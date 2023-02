Финансовая отчетность и аудит в ОАЭ Материал редакции

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) предусмотрен ряд правил ведения бизнеса к соблюдению как местными компаниями, компаниями Свободных Экономических Зон (СЭЗ), так и офшорными компаниями. В данной статье подробнее остановимся на правилах, касающихся финансовой отчетности, отчетности по налогу на добавленную стоимость и отчетности по налогу на прибыль.

В число специфических правил, регулирующих отдельные виды компаний и деятельности в ОАЭ, входят:

Все услуги по этой теме:

правила экономического присутствия для компаний, которые ведут «релевантную деятельность»;

правила, регулирующие местные (mainland) компании;

правила, регулирующие компании в СЭЗ;

правила о банкротстве;

правила в отношении онлайн-бизнеса.

Общими для всех являются:

правила налогообложения;

правила, устанавливаемые Центральным Банком ОАЭ и Управлением по ценным бумагам и товарам;

защита труда;

правила, касающиеся здоровья, экологии, безопасности, в т.ч. кибер-безопасности и пр..

Финансовая отчетность и аудит в Объединенных Арабских Эмиратах

Говоря в общем, подготовка финансовой отчетности и её аудит являются необходимыми, в какой бы стране компания ни была зарегистрирована. Однако, в зависимости от юрисдикции, имеются те или иные оговорки, которые делают аудит, а порой и подготовку финансовой отчетности необязательными, например, в зависимости от размера компании, её правовой формы и пр..

В Законе о Компаниях ОАЭ (Federal Decree-Law No. 32 of 2021 on Commercial Companies dated 20.09.2021) аудит является обязательным для местных (mainland) публичных и частных АО (Joint Stock Company), а также компаний с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company). Для остальных форм организаций есть оговорка о том, что они «могут назначить аудитора».

Требования по подготовке и аудиту финансовой отчетности компаний, зарегистрированных в Свободных Экономических Зонах, зависят от правил конкретной СЭЗ.

Стоит отметить, что ведение и хранение бухгалтерских записей, в т.ч. хранение первичной документации, является обязательным для всех форм юридических лиц в ОАЭ и СЭЗ.

Финансовая отчетность и аудит местных (mainland) компаний в ОАЭ

Требования к бухгалтерскому учету, финансовой отчетности и аудиту местных (mainland) компаний в ОАЭ

Деятельность местных (mainland) компаний регулируется Федеральным законом о коммерческих компаниях № 32 от 20.09.2021 года (Federal Decree-Law No. 32 of 2021 on Commercial Companies dd 20.09.2021; «Закон о Компаниях ОАЭ»).

В соответствии со статьей 26 Закона о Компаниях ОАЭ, все компании должны вести бухгалтерский учет и хранить бухгалтерские записи в головном офисе компании в течение как минимум 5 лет с окончания отчетного периода.

Статья 27 Закона о Компаниях ОАЭ устанавливает обязанность по подготовке годовой финансовой отчетности, включающей бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. В качестве стандартов составления промежуточной и годовой финансовой отчетности должны использоваться Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

Для компаний с ограниченной ответственностью и акционерных обществ установлено обязательное требование по проведению аудита финансовой отчетности.

Аудит отчетности публичных акционерных обществ не может проводиться одним и тем же аудитором более 6 лет подряд. При этом аудитор может быть переназначен как минимум через два года с момента назначения (статья 245 Закона о Компаниях ОАЭ).

Сроки подачи финансовой отчетности для местных (mainland) компаний в ОАЭ

Отчетность публичных акционерных обществ подлежит утверждению членами или председателем Совета директоров и аудитором, а затем представлению на рассмотрение общим собранием акционеров в течение 4 месяцев с момента окончания отчетного периода.

Подача годовой финансовой отчетности публичных акционерных обществ в компетентный государственный (UAE Securities and Commodities Authority) и/или местный* орган происходит в течение 7 дней после рассмотрения общим собранием акционеров (статьи 237 и 238 Закона о Компаниях ОАЭ).

