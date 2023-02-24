Повышение требований по ипотечным кредитам от Центрального банка России

С 1 мая ЦБ ужесточит условия для финансовых учреждений в сфере кредитования ипотеки. Что не устраивает ЦБ?

Объем ипотечных кредитов, выданных гражданам с ежемесячными выплатами по кредитам превышающих 80%, увеличился с 36% в 3-ем квартале до 44% в 4 - ом. Почти половина клиентов, которым в конце 2022 года была выдана ипотека, отдают за нее более 80% своих доходов.

Все услуги по этой теме:

Нужна консультация онлайн? Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами. Получить

По мнению ЦБ, использование "нулевой" ипотеки от банков и девелоперов привело к повышению цен на новостройки и увеличило разницу в ценах между рынками первичного и вторичного жилья. При покупке жилья с использованием "нулевой" ипотеки цена квартиры оказывается завышенной на 20-30%, чтобы компенсировать банку неполученные проценты по ипотеке.

Но возникает следующая проблема, если в будущем у заёмщика возникнут финансовые трудности, то он не сможет вернуть деньги банку, продав свою квартиру, так как цена окажется выше рыночной.

Поэтому с 1 мая банки будут выделять повышенные резервы при выдаче "нулевой" ипотеки. ЦБ признает, что это может привести к препятствию роста ипотечного кредитования, но в результате будут сформированы более сбалансированные цены на жилье, предотвращение появления рисков колебания цен, и в том числе накопление денежных резервов банками, на случай увеличения убытков по выданным кредитам на приобретение жилья.