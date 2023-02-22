Центральный банк потерял терпение: борьба с телефонными мошенниками

Руководитель банка Эльвира Набиуллина указала на необходимость скорейшего принятие закона об обязательном возврате денег, похищенных у граждан посредством телефонного мошенничества. Необходимость в таком законе зрела давно, так, как только в прошлом году банковские учреждения возвратили пострадавшим менее 5% украденных денег.

Банки не возвращают украденные денежные средства, потому что считают, что владельцы денег сами сообщают злоумышленникам данные о себе и переводят им деньги, то есть, по мнению банков, жертвы сами виноваты.

Регулятор предлагает следующий механизм: если всё-таки мошенники добьются перевода денежных сумм на свой счет, то банк должен заморозить транзакцию и заблокировать счет. Однако для полного функционала данной схемы - до совершения злодеяния этот счет должен быть в черном списке ЦБ.

Также ЦБ предлагает ввести двухдневный «период охлаждения», в течение которого зачисленные деньги на счета, находящиеся в базе данных ЦБ, должны быть «заморожены». То есть подразумевается, что за эти дни возможная жертва осмыслит произведенный перевод и решит, стоит переводить деньги на этот счет или нет.

Если банковские учреждения вопреки вышеуказанным требованиям будут продолжать осуществлять переводы денежных сумм на счета мошенникам, то им придется самостоятельно возмещать потери клиентам. По мнению Центрального банка, вынужденная компенсация ущерба повлияет на активную работу над предотвращением мошенничества со стороны банков.