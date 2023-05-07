Как быть самозанятым и сдавать в аренду квартиру?

Новость для граждан, желающие сдавать свою недвижимость, например, квартиру, и при этом не нарушать закон, и в том числе исполнять все свои обязанности перед бюджетом. Всё очень просто, можно зарегистрировать самозанятость и сдавать недвижимость.

Рассмотрим важные аспекты данной системы:

Получение легальных доходов.

Визит налоговой службы - наверное, это основной страх арендодателей, скрывающих доход от сдачи недвижимости. Таким образом, честность исключает штрафы от ФНС. Также при необходимости получения кредита, самозанятый имеет возможность официально подтвердить свой доход справкой из приложения.

Можно сэкономить на налогах.

Если квартиру арендует физическое лицо, налог составит 4%, а если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель - 6%. Но важно знать, что при первой регистрации самозанятый получает бонусы в размере 10 000 рублей, которые уменьшают ставку на 1-2 пункта. Таким образом, пока сумма бонусов не будет израсходована, размер налога для физического лица будет 3%, а для юрлица или ИП- 4%.

Однако, согласно законодательству, физические лица обязаны платить 13% с прибыли получаемой от аренды недвижимости, а ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН), и в том числе, использующие патентную систему налогообложения обязаны платить 6%.

Оформить статус самозанятого можно быстро, без пошлин и заполнения бумаг.

Для этого понадобится установить программу «Мой налог» и ввести всю необходимую информацию, либо можно зарегистрироваться на «Госуслугах». Закрыть самозанятость не составит никакого труда, так как данную процедуру можно выполнить в этих же приложениях.

Ещё немаловажное преимущество для самозанятых, отсутствие обязанности в подаче деклараций в ФНС. Схема проста: самозанятый в программе «Мой налог» указывает полученный доход, далее отправляет чек арендатору. Сумма налога рассчитывается с учетом суммы бонуса, а начисленный налог можно оплатить из приложения «Мой налог».