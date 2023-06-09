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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Кабмин ОАЭ опубликовал Решение об определении фактического положения лица-нерезидента в ОАЭ через недвижимое имущество

Согласно Решению Кабинета министров № 56, любое юридическое лицо, являющееся нерезидентом, считается имеющим связь с ОАЭ, если оно получает доход от любого недвижимого имущества в ОАЭ.

Ольга Кутяева
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Недвижимое имущество означает любое из следующего:

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  • любой участок земли, на который могут быть созданы права, интересы или услуги;
  • любое здание, сооружение или инженерные работы, постоянно прикрепленные к земле или прикрепленные к морскому дну; и
  • любое приспособление или оборудование, которое составляет постоянную часть земли или постоянно прикреплено к зданию, сооружению, инженерным работам или прикреплено к морскому дну.

Для целей определения налоговой базы лица-нерезидента налогооблагаемый доход, относящийся к недвижимому имуществу в ОАЭ, включает доход, полученный от права продажи, отчуждения, переуступки, прямого использования, сдачи в аренду, включая субаренду, и любой другой формы эксплуатации недвижимого имущества.

Решение также предусматривает, что если лицо-нерезидент искусственно передает или иным образом отчуждает свое вещное право на любую недвижимую собственность в ОАЭ другому лицу, и эта передача или отчуждение не обусловлены действительной коммерческой или иной нефискальной причиной, отражающей экономическую реальность, то это будет считаться договоренностью с целью получения корпоративного налогового преимущества в соответствии со статьей 50 Закона о корпоративном налоге.

Также Решение предусматривает, что лицо-нерезидент, имеющее связь с ОАЭ в соответствии с данным документом, обязано зарегистрироваться в соответствии со статьей 51 Закона о корпоративном налоге.

По материалам Orbitax

#недвижимость#нерезидент
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#недвижимость#нерезидент