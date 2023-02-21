Как исправить ошибку в уведомлении об исчисленных суммах НДФЛ

Возвращаемся к самой обсуждаемой налоговой теме этого года-ЕНС. Ведомство озвучило, что работа в ближайшем будущем будет осуществляться в обычном режиме, так как в настоящее время происходит решение технических проблем, связанных с ЕНС. Однако на сегодняшний день введен мораторий со стороны ФНС на принудительное взыскание недоимок.

С 2023 года у организаций и ИП появилась новая обязанность – подавать в ИФНС уведомление по налогам, авансовым платежам, сборам и страховым взносам. Многие из них уже столкнулись с новой практикой подготовки и подачей уведомления, так как до 25 января нужно было направить впервые новую форму отчетности в налоговую службу.

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А что делать, если обнаружили ошибку в уже отправленном уведомлении, расскажем далее…

Если допущенная ошибка в уведомлении заключается в неправильных реквизитах, тогда необходимо подать новое уведомление с правильной информацией только в отношении обязанности, где допустили ошибку.

В случае допущения ошибки в сумме НДФЛ, подлежащего к уплате, необходимо также сформировать новый отчет, повторить данные ошибочной строки, но указать новые показатели.

Если понадобится уточнить иные данные, то подается форма, с повторными данными ошибочной строки с указанием в сумме "ноль", а в обновленной строке отображают верные данные.