Явного срока подачи финансовой отчетности в госорганы для компаний с ограниченной ответственностью Закон о Компаниях ОАЭ не устанавливает.

В части первой разделе втором Закона о Компаниях ОАЭ упоминается регистратор компаний (Registrar), в функции которого в дальнейшем, возможно, включат прием финансовой отчетности и установление требований к ней.

На момент написания статьи сроки подачи и требования к комплекту финансовой отчетности на сайтах местных департаментов экономического развития не указаны.

Таким образом рекомендуется ориентироваться на сроки, аналогичные для АО (4 месяца + 7 дней) в соответствии со статьей 92, статьей 104 Закона о Компаниях ОАЭ, или уточнять информацию у органа, в котором получена лицензия на ведение деятельности.

* Обычно это местный «Департамент экономического развития» (DED). Например, в Дубае.

Финансовый или фискальный период для местных (mainland) компаний в ОАЭ

Начало финансового/фискального периода (далее отчетный период) устанавливается Уставом компании, причем продолжительность для вновь созданных компаний не должна превышать 18 месяцев и не быть менее 6 месяцев с момента регистрации компании (статья 28 Закона о Компаниях ОАЭ).

Например, если компания создана 10/10/2022, то её первым отчетным периодом может быть период с 10/10/2022 по 31/12/2023, а если компания создана 10/06/2022, то её первым отчетным периодом может быть период с 10/06/2022 по 31/12/2022. При этом отчетная дата не обязательно должна совпадать с последним днем календарного года, так, во втором примере отчетными могут быть даты: 31/01/2023, 28/02/2023, … вплоть до 30/11/2023.

Обязательный резерв



В соответствии со ст. 103 Закона о Компаниях ОАЭ, общества с ограниченной ответственностью обязаны выделять 5% чистой прибыли для формирования обязательного резерва (statutory reserve).



Когда размер обязательного резерва достигнет половины стоимости уставного капитала, акционеры могут принять решение о прекращении выделения 5% в обязательный резерв из чистой прибыли.



Для публичных акционерных компаний в обязательный резерв нужно выделять 10% чистой прибыли.

Аудит компании в Свободных Экономических Зонах ОАЭ

Требования к ведению учета и составлению отчетности компаний, зарегистрированных в свободных экономических зонах, устанавливаются законодательством эмирата, в котором находится фризона, или непосредственно законодательством СЭЗ, и могут иметь свои особенности.

Однако общим является требование по ведению бухгалтерского учета и хранению бухгалтерских записей/документов. Далее мы рассмотрим эти требования на примере нескольких фризон.

Аудит и отчётность фризон компании в ABU DHABI GLOBAL MARKET (ADGM)

Хранение документов

Хранение бухгалтерских записей и документов должно осуществляться по месту нахождения офиса компании или в другом, определенном директором компании месте, в пределах СЭЗ, согласно ADGM Companies Regulations 2020.

Срок хранения бухгалтерских записей составляет 10 лет с момента их создания.

Отчетный период

Первый отчетный период компании начинается с момента ее регистрации и составляет от 6 до 18 месяцев.

Каждый последующий отчетный период длится 12 месяцев с момента окончания предыдущего периода.

Отчетный период дочерних компаний должен по возможности совпадать с отчетным периодом материнской компании.

Требования к финансовой отчетности и сроки подачи

Директор компании должен обеспечить подготовку индивидуальной финансовой отчетности.

От подготовки индивидуальной финансовой отчетности освобождаются дормантные дочерние компании (за исключением общественно значимых организаций, финансовых институтов и компаний вне действия режима, применимого к малым компаниям) при выполнении следующих условий:

материнская компания предоставляет гарантию в отношении обязательств дочерней компании;

компания включена в консолидированную отчетность группы за текущий отчетный период;



в примечаниях к консолидированной отчетности есть указание на освобождение дочерней компании от составления индивидуальной в текущем отчетном периоде;



директором дочерней компании представлены все необходимые документы в Регистрар по перечню из ст. 384 ADGM CR 2020.



