Российские налоги

Совсем чуть-чуть, но время есть: декларационной кампании КИК 2023

Спешим напомнить, что проведение декларационной кампании КИК 2023 идёт полным ходом, и все граждане, имеющие обязанность отчитаться перед налоговой, ещё могут успеть подготовить уведомление для подачи в ФНС. Данная обязанность распространяется как на физ-их, так и юридических лиц.

Каждый год компании должны уведомлять налоговые органы о контролируемых иностранных компаниях (КИК), в отношении которых осуществляется контроль. Уведомления о КИК представляются по новой форме, действующей с отчетного периода 2021 года. Такое уведомление подается вне зависимости от финансового результата, достигнутого указанной иностранной компанией.

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В текущем году в обязательном порядке предоставляется отчетность за 2021 г. Юридические лица должны были предоставить отчетность до 21 марта 2023 года, а вот налогоплательщики- физические лица ещё имеют время в запасе до 3 мая 2023 г.

Подготовленное уведомление направляют:

· Компании- в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) либо через личный кабинет.

· Физлица – в бумажной форме или через личный кабинет налогоплательщика по упрощенной форме.

· Компании и физические лица, имеющие статус крупных налогоплательщиков, подают уведомление в ИФНС по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.

Кроме уведомлений о КИК, контролирующие лица обязаны представить документы, подтверждающие наличие права на освобождение от налогообложения прибыли КИК (если КИК-не в странах ЕАЭС). Физлица могут представить вышеперечисленные документы одновременно с уведомлением о КИК. В случае подачи уведомления через личный кабинет, подтверждающие документы могут быть направлены аналогично в электронном виде.