НДС в ОАЭ Материал редакции

С 1 января 2018 года Федеральным законом о Налоге на Добавленную Стоимость № 8 от 2017 года (Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax) (далее – Закон об НДС) в Объединенных Арабских Эмиратах был введен НДС, который взимается с большинства товаров и услуг. Стандартная ставка налога составляет 5%. Однако есть исключения, когда применяется нулевая процентная ставка или определенные виды деятельность вовсе освобождаются от НДС.

Закон об НДС устанавливает два вида постановки на учет в качестве плательщика НДС:

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обязательная и

добровольная.

Обязательная постановка на НДС учет в Эмиратах

В обязательном порядке становиться на учет по НДС должны физические и юридические лица, зарегистрированные в ОАЭ, если совокупный объем продаж в стоимостном выражении за 12 месяцев превышает порог для обязательной регистрации, или предполагается, что такой порог будет превышен в течение следующих 30 дней.

При расчете совокупного объема продаж также необходимо учитывать импорт товаров и услуг и расходы на местных поставщиков, если эти приобретенные товары/услуги не были учтены в составе продаж.

Порог для обязательной регистрации в качестве плательщика НДС составляет 375 000 дирхам ОАЭ.

Подать заявление на регистрацию НДС номера необходимо в течение 30 дней с момента возникновения обязанности.

Документы подаются онлайн, через личный кабинет на сайте Federal Tax Authority.

Компания становится зарегистрированной на НДС с первого дня месяца, следующего за месяцем возникновения обязанности, или с момента, определенного налоговой, или с момента согласованного между заявителем и налоговой.

Пороговое значение не распространяется на нерезидентов в случаях, если расчет и уплата налога не являются обязанностью покупателя. Если нерезидент продает налогооблагаемые товары или оказывает налогооблагаемые услуги конечному потребителю, например, физическому лицу, на территории ОАЭ – он обязан зарегистрироваться и платить НДС в ОАЭ.

Группа НДС плательщиков

Два или более юридических лица, ведущие бизнес совместно, могут встать на учет по НДС как группа налогоплательщиков (Tax group) при выполнении следующих условий (статья 14 Закона об НДС):

все лица зарегистрированы или имеют постоянное представительство в ОАЭ; соответствующие лица являются связанными сторонами; одно или более из лиц имеет контроль над остальными.

Освобождение от постановки на НДС учет в ОАЭ

Физическое или юридическое лицо, по его заявлению в налоговый орган, может быть освобождено от обязанности постановки на учет в качестве плательщика НДС, в случае если все его продажи облагаются по ставке 0%.

Добровольная постановка на НДС учет в ОАЭ

Добровольная постановка на учет по НДС может иметь место, когда физическое или юридическое лицо подтвердит, что совокупный объем продаж в стоимостном выражении в течение предыдущих 12 месяцев превышала порог для добровольной регистрации, или такое превышение ожидается в течение следующих 30 дней.

Порог для добровольной регистрации в качестве плательщика НДС составляет 187 500 дирхам ОАЭ.

Когда необходимо вставать на учет в качестве налогоплательщика НДС в ОАЭ? Ван Ден Такс, бухгалтер

Уведомить налоговый орган необходимо в течение 30 дней с момента превышения порога для обязательной регистрации для целей уплаты НДС. Лицо будет считаться зарегистрированным с начала следующего месяца. Руслан Агасиев, бухгалтер GSL Law&Consulting

Например, 1 апреля выручка компании за прошедшие 12 месяцев превысила пороговое значение в 375 000 дирхам ОАЭ. Проинформировать налоговый орган в данном случае необходимо до 30 апреля. Компания будет считаться зарегистрированной с 1 мая.

Если лицо предполагает превышение пороговых значений в течение следующих 30 дней, то налоговый орган должен быть уведомлен в необходимости постановки этого лица на учет в течение 30 дней, начиная со дня, когда возникли основания превышения. Лицо будет считаться зарегистрированным со дня, когда возникли основания предполагать, что выручка превысит 375 000 дирхам ОАЭ в течение следующих 30 дней.

