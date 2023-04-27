Сингапур повышает гербовый сбор на покупку недвижимости иностранцами

26 апреля Сингапур повысил налоги на покупку частной недвижимости: удвоены гербовые сборы для иностранцев до 60%.

Власти Сингапура, где недвижимость является надежным убежищем для богатых иностранцев, внимательно следят за ценами на недвижимость, чтобы жилье оставалось доступным для местных жителей и соответствовало экономическим показателям.

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Согласно совместному заявлению Министерства финансов, Министерства национального развития и Центрального Банка, дополнительный гербовый сбор с покупателей (Additional buyer’s stamp duty, ABSD) для граждан и постоянных жителей Сингапура также будет повышен, но гораздо меньше и только на их вторую и последующую недвижимость.

ABSD на покупку второго и последующего жилья для сингапурцев вырастет с 17% до 20% и с 25% до 30%.

В то же время для постоянных резидентов ставки на покупку второго и последующего жилья повысятся на 5 процентных пунктов до 30% и 35% соответственно. Пересмотренные ставки будут применяться с 27 мая 2023 года.

За последние 2 года Правительство дважды ввело «охлаждающие» меры. Последний раз оно повышало гербовые сборы в декабре 2021 года, когда оно заявило, что рынок недвижимости «оживлен», несмотря на экономические последствия пандемии.

Правительство заявило, что, основываясь на данных прошлого года, оно ожидает, что изменения гербового сбора затронут примерно 10% сделок с жилой недвижимостью.

Цены на частное жилье в Сингапуре выросли на 3,2% в первом квартале этого года, что на 0,4% больше, чем в предыдущем квартале, согласно данным Управления городского развития, опубликованным в начале этого месяца.