Финансовая отчетность составляется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или другими стандартами по решению совета директоров.

Финансовая отчетность за каждый отчетный период вместе с отчетом директора должна представляться в Регистрар ADGM, например, через личный кабинет, директором компании.

Годовая финансовая отчетность непубличных компаний должна быть подана в течение 9 месяцев после окончания отчетного периода, публичных компаний – в течение 6 месяцев после окончания отчетного периода.

Если отчетный период впервые созданной компании превышает 12 месяцев, то на подачу первой финансовой отчетности дается 9 месяцев после того как истечет 1 год с момента регистрации компании.

Аудит

Годовая финансовая отчетность компаний подлежит аудиту.

Под исключение подпадает отчетность:

компаний, классифицируемых как малые предприятия;

компания классифицируется как малая, если ее выручка менее 13,5 млн долларов и среднесписочная численность сотрудников менее 35 человек

дочерних компаний, если материнская компания основана в соответствии с законодательством Abu Dhabi Global Market;

дормантных компаний.



Требование по обязательному аудиту отчетности распространяется на все финансовые институты и общественно значимые организации, если они не были спящими с момента создания или в текущем отчетном периоде.

Штрафы

Ответственность за несвоевременную подачу финансовой отчетности зависит от продолжительности просрочки.

Максимальный размер штрафа – US$ 15 000.

Не более 1 месяца 1-3 месяца 3-6 месяцев Более 6 месяцев $ 1 500 $ 3 750 $ 7 500 $ 15 000

Аудит и отчётность фризон компании в ABU DHABI FREE ZONE (ADFZ, AD Ports Group)

Хранение документов

ADFZ Companies Registration Regulations устанавливает требование по хранению бухгалтерских записей / документов в течение 10 лет с момента составления.

Отчетный период

Продолжительность первого отчетного периода должна составлять не более 18 месяцев.

Второй и последующий отчетные периоды должны начинаться со дня окончания предыдущего и длиться 12 месяцев.

Директором может быть установлена продолжительность отчетного периода на 7 дней больше или меньше двенадцати месяцев.

Финансовая отчетность и аудит

Подготовка отчетности осуществляется в соответствии со стандартами, одобренными Регистраром ADFZ.

Подготовленная и подписанная хотя бы одним из директоров компании отчетность подлежит подаче в Регистрар в течение 7 дней с момента общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводится ежегодно с промежутком не более 18 месяцев между одним и следующим собранием.

Первое общее собрание акционеров нужно провести в течение 18 месяцев с момента создания компании.

Аудит является обязательным, т.к. все компании в ADFZ обязаны назначить аудитора с лицензией на ведение деятельности в ADFZ и проводить аудит не реже 1 раза в год.

Аудит и отчётность фризон компании в ABU-DHABI MEDIA ZONE (MZA)

Хранение документов

Срок хранения бухгалтерских записей (включая первичные документы) согласно MEDIA ZONE – ABU DHABI COMPANIES REGULATIONS 2016 составляет 6 лет с момента их создания.

Отчетный период

Первым отчетным периодом компании, зарегистрированной в Abu-Dhabi Media Zone, может быть период, не превышающий 18 месяцев с момента её создания.

Последующие отчетные периоды составляют 12 месяцев.

Компания может изменить отчетную дату при условии, что текущий отчетный период, в котором принято решение об изменении отчетной даты, не будет превышать 18 месяцев и в течение последних пяти лет компания не меняла свою отчетную дату.

Компания обязана оповестить Регистрар MZA о дате завершения отчетного периода в составе первого ежегодного отчета (Annual return) и при изменении в течение 10 дней.

Финансовая отчетность и аудит

Каждый год финансовая отчетность компании должна включать отчет аудитора за исключение дормантных и малых компаний при условии, что акционеры, владеющие 20% и более акций, не потребовали аудит отчетности за конкретный период.

