5 акционеров) и филиала (Free Zone Establishment, FZE, 1 акционер).
Все FZC, зарегистрированные в HFZA, обязаны вести и хранить бухгалтерские записи (включая первичную документацию). Сроки хранения правилами свободной зоны не установлены, поэтому, сохранить информацию необходимо в течение минимум 5 лет.
Первый отчетный период FZC длится с момента создания компания по конец Декабря того же года, но при условии, что такой период будет длиться более 6 месяцев.
Например: если компания зарегистрирована в Мае 2022 – первый период будет Май 2022 – Декабрь 2022; если компания зарегистрирована в Августе 2022 – то первый период будет Август 2022 – Декабрь 2023. Последующие отчетные периоды составляют 12 месяцев с Января по Декабрь.
Компании обязаны подготавливать консолидированную отчетность, если владеют 1 и более других FZC или представительств в этой свободной зоне.
Базовый срок подачи отчетности в Регистрар HFZA составляет 3 месяца, т.е. до 31/03/20ХХ, при этом имеется оговорка о том, что срок может быть больше.
Финансовая отчетность подается вместе с отчетом аудитора, т.к. аудит в свободной зоне является обязательным для всех FZC. Список аудиторов с допуском деятельности на территории HFZA публикуется на сайте.
HFZA предъявляет требования к резервам компаний. В случае, если чистые активы снизятся менее чем на 75% стоимости её уставного капитала, компания обязана предпринять возможные меры по увеличению чистых активов.
Требования аналогичны тем, что описаны выше для FZC, за исключением отчетного периода, который для FZE не обязательно должен совпадать с календарным годом, а также директор может менять отчетный период в дальнейшем при необходимости.
RAKEZ Companies Regulations of 2017 устанавливает следующие требования к ведению учета и хранению бухгалтерских записей и документов:
Продолжительность первого отчетного периода может составлять от 6 до 18 месяцев.
Компания должна уведомить Регистрар о временных рамках первого отчетного периода в течение 3 месяцев с момента инкорпорации.
Компания также обязана проводить ежегодное собрание акционеров, первое собрание проводится в течение 18 месяцев с момента создания компании, последующие – с интервалами не более 15 месяцев между собраниями, но не позднее, чем 6 месяцев с завершения отчетного периода.
В отношении подготовки финансовой отчетности можно выделить следующие основные требования:
Финансовая отчетность всех компаний в RAKEZ подлежит аудиту.
Аудитор назначается компанией из перечня одобренных Регистраром аудиторов в соответствии со статьей 77 RAKEZ Companies Regulations of 2017.
Согласно UAQ Free Trade Zone Company Regulations No 1/14 все компании, филиалы и представительства обязаны хранить бухгалтерские записи, при этом сроки хранения не установлены.
Первым отчетным периодом компании (FZE и FZC) может быть период до 18 месяцев с момента создания.
Второй и последующие отчетные периоды составляют 12 месяцев.
Отчетная дата может быть изменена по решению акционеров с принятием соответствующей резолюции (Shareholder Unanimous Resolution) и подачей запроса в Регистрар UAQFTZ.
Правила UAQFTZ обязывают компании (FZE и FZC) подготавливать финансовую отчетность и проводить её аудит для каждого отчетного периода.
Списки зарегистрированных и одобренных аудиторов свободной зоной не предусмотрены, поэтому, предположительно, достаточно назначить аудитора с лицензией на ведение аудиторской деятельности на территории эмирата Umm Al Quawain.
Подача отчетности и сроки подачи в Регистрар UAQFTZ не предусмотрены.
Fujairah Free Zone Operational Manual в части требований к финансовой отчетности, ссылаясь на Fujairah Free Zone - Cirular No. 4 и требования Министерства Финансов ОАЭ, устанавливает, что каждая компания СЭЗ должна готовить и хранить аудированную финансовую отчетность, включая все сопутствующие документы.
Наличие аудированной финансовой отчетности является одним из требований при продлении лицензии/аренды.
Описание
Меры ответственности
Неподача заявления на постановку на учет в качестве налогоплательщика в установленные сроки
10 000 дирхам ОАЭ
Неподача заявления на снятие с учета в качестве налогоплательщика в установленные сроки
1 000 дирхам ОАЭ за каждый месяц просрочки, но не более 10 000 дирхам ОАЭ
Невыполнение обязанности по хранению документов, установленных налоговым законодательством
10 000 дирхам ОАЭ20 000 дирхам ОАЭ при повторном нарушении
Невыполнение обязанности по подаче документов в Федеральную налоговую службу по ее запросу
10 000 дирхам ОАЭ
Неподача налоговой декларации в установленные сроки
1 000 дирхам ОАЭ2 000 дирхам ОАЭ при повторном нарушении
Подача налоговой декларации, содержащей некорректную информацию
1. 1 000 дирхам ОАЭ, или 2 000 дирхам ОАЭ (при повторном нарушении);2. Если разница между суммой, подлежащей уплате, и указанной в поданной декларации суммой меньше размера штрафа в п. 1, то размер штрафа равен величине разницы, но не менее 500 дирхам ОАЭ;3. Если налоговая декларация была исправлена до даты уплаты налога, то штраф не накладывается
Описание
Меры ответственности
Неотражение налогоплательщиком цен на товары и услуги с учетом НДС
5 000 дирхам ОАЭ
Неуведомление налогового органа о принятии маржи в качестве налоговой базы
2 500 дирхам ОАЭ
Невыполнение требований к хранению товаров в «обозначенных» зонах и перемещению их в другие «обозначенные» зоны
Не менее 50 000 дирхам ОАЭ, или 50% от налога, уплаченного с реализации данных товаров
Невыполнение налогоплательщиком обязанности по выставлению налогового инвойса
2 500 дирхам ОАЭ за каждый выявленный случай
Невыполнение налогоплательщиком обязанности по выставлению кредит-ноты с НДС
2 500 дирхам ОАЭ за каждый выявленный случай
Невыполнение процедур, установленных к выставлению электронных инвойсов и кредит-нот с НДС
2 500 дирхам ОАЭ за каждый выявленный случай
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь