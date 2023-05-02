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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Новые правила ЕС могут упростить перемещение между странами и сократить сроки проживания для получения ПМЖ

Правила долгосрочного проживания и передвижения по территории ЕС могут стать проще со следующего года.

Ольга Кутяева
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Евросоюз также намерен сократить срок проживания в стране-члене ЕС до получения статуса «долгосрочный резидент» с 5 до 3 лет.

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Граждане стран, не входящих в Евросоюз, технически могут получить статус «долгосрочный резидент» в блоке, если они легально прожили в одной из стран Союза не менее 5 лет. Они не могут покидать страну более чем на 6 месяцев подряд или в общей сложности на 10 месяцев за все время проживания.

Они также должны доказать наличие медицинской страховки и «стабильных и регулярных экономических ресурсов». Некоторые страны также требуют от претендентов на постоянное место жительства доказательств интеграции в стране проживания: тесты на знание языка или культуры.

Однако большинство государств выдают только национальное разрешение, а не общеевропейское если только вы специально не попросите об этом. Это также может означать необходимость дополнительных проверок.

В прошлом году Европейская Комиссия предложила упростить соответствующие правила. А на прошлой неделе депутаты Европарламента заявили о сокращении срока, в течение которого граждане стран, не входящих в Евросоюз, должны прожить в блоке для получения вида на жительство, с 5 до 3 лет.

Было заявлено, что лица должны иметь возможность объединять периоды проживания в различных государствах для составления общей суммы, а также включать время учебы, сезонной работы или временной защиты (украинские беженцы). Долгосрочные резиденты смогут перемещаться в другие страны-члены блока без каких-либо дополнительных ограничений на работу или проверок на интеграцию. Подобный статус будет предоставлен и детям, находящимся на иждивении.

Однако, по мнению евродепутатов, люди, имеющие вид на жительство в стране ЕС только из-за инвестиционной схемы, не должны иметь право на такой же режим.

Европарламентарии четко изложили свою позицию. Однако теперь правительствам стран Евросоюза необходимо провести переговоры для окончательного утверждения изменений в закон.

Предполагается, что работа над новым законодательством будет завершена к февралю 2024 года.

Однако правительства могут замедлить этот процесс, поскольку предложение вызвало разногласия с некоторыми политическими группами, которые считают, что вопросы иммиграции должны решаться на национальном уровне.

По материалам EuroNews

#вид на жительство#Европейский Союз (ЕС)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#вид на жительство#Европейский Союз (ЕС)