Дормантной является компания, которая в течение отчетного периода не вела никакой деятельности. При этом следующие операции:

сборы и штрафы, оплаченные в пользу свободной зоны или иных госорганов;

платежи по аренде и коммунальным услугам на офис в свободной зоне;

выплата заработной платы сотрудникам; –

не учитываются при определении является ли компания дормантной или нет.

Малой является компания, которая в течение отчетного периода соответствует всем нижеперечисленным критериям:

выручка – менее 20 млн. AED;

активы – менее 10 млн. AED;



среднесписочная численность сотрудников – менее 15 человек;



не является частью группы компаний, в которую входит публичная компания.



Компания обязана оповестить Регистрар MZA при назначении/снятии аудитора (имя и контактные данные) в течение 10 дней.

В течение 6 месяцев с момента завершения отчетного периода финансовая отчетность компании должна быть подписана хотя бы одним из директоров, подтверждена советом директоров, проаудирована (см. исключения выше), представлена на ежегодном собрании акционеров и подана в Регистрар MZA.

При наличии обоснованных причин, компания может запросить продление срока подачи отчетности вплоть до 6 месяцев.

Аудит и отчётность компании в JEBEL ALI FREE ZONE (JAFZA)

В JAFZA предусмотрены отдельные правила для оффшорных* и оншорных компаний:

Оффшор: JAFZA offshore companies regulations 2018 Оншор: JAFZA companies implementing regulations 2016

Оффшорная компания в JAFZA

Оффшорные компании обязаны вести бухучет и хранить первичную документацию в течение 10 лет с момента их составления.

Требования к отчетному периоду стандартные: первый период – не менее 6 и не более 18 месяцев, далее периоды по 12 месяцев.

Финансовая отчетность должна быть подготовлена, проаудирована и представлена на общем собрании в течение 6 месяцев с момента завершения отчетного периода офшорной компании.

Аудиторы должны иметь лицензию на деятельность в JAFZA.

Оншорная компания в JAFZA

В соответствии с JAFZA Companies Implementing Regulations 2016 бухгалтерские записи и соответствующие им документы подлежат хранению на протяжении 6 лет с момента их создания.

Дата начала отчетного периода вариативна, при этом продолжительность первого отчетного периода может составлять от 6 до 18 месяцев, далее по 12 месяцев.

Аудиту подлежит финансовая отчетность всех компаний, зарегистрированных в свободной экономической зоне. Аудитор назначается руководством компании из списка аудиторов, одобренных Регистраром.

Финансовая отчетность вместе с копией аудиторского заключения должна быть представлена на ежегодном общем собрании акционеров, которое проводится раз в год.

Если все акционеры обоснованно решат, что финансовая отчетность и отчет аудитора не должны быть представлены на общем собрании акционеров или аудитор не должен быть назначен для конкретного отчетного периода – это решение акционеров должно быть также одобрено Регистраром JAFZA.

*Офшорная ОАЭ компания не может получить бизнес лицензию, т.е. не может вести деятельности на территории ОАЭ, включая территорию свободной экономической зоны, и практически все взаимодействие с местными партнерами и госорганами производится через агентов. И иные ограничения.

Аудит и отчётность фризон компании в DUBAI MULTI COMMODITIES CENTRE (DMCC)

В соответствии с DMCCA Company Regulations составление отчетности компании за каждый отчетный период организуется директором компании. При этом финансовая отчетность должна составляться в соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета.

Финансовая отчетность и аудит

Подготовка финансовой отчетности, ее утверждение директорами, аудит и одобрение акционерами компании осуществляется в течение 6 месяцев после окончания отчетного периода.

Аудитор должен состоять в списке подтвержденных DMCCA аудиторов. В Регистрар отчетность должна быть подана в течение 5 рабочих дней с даты общего собрания акционеров.