Например, 15 августа компания заключила договор на поставку налогооблагаемых товаров на сумму 500 000 дирхам ОАЭ. Дата поставки – 1 сентября. Уведомление налоговой должно содержать необходимость постановки на учет к 13 сентября. Компания будет считаться зарегистрированной с 15 августа.

В том случае, если лицо не является резидентом одного из государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и подлежит регистрации для целей уплаты НДС, то датой регистрации будет день начала реализации товаров в ОАЭ.

Как зарегистрироваться для целей уплаты НДС в ОАЭ? Ван Ден Такс, бухгалтер

Для постановки на учет необходимо заполнить регистрационную форму на сайте Федеральной налоговой службы ОАЭ. Форма может быть заполнена налогоплательщиком лично или его налоговым агентом. Руслан Агасиев, бухгалтер GSL Law&Consulting

Ставка НДС в ОАЭ

Стандартная ставка НДС в Объединенных Арабских Эмиратах составляет 5% и применяется ко всем продажам товаров и услуг на территории ОАЭ (включая Свободные Экономические Зоны), импорту товаров на территорию ОАЭ.

Есть исключения, когда применяется нулевая процентная ставка или определенные виды деятельности вовсе освобождаются от НДС.

Налоговой базой является выручка от проданных товаров и услуг по их рыночной стоимости.

При предоплате, налоговой базой является сумма полученного аванса.

В определенных законом случаях в качестве налоговой базы может быть принята маржа, заработанная на налогооблагаемых поставках (статья 43 Закона № 8), например, комиссия агентов.

Нулевая ставка и освобождение от НДС в Эмиратах

Ставка налога 0% в соответствии со статьей 45 Закона № 8 применяется к следующим товарам и услугам:

Прямой или непрямой экспорт за пределы государств-членов Совета арабских стран Персидского залива, в которых применяется схожее налоговое законодательство; Услуги по международной перевозке пассажиров и товаров, местом отправления и прибытия которых являются ОАЭ, а также транзитные перевозки;

Авиаперевозка пассажиров, если она считается международной перевозкой в соответствии со статьей 1 Варшавской конвенции об унификации правил международных воздушных перевозок 1929 года;

Поставка воздушного, морского и наземного видов транспорта для перевозки пассажиров и товаров в определенных законом случаях;

Поставка товаров и услуг, необходимых для эксплуатации, ремонта, технического обслуживания или переоборудования транспортных средств, указанных в пункте 4;

Поставка воздушных и морских судов для спасения и оказания помощи;

Поставка товаров и услуг, потребляемых и оказываемых на борту наземного, воздушного и морского транспорта во время перевозок, указанных в пунктах 2 и 3;

Поставка и импорт драгоценных металлов для инвестиционных целей;

Продажа жилых зданий на первичном рынке в течение 3 лет после завершения строительства для продажи или сдачи в аренду;

Первичная продажа или сдача в аренду недвижимости, предназначенной для использования благотворительными организациями;

Первичная продажа или сдача в аренду жилых помещений, которые ранее классифицировались как нежилые;

Поставка сырой нефти и природного газа;

Оказание образовательных услуг, а также связанных товаров и услуг дошкольного и школьного образования и государственных учреждений высшего образования;

Оказание услуг профилактической и базовой медицинской помощи и связанных с ними товаров и услуг.



Статья 46 Закона № 8 определяет поставки, которые освобождены от НДС. К ним относятся:

Финансовые услуги по перечню, определенному законом (исключение: экспорт финансовых услуг облагается ставкой НДС 0%); Продажа или сдача в аренду жилых помещений, которые не облагаются ставкой 0% в соответствии со статьей 45 закона;

Продажа земельных участков без каких-либо построек и сооружений (bare land);

Местный пассажирский транспорт.



Механизм «reverse charge»

Статья 48 Закона № 8 устанавливает механизм “reverse charge”, при котором учет НДС ложится не на поставщика товаров и услуг, как при использовании механизма “forward charge”, а на самого покупателя.

Данный механизм введен в ответ на трудности, возникающие при учете операций поставщиков, когда операции совершаются за пределами страны, а поставщики не зарегистрированы в качестве налогоплательщиков НДС в ОАЭ.

