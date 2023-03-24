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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Египет предоставляет руководство по НДС для цифровых услуг и других удаленных услуг, предоставляемых нерезидентами

Налоговое управление Египта (ETA) опубликовало руководство по НДС для цифровых услуг и других удаленных услуг, предоставляемых нерезидентами.

Ксения Шилкина
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Основные положения руководства сводятся к следующему:

  • Когда поставщик-нерезидент оказывает удаленные услуги (например, электронные и цифровые услуги) покупателю в Египте через, например, веб-сайт, платформу электронной дистрибуции, магазин в социальных сетях или приложение, НДС должен быть уплачен в Египте на удаленном услуги;
  • Удаленные услуги определяются как любые услуги, при которых на момент оказания услуги отсутствует необходимая связь между физическим местонахождением получателя и местом физического выполнения;
  • Общая ставка НДС для нерезидентов составляет 14%, хотя для профессиональных и консультационных услуг применяется пониженная ставка в размере 10%;
  • Порог для упрощенной регистрации в отношении удаленных услуг такой же, как и для стандартной регистрации, при которой оборот составляет 500 000 египетских фунтов за любые 12 месяцев, но если услуга является профессиональной и консультационной услугой, на которую распространяется пониженная ставка НДС, регистрация требуется в любом случае.
  • Оплата НДС принимается в египетских фунтах и долларах США, а другие валюты принимаются с декабря 2023 года.

В дополнение к вышеизложенному, руководящие принципы также охватывают конкретные требования к выставлению счетов, требованиям к ведению учета, возмещению налогов и некоторым другим вопросам. Также предоставляются ответы на часто задаваемые вопросы и приложение со списком услуг, на которые распространяется освобождение.

Дата вступления в силу правил дистанционного обслуживания – 22 июня 2023 года.

По материалам orbitax.com

#Египет#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Египет#НДС / VAT