Хранение документов

DMCCA Company Regulations содержат требования к месту и срокам хранения бухгалтерских записей. Так, местом хранения должен быть офис компании или другое место, определенное директорами компании.

При этом установлены следующие сроки хранения бухгалтерских записей:

как минимум 5 лет с окончания налогового периода, к которому они относятся, в случае если компания является налоговым резидентом ОАЭ;

как минимум 5 лет с окончания календарного года, к которому они относятся, в случае если компания не является налоговым резидентом ОАЭ;



как минимум 15 лет с окончания календарного года в отношении документов, связанных с недвижимостью.



Отчетный период

Продолжительность первого отчетного периода может составлять от 6 до 18 месяцев.

Второй и последующий отчетный период длится 12 месяцев или равен периоду на 5 рабочих дней больше или меньше 12 месяцев.

Аудит и отчётность фризон компании в DUBAI SOUTH (DACC, DWC)

Хранение документов

Согласно Free zone and administration rules and regulations 2010, бухгалтерские записи подлежат хранению в офисе компании.

Сроки хранения документов не уточняются.

Рекомендуется ориентироваться на минимальный срок, указанный в Законе о Компаниях ОАЭ, – 5 лет с момента окончания отчетного периода, к которому документы относились.

Отчетный период

Первый отчетный период компании начинается с момента инкорпорации и не может превышать 18 месяцев.

Продолжительность каждого последующего отчетного периода составляет от 6 до 12 месяцев. Финансовая отчетность должна соответствовать стандартам МСФО.

Финансовая отчетность и аудит

Если компания СЭЗ владеет более чем 50% другой компании СЭЗ или контролирует такую компанию, то в этом случае составляется консолидированная отчетность.

Финансовая отчетность должна быть подготовлена и подписана хотя бы одним из директоров в течение 3-х месяцев после завершения отчетного периода.

Копия отчетности вместе с аудиторским заключением подается в Регистрар в течение 30 дней после одобрения акционерами компании на общем собрании акционеров. Предусмотрена возможность увеличения этих сроков.

Первое собрание акционеров проводится в течение 18 месяцев с момента создания компании, а последующие раз в 12 месяцев от даты предыдущего собрания.

В соответствии Free zone and administration rules and regulations каждая компания СЭЗ обязана назначить одного или более независимых аудиторов.

В случае если чистые активы упадут ниже 50% от стоимости акционерного капитала, - директора должны уведомить об этом Регистрар в течение 7 дней после возникновения такой ситуации, и в такой же срок совет директоров должен принять решение и экономически обоснованные меры по исправлению ситуации.

Аудит и отчётность фризон компании в DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE (DIFC)

Актуальный и полный перечень законов, правил и руководств можно посмотреть на странице правовой базы DIFC.

Хранение документов

Согласно DIFC Companies Law 2018 компании обязаны вести бухгалтерские записи (понятие включает и первичные документы) и хранить их в месте, назначенном Директором компании, в течение как минимум 6 лет с момента их создания.

Отчетный период

Первым отчетным периодом компании может быть период до 18 месяцев с момента создания компании.

Второй и последующие отчетные периоды составляют 12 месяцев или 12 месяцев +/- 7 дней по решению директора.

Отчетная дата может быть изменена по решению директора с принятием соответствующей резолюции.

Финансовая отчетность и аудит

Компании в DIFC обязаны вести учет и подготавливать финансовую отчетность в соответствии с МСФО (IFRS). При необходимости применения стандартов учета отличных от МСФО, компания должна подать обоснованное заявление в Регистрар на применение стандартов, отличных от МСФО, для дальнейшего согласования.

В течение 6 месяцев с момента завершения отчетного периода финансовая отчетность должна быть готова и подтверждена Директором, проаудирована и вместе с отчетом директора (для публичных компаний - Public Company) представлена на ежегодном собрании акционеров для обсуждения и подтверждения.

