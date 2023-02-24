News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российские налоги
Полина Мостепан
0

Повышение требований по ипотечным кредитам от Центрального банка России

С 1 мая ЦБ ужесточит условия для финансовых учреждений в сфере кредитования ипотеки. Что не устраивает ЦБ?

Полина Мостепан
Обсудить

Объем ипотечных кредитов, выданных гражданам с ежемесячными выплатами по кредитам превышающих 80%, увеличился с 36% в 3-ем квартале до 44% в 4 - ом. Почти половина клиентов, которым в конце 2022 года была выдана ипотека, отдают за нее более 80% своих доходов.

Все услуги по этой теме:
Нужна консультация онлайн?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Получить

По мнению ЦБ, использование "нулевой" ипотеки от банков и девелоперов привело к повышению цен на новостройки и увеличило разницу в ценах между рынками первичного и вторичного жилья. При покупке жилья с использованием "нулевой" ипотеки цена квартиры оказывается завышенной на 20-30%, чтобы компенсировать банку неполученные проценты по ипотеке.

Но возникает следующая проблема, если в будущем у заёмщика возникнут финансовые трудности, то он не сможет вернуть деньги банку, продав свою квартиру, так как цена окажется выше рыночной.

Поэтому с 1 мая банки будут выделять повышенные резервы при выдаче "нулевой" ипотеки. ЦБ признает, что это может привести к препятствию роста ипотечного кредитования, но в результате будут сформированы более сбалансированные цены на жилье, предотвращение появления рисков колебания цен, и в том числе накопление денежных резервов банками, на случай увеличения убытков по выданным кредитам на приобретение жилья.

По материалам: Центральный банк России

#ипотека#Центробанк
Обсудить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#ипотека#Центробанк