Российское право

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Карина Каримова
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Ограничение трудоустройства: новые предложения

Проект, запрещающий занимать отдельные должности в связи с утратой доверия, прошел первое чтение.

Карина Каримова

Содержание

  1. Ограничение трудоустройства: новые предложения
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    Планируются соответствующие поправки в ТК и в антикоррупционное законодательство.

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    Лица, которых уволили в связи с утратой доверия, не смогут занимать должности в государственных корпорациях и компаниях, в Социальном Фонде, в ФОМС, и иных организациях. Также указанные лица не смогут работать руководителями государственных и муниципальных учреждений.

    Утрата доверия связывается с несоблюдением стандартов антикоррупционной политики. Поскольку несоблюдение стандартов представляет собой грубое правонарушение, лица их совершившие, не обладают достаточными морально-нравственными принципами, профессиональной подготовкой и деловыми качествами, для замещения таких должностей.

    Ограничение будет носить временный характер и устанавливается на пять лет.

    #законопроект#трудовое законодательство
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    Карина Каримова (подробнее)
    Автор статьи
    +7 495 234 38 33
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    Карина Каримова (подробнее)
    Автор статьи
    +7 495 234 38 33
    Задать вопрос
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    #законопроект#трудовое законодательство