В течение 30 дней после подтверждения отчетности на ежегодном собрании акционеров, копии комплекта отчетности необходимо подать в Регистрар DIFC, за исключение малых частных компаний (Private Company).

Частная компания может быть признана малой, если она удовлетворяет одновременно двум условиям в течение отчетного периода:

Выручка, включая выручку компаний, входящих в группу, за период не превышает 5 млн. USD; и Имеет менее 20-ти акционеров.



Малые частные компании (Private Company) в DIFC освобождены от подачи отчетности в Регистрар, а также от необходимости проводить аудит отчетности. Однако компания будет обязана произвести аудит отчетности, в случае, если акционеры, владеющие 10% и более, письменно потребуют аудит отчетности за 1 месяц до завершения отчетного периода.

Компания может назначить аудитора, который имеет право вести деятельность в DIFC, подтвержденное Регистраром DIFC. Документы о назначении аудитора необходимо подать в Регистрар в течение 30 дней.

Список подтвержденных и зарегистрированных аудиторов находится на сайте DIFC.

Штрафы

DIFC Companies Law 2018 устанавливает следующие максимальные штрафы относительно нарушений требований к финансовой отчетности:

Несоблюдение требований к ежегодному собранию акционеров 10 000 – 30 000 USD Несоблюдение требований к ведению и хранению бухгалтерских записей 25 000 USD Несоблюдение требований к финансовой отчетности 10 000 USD Отказ от предоставления копии финансовой отчетности акционеру по требованию 5 000 USD Несоблюдение требований к Отчету Директора 10 000 USD Нарушение требований по аудиту (назначение/снятие аудитора, искажение фактов, сокрытие информации от аудитора и пр.) 5 000 – 15 000 USD

Аудит и отчётность фризон компании в DUBAI CREATIVE CLUSTERS (Dubai Development Authority)

DUBAI CREATIVE CLUSTERS Private Companies Regulations 2016 распространяется на следующие свободные зоны:

Dubai Internet City

Dubai Outsource Zone



Dubai Industry City



Dubai Media City



Dubai Studio City



Dubai Production City



Dubai Knowledge Park



Dubai International Academic City



Dubai Science Park



Dubai Design District (d3)



Хранение документов

Правила DCCA обязывают все компании вести и хранить бухгалтерские записи (включая всю первичку), срок хранения документов составляет не менее 8 лет после завершения периода, к которому эти документы относились.

Отчетный период

Директора всех компаний обязаны подготавливать финансовую отчетность для каждого отчетного периода.

Первый отчетный период не должен превышать 18 месяцев с момента создания компании, последующие периоды должны иметь продолжительность 12 месяцев.

Отчетный период может быть изменен принятием резолюции и подачей документов в Регистрар Dubai Development Authority.

Финансовая отчетность и аудит

В течение 6 месяцев после завершения отчетного периода финансовая отчетность вместе с отчетом аудитора должны быть представлены на ежегодном общем собрании акционеров.

В течение 7 дней после проведения ежегодного собрания акционеров копия финансовой отчетности вместе аудиторским заключением должны быть поданы в Регистрар Dubai Development Authority.

Заверенную резолюцию директора о назначении или снятии аудитора, а также копию торговой лицензии и заполненной аудитором RICC формы, необходимо направить в Регистрар Dubai Development Authority, например, через форму на официальном сайте.

Срок подачи не установлен, однако следует ориентироваться на семидневный срок аналогично подаче финансовой отчетности после её подтверждения на собрании акционеров.

Аудит и отчётность фризон компании в SHARJAH MEDIA CITY FREE ZONE (Shams)

Хранение документов

Sharjah Media City Free Zone Authority Companies and Licensing Regulations 2017 устанавливает необходимость хранения бухгалтерских записей в месте, определённом директором компании. Про сроки хранения какая-либо информация отсутствует.

Отчетный период

Первый отчетный период начинается с даты инкорпорации компании и не превышает 18 месяцев, последующие отчетные периоды компании не могут превышать 12 месяцев.

