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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Австралия готовит Правила раскрытия налоговой прозрачности для публичных компаний

Новый законопроект Правительства Австралии обяжет все публичные компании раскрывать в своих финансовых отчетах информацию о количестве дочерних компаний и стране их налоговой регистрации.

Ольга Кутяева
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Мельбурн, Австралия
Мельбурн, Австралия

Меры будут применяться к компаниям, как зарегистрированным, так и не зарегистрированным на бирже, начиная с финансовых лет, начинающихся 1 июля 2023 года. Они основаны на стратегическом документе, опубликованном для консультаций в августе 2022 года и направленном на повышение налоговой прозрачности многонациональных предприятий (MNE) и защиту внутренней налоговой базы Австралии от рисков, связанных с использованием чрезмерных долговых вычетов.

Публичные компании также должны будут предоставлять «отчет о консолидированной компании» в рамках режима ежегодной финансовой отчетности.

Законодательство также внесет изменения в правила тонкой капитализации, ограничив долговые вычеты MNE 30% от налоговой прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. Кроме того, будут внесены изменения в Закон об оценке подоходного налога 1997 года, чтобы отменить вычет процентных расходов, понесенных для получения дивидендов от иностранных дочерних компаний и других видов дохода. Обычно это происходит, когда австралийская компания занимает средства для инвестирования или приобретения долей в капитале иностранной дочерней компании.

Комментарии представляются в Министерство финансов до 13 апреля 2023 года.

По материалам STEP

#Австралия#раскрытие информации
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Австралия#раскрытие информации