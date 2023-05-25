Российское право

Ограничение трудоустройства: новые предложения

Проект, запрещающий занимать отдельные должности в связи с утратой доверия, прошел первое чтение.

Планируются соответствующие поправки в ТК и в антикоррупционное законодательство.

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Лица, которых уволили в связи с утратой доверия, не смогут занимать должности в государственных корпорациях и компаниях, в Социальном Фонде, в ФОМС, и иных организациях. Также указанные лица не смогут работать руководителями государственных и муниципальных учреждений.

Утрата доверия связывается с несоблюдением стандартов антикоррупционной политики. Поскольку несоблюдение стандартов представляет собой грубое правонарушение, лица их совершившие, не обладают достаточными морально-нравственными принципами, профессиональной подготовкой и деловыми качествами, для замещения таких должностей.