Компания может изменить отчетный период компании, внеся соответствующие изменения в свой Устав или, при отсутствии таких положений в Уставе, приняв резолюцию. Об изменении необходимо уведомить управление Shams в течение 10 дней.

Аудит

Необходимость прохождения аудита прямо не устанавливается, однако в правилах Shams есть положение о том, что назначение/снятие аудитора сопровождается принятием резолюции.

Такую резолюции необходимо подать в управление Shams в течение 10 дней.

Аудит и отчётность фризон компании в HAMRIYAH FREE ZONE (HFZA)

В HFZA предусмотрены правила регулирования отдельно для компании (Free Zone Company, FZC, 2-5 акционеров) и филиала (Free Zone Establishment, FZE, 1 акционер).

Требования к FZC

Все FZC, зарегистрированные в HFZA, обязаны вести и хранить бухгалтерские записи (включая первичную документацию). Сроки хранения правилами свободной зоны не установлены, поэтому, сохранить информацию необходимо в течение минимум 5 лет.

Первый отчетный период FZC длится с момента создания компания по конец Декабря того же года, но при условии, что такой период будет длиться более 6 месяцев.

Например: если компания зарегистрирована в Мае 2022 – первый период будет Май 2022 – Декабрь 2022; если компания зарегистрирована в Августе 2022 – то первый период будет Август 2022 – Декабрь 2023. Последующие отчетные периоды составляют 12 месяцев с Января по Декабрь.

Компании обязаны подготавливать консолидированную отчетность, если владеют 1 и более других FZC или представительств в этой свободной зоне.

Базовый срок подачи отчетности в Регистрар HFZA составляет 3 месяца, т.е. до 31/03/20ХХ, при этом имеется оговорка о том, что срок может быть больше.

Финансовая отчетность подается вместе с отчетом аудитора, т.к. аудит в свободной зоне является обязательным для всех FZC. Список аудиторов с допуском деятельности на территории HFZA публикуется на сайте.

HFZA предъявляет требования к резервам компаний. В случае, если чистые активы снизятся менее чем на 75% стоимости её уставного капитала, компания обязана предпринять возможные меры по увеличению чистых активов.

Требования к FZE

Требования аналогичны тем, что описаны выше для FZC, за исключением отчетного периода, который для FZE не обязательно должен совпадать с календарным годом, а также директор может менять отчетный период в дальнейшем при необходимости.

Аудит и отчётность фризон компании в RAS AL KHAIMAH FREE TRADE ZONE (RAKEZ)

Хранение документов

RAKEZ Companies Regulations of 2017 устанавливает следующие требования к ведению учета и хранению бухгалтерских записей и документов:

место хранения бухгалтерских записей может определяться акционерами, директорами или менеджером компании;

бухгалтерские записи подлежат хранению в течение 6 лет с момента их создания.



Отчетный период

Продолжительность первого отчетного периода может составлять от 6 до 18 месяцев.

Компания должна уведомить Регистрар о временных рамках первого отчетного периода в течение 3 месяцев с момента инкорпорации.

Компания также обязана проводить ежегодное собрание акционеров, первое собрание проводится в течение 18 месяцев с момента создания компании, последующие – с интервалами не более 15 месяцев между собраниями, но не позднее, чем 6 месяцев с завершения отчетного периода.

Финансовая отчетность и аудит

В отношении подготовки финансовой отчетности можно выделить следующие основные требования:

отчетность составляется в соответствии со стандартами, одобренными RAKEZ;

отчетность должна быть подтверждена акционерами или директорами и подписана хотя бы одним из них;



в течение 6 месяцев после окончания отчетного периода финансовая отчетность должна быть составлена, одобрена советом директоров и собранием акционеров, а ее достоверность подтверждена аудитором;



на предоставление отчетности в Регистрар с момента ее запроса дается 7 дней.



Финансовая отчетность всех компаний в RAKEZ подлежит аудиту.