Механизм “reverse charge” в соответствии с The Executive Regulations может применяться к следующим поставкам:

сырой нефти, переработанной нефти, неочищенного природного газа и прочих углеводородов для перепродажи или переработки в продукты, налогооблагаемые НДС в соответствии с законодательством ОАЭ;

товаров и услуг налоговому резиденту ОАЭ, когда поставщик не является резидентом ОАЭ;



товаров и услуг из стран, входящих в Совет сотрудничества государств Персидского залива;



товаров и услуг из обозначенных свободных экономических зон;



золота и бриллиантов.



Когда и как подается налоговая декларация по НДС в ОАЭ? Ван Ден Такс, бухгалтер

Срок подачи налоговой декларации и уплаты налога – 28 число месяца, следующего за окончанием налогового периода. Если день подачи налоговой декларации приходится на выходной или праздничный день, то он переносится на первый рабочий день. Руслан Агасиев, бухгалтер GSL Law&Consulting

Налоговая декларация подается онлайн на портале Федеральной налоговой службы ОАЭ.

При обнаружении ошибки в налоговой декларации она должна быть исправлена в течение 20 рабочих дней с момента ее обнаружения. Исправление ошибки не освобождает от штрафа за её совершение.

НДС в свободных экономических зонах ОАЭ

Статья 50 Закона № 8 вводит понятие «обозначенных» зон (designated zones) – свободных экономических зон, в которых определенные поставки товаров освобождены от уплаты НДС.

Перечень «обозначенных» зон размещается на сайте Федеральной налоговой службы ОАЭ. На данный момент в этот перечень входит 27 Свободных экономических зон.

Помимо нахождения в перечне для освобождения от уплаты НДС, должны соблюдаться следующие условия, установленные The Executive Regulation:

В СЭЗ осуществляется надлежащий таможенный контроль въезда и выезда физических лиц и перемещения товаров; Разработаны внутренние процедуры по хранению товаров;

Все требования Федеральной налоговой службы ОАЭ соблюдаются оператором СЭЗ.



Случаи, при которых место поставки товара не будет считаться территорией ОАЭ

Реализация товаров в пределах «обозначенных» зон

Если товар поставляется в пределах СЭЗ, то при соблюдении следующих условий данная поставка будет освобождена от НДС:

реализуемые товары не используются для потребления;

реализуемые товары используются в производстве продукции, причем приобретенные товары прямо связаны с готовой продукцией, которая после продажи не будет использована в целях потребления.



Перепродажа товаров не считается его потреблением, поэтому с товаров, приобретенных для продажи, налог не уплачивается.

Реализация товаров из «обозначенной» зоны за пределы ОАЭ

Следующие условия должны быть соблюдены, чтобы место поставки не считалось территорией ОАЭ:

место доставки товаров находится за пределами ОАЭ;

у поставщика имеется таможенная декларация, подтверждающая перемещение товаров через границу;



поставщик обладает документами, подтверждающими, что товар поставлен за пределы ОАЭ. Таким подтверждающим документом, например, может быть отгрузочный лист.



Реализация товаров из «обозначенной» зоны в ОАЭ (mainland)

В целях избежания двойного налогообложения были установлены следующие требования для освобождения от НДС товаров, перемещаемых из «обозначенных» зон на основную территорию (mainland):

товары доставляются из «обозначенной» зоны в ОАЭ;

импорт товаров в ОАЭ может быть подтвержден официальным документом (декларацией на импорт);



есть доказательства уплаты НДС с импортированных товаров.



Говоря об НДС на услуги, по общему правилу местом поставки любых услуг в «обозначенных» зонах является территория ОАЭ.

В качестве исключения к общему правилу, услуги по перевозке и доставке, предоставленные в «обозначенных» зонах, не будут облагаться НДС при выполнении следующих условий:

услуги по перевозке и доставке предоставляются тем же лицом, которое поставляет товары;

поставщик перевозимых и доставляемых товаров не является резидентом и не стоит на учете в качестве налогоплательщика НДС;



товары продаются через электронную платформу, причем поставщик не является ее владельцем.

