Windfall tax: крупному бизнесу грозит тратить больше денег на налоги

Мы уже затрагивали тему про возможное внедрение нового налога на сверхприбыль. И вот оно свершилось, не окончательно, конечно, но начало положено.

Законодательный проект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний уже был одобрен на заседании Правительства.

Да, новый налог предназначен не для всех организаций, а исключительно для организаций, имеющих среднюю арифметическую прибыль за 2021-2022 гг. превышающую 1 миллиард рублей, и это касается как компаний-резидентов РФ, так и нерезидентов. Именно прибыль за прошедшие 2 года будет решающей в исполнении обязательства по уплате нового налога.

Исключения по уплате предусмотрены для:

-организаций, начавших свою деятельность после 31 декабря 2020 года и для тех, у которых средняя прибыль до налога за прошедших два года не превышает 1 миллиард рублей.

-компании МСП, организации-плательщики ЕСХН с 2018 г.

-компании нефтегазового сектора и добычи угля.

Для налога предусмотрена ставка в размере 10 % от суммы превышения прибыли за 2021-2022 гг. Налогоплательщик обязан подать специальную декларацию не позднее 25 января 2024, а оплатить налог до 28 января.

Но не все так печально для крупного бизнеса, так как законопроектом предусмотрено поощрение для всех налогоплательщиков, успевшим внести заблаговременно обеспечительный платеж, а именно: во временном отрезке с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Для таких налогоплательщиков ставка будет уменьшена в 2 раза и составит всего 5 %.

По мнению Правительства, денежные средства, полученные от уплаты налога, будут направлены на развитие социальной сферы и поддержку семей с детьми.