Аудитор назначается компанией из перечня одобренных Регистраром аудиторов в соответствии со статьей 77 RAKEZ Companies Regulations of 2017.

Аудит и отчётность фризон компании в UMM AL QUAWAIN FREE TRADE ZONE (UAQFTZ)

Хранение документов

Согласно UAQ Free Trade Zone Company Regulations No 1/14 все компании, филиалы и представительства обязаны хранить бухгалтерские записи, при этом сроки хранения не установлены.

Отчетный период

Первым отчетным периодом компании (FZE и FZC) может быть период до 18 месяцев с момента создания.

Второй и последующие отчетные периоды составляют 12 месяцев.

Отчетная дата может быть изменена по решению акционеров с принятием соответствующей резолюции (Shareholder Unanimous Resolution) и подачей запроса в Регистрар UAQFTZ.

Отчетный период филиала иностранной компании (Branch) должен совпадать с отчетным периодом иностранной компании.

Финансовая отчетность и аудит

Правила UAQFTZ обязывают компании (FZE и FZC) подготавливать финансовую отчетность и проводить её аудит для каждого отчетного периода.

Списки зарегистрированных и одобренных аудиторов свободной зоной не предусмотрены, поэтому, предположительно, достаточно назначить аудитора с лицензией на ведение аудиторской деятельности на территории эмирата Umm Al Quawain.

Подача отчетности и сроки подачи в Регистрар UAQFTZ не предусмотрены.

Однако правила свободной зоны обязывают компании (FZC) проводить ежегодно общее собрание акционеров в течение 4 месяцев с момента завершения отчетного периода. На ежегодном общем собрании акционеров должна в т.ч. быть представлена финансовая отчетность вместе с отчетом аудитора.

Аудит и отчётность фризон компании в FUJAIRAH FREE ZONE (FFZA)

Fujairah Free Zone Operational Manual в части требований к финансовой отчетности, ссылаясь на Fujairah Free Zone - Cirular No. 4 и требования Министерства Финансов ОАЭ, устанавливает, что каждая компания СЭЗ должна готовить и хранить аудированную финансовую отчетность, включая все сопутствующие документы.

Наличие аудированной финансовой отчетности является одним из требований при продлении лицензии/аренды.

Ответственность за несоблюдение налогового законодательства

Административная ответственность за нарушение Federal Law No. 7 of 2017 on Tax Procedures

Описание Меры ответственности Неподача заявления на постановку на учет в качестве налогоплательщика в установленные сроки 10 000 дирхам ОАЭ Неподача заявления на снятие с учета в качестве налогоплательщика в установленные сроки 1 000 дирхам ОАЭ за каждый месяц просрочки, но не более 10 000 дирхам ОАЭ Невыполнение обязанности по хранению документов, установленных налоговым законодательством 10 000 дирхам ОАЭ20 000 дирхам ОАЭ при повторном нарушении Невыполнение обязанности по подаче документов в Федеральную налоговую службу по ее запросу 10 000 дирхам ОАЭ Неподача налоговой декларации в установленные сроки 1 000 дирхам ОАЭ2 000 дирхам ОАЭ при повторном нарушении Подача налоговой декларации, содержащей некорректную информацию 2. Если разница между суммой, подлежащей уплате, и указанной в поданной декларации суммой меньше размера штрафа в п. 1, то размер штрафа равен величине разницы, но не менее 500 дирхам ОАЭ; 3. Если налоговая декларация была исправлена до даты уплаты налога, то штраф не накладывается 1. 1 000 дирхам ОАЭ, или 2 000 дирхам ОАЭ (при повторном нарушении);2. Если разница между суммой, подлежащей уплате, и указанной в поданной декларации суммой меньше размера штрафа в п. 1, то размер штрафа равен величине разницы, но не менее 500 дирхам ОАЭ;3. Если налоговая декларация была исправлена до даты уплаты налога, то штраф не накладывается

Административная ответственность за нарушение Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax