Египет предоставляет руководство по НДС для цифровых услуг и других удаленных услуг, предоставляемых нерезидентами

Налоговое управление Египта (ETA) опубликовало руководство по НДС для цифровых услуг и других удаленных услуг, предоставляемых нерезидентами.

В дополнение к вышеизложенному, руководящие принципы также охватывают конкретные требования к выставлению счетов, требованиям к ведению учета, возмещению налогов и некоторым другим вопросам. Также предоставляются ответы на часто задаваемые вопросы и приложение со списком услуг, на которые распространяется освобождение.