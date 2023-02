С 1 января 2018 года Федеральным законом о Налоге на Добавленную Стоимость № 8 от 2017 года (Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value Added Tax) (далее – Закон об НДС) в Объединенных Арабских Эмиратах был введен НДС, который взимается с большинства товаров и услуг. Стандартная ставка налога составляет 5%. Однако есть исключения, когда применяется нулевая процентная ставка или определенные виды деятельность вовсе освобождаются от НДС.