Бельгия запрещает переводы в США по FATCA

Бельгийский орган по защите данных (Data protection authority, DPA) постановил, что передача данных финансовых счетов так называемых «случайных американцев» Правительству США в соответствии с Законом США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) является незаконной в соответствии с законодательством Европейского Союза.

Решение последовало за рядом жалоб, поданных в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), в которых утверждалось, что отчеты FATCA подвергают владельцев банковских счетов, соответствующих требованиям закона, несоразмерным и ненужным рискам для защиты и безопасности их данных. С 2014 года FATCA и связанные с ним двусторонние межправительственные соглашения требуют от неамериканских банков регулярно сообщать о банковских счетах американских клиентов в Налоговую службу США, обычно через свои собственные налоговые агентства, выступающие в качестве посредников. Отчетность предоставляется ежегодно без какой-либо проверки на наличие признаков уклонения от уплаты налогов, и большинство финансовых учреждений подают отчеты независимо от сумм, хранящихся на соответствующих банковских счетах.

Это заставило некоторых американцев-экспатриантов в Европе оспорить межправительственные соглашения в рамках GDPR. Бельгия является первым государством-членом ЕС, разрешившим такие оспаривания. В заявлении DPA говорится, что обработка данных, осуществляемая в рамках бельгийского соглашения, не соответствует всем принципам GDPR, включая правила передачи данных за пределы ЕС, и поручил бельгийской Федеральной государственной службе финансов (FPS Finance) остановить передачу данных и предупредить законодателя о недостатках закона.

FPS Finance защищала свою практику, ссылаясь на исключение из статьи 96 GDPR, согласно которому ранее существовавшие международные соглашения могут оставаться в силе, если они соответствуют законодательству, действовавшему на момент их заключения. Однако DPA постановил, что эта статья имеет слишком ограниченную сферу применения, чтобы разрешить «обобщенную и недифференцированную» обработку отчетов FATCA.

«Приказ о прекращении потоков данных в США в рамках соглашения FATCA может показаться жестким, но как только мы обнаружим, что они не соответствуют действующему законодательству, мы обязаны остановить эти потоки данных», - прокомментировал Хильке Хийманс, председатель судебной палаты органа. Этот принцип был подтвержден в постановлениях Европейского суда, известных как «постановления Шремса», названных так в честь двух важнейших дел, возбужденных голландским активистом по защите частной жизни.